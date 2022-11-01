Уряд порушив свою обіцянку перед ЄС та не збільшив фінансування САП, - Шабунін
Забезпечення спроможності САП є однією з ключових вимог ЄС для надання Україні макрофінасової допомоги.
Про це повідомив голова ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
"Уряд порушив свою обіцянку перед ЄС, від якої залежить виділення наступного макрофіну. На цьому тижні Кабмін не прийняв правку до бюджету про збільшення фінансування САП. Це ті гроші, які у тому числі мали йти на зарплати 8 нових прокурорів, про відбір яких я писав раніше. Знаючи це все, учора уряд прозвітував ЄС про успіхи у проведенні конкурсу на посади прокурорів САП. А вже сьогодні - фактично відмовився забезпечити цих прокурорів зарплатами", - йдеться в повідомленні.
За словами Шабуніна, забезпечення спроможності САП є однією з ключових вимог ЄС для надання Україні макрофінасової допомоги.
"Тому цікаво, як влада збирається пояснювати партнерам небажання виділити гроші для ключової антикорупційної інституції. Офіційна причина відмови - відсутність пропозицій від ОГП, що ніяким чином не заважало Уряду у збільшенні фінансування. Але є і хороша новина. Виправити це все ще може бюджетний комітет, відновивши правку у проєкті бюджету перед завтрашнім голосуванням у Раді", - додав голова ЦПК.
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Выйдите на улицу и спросите у людей много это или мало Это при 30% безработице в воюющей стране....
Щасти.
Добре пріорітети зелена мафія розставляє
Асфальт - гешефт
Марафон - прикриття гешефту
Пріоритети фінінсування логічні.
Ну заради чого Ви себе так катуєте?!
До речі, у Вас вдома проблеми: ще років 30 і Росія стане мусульманською державою.
госструктурамнадо бы давать исключительно за работу. интересно, сколько "заработали" эти всякие антикоррупционеры для бюджета за все свое время существования (и сколько потратили). если бы с созданием посадили бы десятки-сотни тысяч коррупционеров, конфисковали бы миллиарды "честно нажитого непосильным трудом" и сложенного заграницей, то, конечно, могли бы впоследствии отдыхать на лаврах, потому как структура построена, все работает, народ боится воровать. а так - вроде нахрена они?
Такі речі на загал не виносять.
Ми і самі можемо сформувати власну думку про ЗЕ.
В стране война. Пенсионерам индексация чисто символическая. А зп в САПах не 10 тысяч.
Не увеличили, не смертельно. Закатите губу, только и всего.
А не поприще?
З якої пори стали такі багаті, щоб витрачати дебелі кошти на набір тарабанячих голів?
А там - в телевізорі вгодовані пики, просто пиззять.