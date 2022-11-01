Уряд порушив свою обіцянку перед ЄС та не збільшив фінансування САП, - Шабунін

Забезпечення спроможності САП є однією з ключових вимог ЄС для надання Україні макрофінасової допомоги.

Про це повідомив голова ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Уряд порушив свою обіцянку перед ЄС, від якої залежить виділення наступного макрофіну. На цьому тижні Кабмін не прийняв правку до бюджету про збільшення фінансування САП. Це ті гроші, які у тому числі мали йти на зарплати 8 нових прокурорів, про відбір яких я писав раніше. Знаючи це все, учора уряд прозвітував ЄС про успіхи у проведенні конкурсу на посади прокурорів САП. А вже сьогодні - фактично відмовився забезпечити цих прокурорів зарплатами", - йдеться в повідомленні.

За словами Шабуніна, забезпечення спроможності САП є однією з ключових вимог ЄС для надання Україні макрофінасової допомоги.

"Тому цікаво, як влада збирається пояснювати партнерам небажання виділити гроші для ключової антикорупційної інституції. Офіційна причина відмови - відсутність пропозицій від ОГП, що ніяким чином не заважало Уряду у збільшенні фінансування. Але є і хороша новина. Виправити це все ще може бюджетний комітет, відновивши правку у проєкті бюджету перед завтрашнім голосуванням у Раді", - додав голова ЦПК.

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