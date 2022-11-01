На випадок ядерного удару на Київщині є 425 спеціальних сховищ, - голова ОВА Кулеба

У Київській області є 425 спеціальних сховищ для населення на випадок ядерної загрози. Їх планують обладнати радіоприймачами до 15 листопада.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба в інтервʼю Hromadske.

"Останні 8 місяців нас навчили, що може відбутися все, що завгодно. Як посадовець, я готуюся до найгіршого сценарію, але сподіваюся, що все буде нормально", - зазначив він.

Каже, що питання ядерної безпеки, на жаль, не порушувалося останні 30 років. Але в останні 5 місяців усе змінилося. Тож Кулеба каже, що вимагає від людей, з якими працює, "не підходити до цього формально".

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425 спеціальних сховищ розташовані під землею, мають два входи та виходи, вентиляцію. Загалом в області приблизно тисяча укриттів.

"Найпростіше - цокольний поверх. Там вікна виходять на вулицю, але наполовину. Вони не підходять для захисту від радіаційної загрози", - наголосив він.

У випадку ядерної атаки, каже Кулеба, насамперед людина має перейти до укриття. Другий крок - треба мати звʼязок, аби дізнатися, що робити далі. Однак якщо станеться ядерний удар, то, найімовірніше, зв’язку не буде.

"Єдине, що працюватиме, - це радіо. Тому скрізь мають бути обладнані портативні радіоприймачі з батарейками, щоб можна було приймати сигнал. Тому що інформація - це буде найголовніше", - зауважив він.

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