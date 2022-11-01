Українські біженці можуть повернутися до ЄС на зиму, - глава МЗС Чехії Ракушан

Українські біженці, які отримали тимчасовий захист в ЄС, але повернулися додому, можуть знову приїхати до країн Євросоюзу, якщо умови не дозволяють їм залишатися в Україні взимку.

Про це заявив Віт Ракушан, глава МВС Чехії, яка головує у Раді ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

За його словами, до ЄС прибуло близько 4,3 млн біженців, з яких приблизно п'ята частина повернулася назад. Навіть у Чехії, яка на сьогоднішній день надала тимчасовий захист понад 450 тисячам українців, за словами Ракушана, приблизно 20% повернулися до України.

"Якщо хтось виїхав в Україну, живе в Україні, вже отримав тимчасовий захист в одній з країн ЄС, він має право повернутися до ЄС, якщо умови не дозволяють йому залишитися на зиму в Україні", - сказав міністр.

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За словами Ракушана, можна припустити, що люди будуть повертатися, кількість біженців в Євросоюзі може зрости до п'яти мільйонів. За його словами, Чехія може прийняти максимум пів мільйона осіб. "Я вже давно кажу, що для того, щоб мати можливість забезпечити гідне розміщення, все, що перевищує пів мільйона прибулих - це вже велике навантаження як для системи охорони здоров'я, так і для системи освіти, але перш за все для гідного розміщення. Безумовно, не вдасться побудувати імпровізовані намети взимку, ситуація буде набагато складнішою", - додав Ракушан.

Наразі ЄС надає тимчасовий захист до кінця березня наступного року. Єврокомісія вже домовилася про продовження ще на рік, країни-члени ЄС обговорять це питання.

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З 24 лютого Чехія видала 453 725 захисних віз біженцям. За попередньою інформацією, близько третини біженців - це діти та молодь віком до 18 років, а понад дві третини дорослих - жінки. Скільки саме біженців проживає в Чехії, достеменно невідомо.