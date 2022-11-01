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На випадок ядерного удару на Київщині є 425 спеціальних сховищ, - голова ОВА Кулеба

зброя,ядерна

У Київській області є 425 спеціальних сховищ для населення на випадок ядерної загрози. Їх планують обладнати радіоприймачами до 15 листопада.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба в інтервʼю Hromadske.

"Останні 8 місяців нас навчили, що може відбутися все, що завгодно. Як посадовець, я готуюся до найгіршого сценарію, але сподіваюся, що все буде нормально", - зазначив він.

Каже, що питання ядерної безпеки, на жаль, не порушувалося останні 30 років. Але в останні 5 місяців усе змінилося. Тож Кулеба каже, що вимагає від людей, з якими працює, "не підходити до цього формально".

Читайте: Ядерна небезпека, пов’язана з війною в Україні, набагато гірша за Карибську кризу, - Business Insider

425 спеціальних сховищ розташовані під землею, мають два входи та виходи, вентиляцію. Загалом в області приблизно тисяча укриттів.

"Найпростіше - цокольний поверх. Там вікна виходять на вулицю, але наполовину. Вони не підходять для захисту від радіаційної загрози", - наголосив він.

У випадку ядерної атаки, каже Кулеба, насамперед людина має перейти до укриття. Другий крок - треба мати звʼязок, аби дізнатися, що робити далі. Однак якщо станеться ядерний удар, то, найімовірніше, зв’язку не буде.

"Єдине, що працюватиме, - це радіо. Тому скрізь мають бути обладнані портативні радіоприймачі з батарейками, щоб можна було приймати сигнал. Тому що інформація - це буде найголовніше", - зауважив він.

Також дивіться: У Москві обладнують сховища та укриття, деякі з них - протирадіаційні. ФОТОрепортаж

Автор: 

Київська область (4028) ядерна безпека (565) Кулеба Олексій (179) укриття (296)


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Топ коментарі
+6
В случае потери всего, и всех, единственное что останется - это желание как то устроить теракт в россии. что бы наконец то и они там рыдали, и разбирали трупы своих детей! План про ответку более грел бы душу, чем иструкции как ставать раком, и подставлять другую щеку.
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01.11.2022 15:05
+5
Хоч би якусь карту опублікували, шоб народ знав куди бігти. Чи це - секретна інформація?
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01.11.2022 14:46
+2
Ми у область не встигнемо добігти
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01.11.2022 14:24
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Ми у область не встигнемо добігти
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01.11.2022 14:24 Відповісти
Хоч би якусь карту опублікували, шоб народ знав куди бігти. Чи це - секретна інформація?
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01.11.2022 14:46 Відповісти
Почему Метро так медленно строили??? Метро - это подземный город - нужно Японию привлекать к строительству метро. Тогда все пойдет намного быстрее!
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01.11.2022 14:48 Відповісти
По одному на депутата и членов их семей и любовниц
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01.11.2022 15:02 Відповісти
В случае потери всего, и всех, единственное что останется - это желание как то устроить теракт в россии. что бы наконец то и они там рыдали, и разбирали трупы своих детей! План про ответку более грел бы душу, чем иструкции как ставать раком, и подставлять другую щеку.
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01.11.2022 15:05 Відповісти
Тому нам і не дають ракети на 200+ км що би ми не могли вдарити по АЕС Рашки.
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01.11.2022 17:18 Відповісти
А нас учат - если слышите мопед(шахид), попрощайтесь с домом и бегите в укрытие. Вместо того что бы попробовать спасти свой дом. Вместо того что бы выделить некоторое количество средств, из тех миллиардов долларов которые присылают в помощь, закупить хотя бы для Киева ещё Джевелинов, или пулемётов. Организовать учения для адекватных и ответственных людей, разделить город на сектора, и пускай дежурят на крышах, с оружием. Я не знаю или это не опасно, я не военный. Но пока нам чётко говорят - "если тебя ударили по левой щеке подставь правую". Может поехать ещё в белгород, и тамошних жителей в попу целовать...
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01.11.2022 19:57 Відповісти
А в нашій областы як?Нам куди?
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01.11.2022 15:09 Відповісти
А у вашій і нашій ніяк так як з пво усе в Києві бо там Дерьмакам які здали третину України
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01.11.2022 16:09 Відповісти
Убежища это хорошо, но это не должно быть руководством к действию маньяка *********** по применению ЯО. Оно должно знать, что в любом случае рабсеяне получат соразмерный ответ.
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01.11.2022 15:20 Відповісти
Маньячела кремлевская, предупреждаем ещё раз, что в случае применения ЯО по Украине, количество желающих отдать жизнь для Возмездия будет соответствовать жертвам. Рабсеянам лучше тогда не выходить из дома, достанем всех из под земли.
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01.11.2022 15:25 Відповісти
Бесполезная статья - нет руководства пользователям, но при этом бередит нервы и позывы ехать куда подальше.
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01.11.2022 17:01 Відповісти
 
 