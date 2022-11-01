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Новини
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Уряд порушив свою обіцянку перед ЄС та не збільшив фінансування САП, - Шабунін

шабунін

Забезпечення спроможності САП є однією з ключових вимог ЄС для надання Україні макрофінасової допомоги.

Про це повідомив голова ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Уряд порушив свою обіцянку перед ЄС, від якої залежить виділення наступного макрофіну. На цьому тижні Кабмін не прийняв правку до бюджету про збільшення фінансування САП. Це ті гроші, які у тому числі мали йти на зарплати 8 нових прокурорів, про відбір яких я писав раніше. Знаючи це все, учора уряд прозвітував ЄС про успіхи у проведенні конкурсу на посади прокурорів САП. А вже сьогодні - фактично відмовився забезпечити цих прокурорів зарплатами", - йдеться в повідомленні.

За словами Шабуніна, забезпечення спроможності САП є однією з ключових вимог ЄС для надання Україні макрофінасової допомоги.

"Тому цікаво, як влада збирається пояснювати партнерам небажання виділити гроші для ключової антикорупційної інституції. Офіційна причина відмови - відсутність пропозицій від ОГП, що ніяким чином не заважало Уряду у збільшенні фінансування. Але є і хороша новина. Виправити це все ще може бюджетний комітет, відновивши правку у проєкті бюджету перед завтрашнім голосуванням у Раді", - додав голова ЦПК.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Влада почала чергову атаку на антикорупційні інституції після успіхів нового очільника САП, - Шабунін

Автор: 

Кабмін (14090) Євросоюз (13409) Шабунін Віталій (534) САП (2218)


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Топ коментарі
+31
Гірше за москальські воші лише українські гниди.
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01.11.2022 14:13
+28
а гроші на ВАТНИЙ телемарфон і жополизів з тих каналів і руцьке FREEDOM, то є?
Добре пріорітети зелена мафія розставляє
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01.11.2022 14:19
+26
В КМ сидять вороги країни. Під час війни це неприпустимо.
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01.11.2022 14:09
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В КМ сидять вороги країни. Під час війни це неприпустимо.
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01.11.2022 14:09 Відповісти
км це лише пуделі банкової, тож...
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01.11.2022 14:43 Відповісти
це ніде неприпустимо не тільки в КМ і ніколи неприпустимо, не тільки під час війни, бо інакше буде війна.
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02.11.2022 01:32 Відповісти
Гірше за москальські воші лише українські гниди.
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01.11.2022 14:13 Відповісти
Циничные , наглые выродки , спрута Каломоя сц#т в глаза тем , кто их кормит и содержит , а на своих 73% ,,вообще забили
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01.11.2022 14:34 Відповісти
Читаю коменты и офигеваю! На восстановление дорог и мостов нам деньги в бюджете не нужны - ВСУ должны учиться летать, а вот зарплаты поднять чиновникам САП - жизненно необходимо, потерпеть они, конечно, не могут...
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01.11.2022 16:26 Відповісти
А машины со стройматериалами через речки пролетать должны? Умники вы диванные... Моожет хоть немного, хоть иногда стоит начать включать мозг и начинать им пользоваться, превозмогая боль?
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01.11.2022 19:03 Відповісти
І скільки мостів відремонтовано. Аж хочеться почути кількість і вартість.
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02.11.2022 08:32 Відповісти
ya vzhe dekilka dniv tak golosno ne ahhahahahahahahahahaaha
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02.11.2022 08:50 Відповісти
Ви погано читали. Мова про видатки, які обумовлені зовнішнім фінансуванням. На свої ви можете будувати що завгодно, навіть і прямо під обстрілами. А цей пункт є вимогою єврокомісії в складі 1,5 мільярда євро щомісячних надходжень. Але можна відмовитися.
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01.11.2022 20:43 Відповісти
На 2023-й год середньомісячні витрати на зарплату на одного прокурора САП плануються на рівні 145 287,4 грн, середньомісячні витрати на грошове забезпечення на одну особу начальницького складу НАБУ - на рівні 111,9 тисячі грн.
Выйдите на улицу и спросите у людей много это или мало Это при 30% безработице в воюющей стране....
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01.11.2022 21:33 Відповісти
Зоозуміло. Ви читати не вмієте, лише копі і паст.
Щасти.
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02.11.2022 14:49 Відповісти
а гроші на ВАТНИЙ телемарфон і жополизів з тих каналів і руцьке FREEDOM, то є?
Добре пріорітети зелена мафія розставляє
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01.11.2022 14:19 Відповісти
САП - смерть
Асфальт - гешефт
Марафон - прикриття гешефту

Пріоритети фінінсування логічні.
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01.11.2022 14:58 Відповісти
А разве САП это категория дороги, или марка асфальта?
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01.11.2022 14:21 Відповісти
шабуня, ты помог этой мрази прийти к власти, чем, падаль. не доволен? Может зад мало боневтику лижешь?
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01.11.2022 14:27 Відповісти
Дозвольте поцікавитися деталями тієї допомоги, що надав Шабунін?
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01.11.2022 14:33 Відповісти
Гнал на Порошенка этот Шубанин, вот что
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01.11.2022 14:56 Відповісти
за діло гнав, чи це він автор "вбив молдавського брата"?
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01.11.2022 15:00 Відповісти
Шабунин как и большинство наших белых пальт мыслят в парадигме "нет хлеба? ешьте пирожные". Короче, его претензии касались какой-то гипотетической ситуации, а не текущей ситуации в Украине и что надо делать чтобы ситуацию улучшить.
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01.11.2022 19:27 Відповісти
Собственно оттого текущая власть белым пальтам нравится. Потому что они также оторваны от реальности. Хотя приходится делать вид, что они там борются.
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01.11.2022 19:28 Відповісти
Да у вас какой-то культ Порошенко уже.
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01.11.2022 15:32 Відповісти
Дараґой таваріщь Алєксандров! Ну от нафіга Вам якась нещасна, збідована, чужа для Вас Україна?! Ну от нафіга Вам якісь парашэнкі, бєньдєры, фошызды-галіцыйцы?! У Вас на родінє, у Вологді, салав'ї пают, ніхто не мовкає, ні одної фашистської вишиванки, ні одного тризуба, ракети не літають, зарплати захмарні, баярышніковыє рєкі в калбасних бєрєгах! Рай! Абсолютний рай! Там рай, щастя, а Ви тут страждаєте?
Ну заради чого Ви себе так катуєте?!

До речі, у Вас вдома проблеми: ще років 30 і Росія стане мусульманською державою.
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01.11.2022 20:15 Відповісти
було за що, тому і гнав, і між іншім - критика влади - це і є демократія, а влада, якщо вона звісно демократична, має свої помилки виправляти, а не закриватися говорящими головами, тілоохоронцями і фабриками ботів, від тих проблем.
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02.11.2022 01:35 Відповісти
В усьому винні активісти, буряте? Вітання Люсі.
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01.11.2022 19:52 Відповісти
Найбідніша контора?
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01.11.2022 14:32 Відповісти
ефективність антикорупційних органів визначається їх бюджетом. так вважає ЄС. хочете посперечатися?
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01.11.2022 14:41 Відповісти
Ну так де взяти гроші на САП як все на асфальт йде. Та й дєрьмак нє вєліт. Бл@ді. Просто бл@ді зелені.
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01.11.2022 14:32 Відповісти
На асфальті красти 30 відсотків звичніше...
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01.11.2022 14:40 Відповісти
при капитализме бабло госструктурам надо бы давать исключительно за работу. интересно, сколько "заработали" эти всякие антикоррупционеры для бюджета за все свое время существования (и сколько потратили). если бы с созданием посадили бы десятки-сотни тысяч коррупционеров, конфисковали бы миллиарды "честно нажитого непосильным трудом" и сложенного заграницей, то, конечно, могли бы впоследствии отдыхать на лаврах, потому как структура построена, все работает, народ боится воровать. а так - вроде нахрена они?
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01.11.2022 14:43 Відповісти
Асфальт важнее, чтобы бубочке было спокойнее и прибыльнее.
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01.11.2022 14:57 Відповісти
А де там бенін скоморох із запитанням, чому ми ще не в ЄС?)))
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01.11.2022 14:57 Відповісти
Усе йде до того, що як скінчиться війна українці "звільнить" зелених у#обків без компенсацій і пенсії, можливо з депортацією до залісся.
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01.11.2022 15:23 Відповісти
Все пішло на марафон і асфальт.
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01.11.2022 15:30 Відповісти
презервативы зеленые,а где газ?уроды народа,ссыкуны,******** и в отставку,причем все уроды,что витренко,что буданов..,еще и зп зарплату получает год ,и премии...
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01.11.2022 15:40 Відповісти
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01.11.2022 15:46 Відповісти
Азартни ігри -це для своїх людей. А що для них пенсіонери ?
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01.11.2022 16:32 Відповісти
Когда Зеленский держал слово? Одни бла бла бла а лохи слушают этого хероя и блеют
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01.11.2022 16:04 Відповісти
А що поганого говорили про путінга ?
Такі речі на загал не виносять.
Ми і самі можемо сформувати власну думку про ЗЕ.
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02.11.2022 08:33 Відповісти
Сколько лет существует этот САП? От него вообще есть хоть какой то выхлоп?
В стране война. Пенсионерам индексация чисто символическая. А зп в САПах не 10 тысяч.
Не увеличили, не смертельно. Закатите губу, только и всего.
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01.11.2022 18:48 Відповісти
Ти дебіл, САП тільки почав працювати, а результат роботи просто вражаючий: наприклад, прищимили яйця Zeкоманді на Запоріжжі, де зелені виродки торгували гуманітаркою. До речі, а чому тебе не обурюють 2 млрд, які йдуть на говномарфон? Або 60млрд на дороги?
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02.11.2022 08:24 Відповісти
А півтора мільйярди на телемарахвон?
А не поприще?
З якої пори стали такі багаті, щоб витрачати дебелі кошти на набір тарабанячих голів?
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02.11.2022 00:56 Відповісти
Прості люди скидаються пораненим.
А там - в телевізорі вгодовані пики, просто пиззять.
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02.11.2022 00:59 Відповісти
Після нагороджень свиноти з 95-кварталу - цінність нагород упала...
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02.11.2022 01:00 Відповісти
Уж не хочешь ли ты, Виталий, сказать, что все остальные обещания эти брехуны выполнили ?
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02.11.2022 03:08 Відповісти
довпойоп шабунін досі так і не зрозумів, що ті зелені ******** - такі самі вороги для українського народу, як і рашисти.
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02.11.2022 08:19 Відповісти
 
 