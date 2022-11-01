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Новини Допомога Україні Війна
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Військова допомога, яку Україна отримала у 2022 році, на 14% менша за військовий бюджет Росії, - Кислиця. ІНФОГРАФІКА

himars

Загальна військова допомога, надана Україні західними союзниками в 2022 році, становить 41,3 млрд євро.

Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, інформує Цензор.НЕТ.

"Військова допомога, яку Україна отримала у 2022 році, на 14% менша за військовий бюджет Росії. Ця та інша інформація по країнам, включаючи % їх власного військового бюджету, виділеного Україні, згідно з даними Кільського інституту світової економіки станом на жовтень 2022 року. Ми цінуємо кожну гривню, фунт, долар і євро", - йдеться в повідомленні.

Так, згідно з опублікованими даними, загальна військова допомога від західних партнерів за 10 місяців цього року перевищила військовий бюджет України на 2022 рік у 7,6 разів.

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Військова допомога, яку Україна отримала у 2022 році, на 14% менша за військовий бюджет Росії, - Кислиця 01

Автор: 

допомога (8350) росія (65223) Кислиця Сергій (207)


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Топ коментарі
+22
Дякуємо США, В.Британії, Канаді, Польщі, Німетчині, країнам Балтії та іншим союзникам по антиХуйлівській коаліції за допомогу !!! Боже бережи Америку !!!
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01.11.2022 14:50
+17
И зелень поэтому с легким сердцем решила распилить 60млрд. на асфальте.
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01.11.2022 15:03
+13
Ракет большой дальности дайте, чтобы по месту запуска бить. Охота у рашистов сразу отпадёт безнаказанно бомбить мирных жителей.
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01.11.2022 15:01
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Дякуємо США, В.Британії, Канаді, Польщі, Німетчині, країнам Балтії та іншим союзникам по антиХуйлівській коаліції за допомогу !!! Боже бережи Америку !!!
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01.11.2022 14:50 Відповісти
Кислиця. Добре. Не посрами козацьку фамілію. Удачі і успіхів!
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01.11.2022 14:58 Відповісти
Ракет большой дальности дайте, чтобы по месту запуска бить. Охота у рашистов сразу отпадёт безнаказанно бомбить мирных жителей.
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01.11.2022 15:01 Відповісти
Дякуємо усіх захисників Великої України за їх можливі та неможливі зусилля у цій боротьбі із цім неймовірним злом. God bless Ukraine!
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01.11.2022 15:02 Відповісти
И зелень поэтому с легким сердцем решила распилить 60млрд. на асфальте.
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01.11.2022 15:03 Відповісти
Так виглядає пєсєц засраші, в процентах
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01.11.2022 15:03 Відповісти
"Загальна військова допомога, надана Україні західними союзниками в 2022 році, становить 41,3 млрд євро."

Н...я собі!!!! Пʼята частина ВВП України за 2021 рік....
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01.11.2022 15:04 Відповісти
А если сравнить с затратами на "Велике крадівництво" слуг нарИда и лично товарисча Zе с кукловодом Бе?
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01.11.2022 15:07 Відповісти
Ой.... ви чого.... "неначасі" ж.....
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01.11.2022 15:18 Відповісти
ну сравни или калькулятором не владеешь, освоили примерно 180 миллиардов гривен на это будивництво. Один миллиард гривен это 27 миллионов максов. Итого 5 ярдов баксов за два года потратили на это.
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01.11.2022 15:20 Відповісти
14.5 ярдів дол. США,погань ти зелена!тут довбнів,що сватів дивляться нема,тому і по вухам їздити тут нікому
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01.11.2022 15:26 Відповісти
А Вы лгунишка.
- 2019 рік - ~50 млрд грн
- 2020 рік - 124 млрд грн
- 2021 рік - 132 млрд грн
Итого 306 млрд грн.
Пускай по курсу 25 грн. за 1 доллар.
Получается 12 миллиардов 240 миллионов долларов США.
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01.11.2022 15:30 Відповісти
А буде на 14% більше за Війскові витрати Засрашки, з часом усе буде.
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01.11.2022 15:17 Відповісти
мало, не на все дороги хватит. но придется нариду потерпеть, вийна.
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01.11.2022 15:20 Відповісти
Ни хрена себе! Был уверен что мы вторые в списке. Та графика кстати и наглядно показывает стран, где рашисты в разные времена нагадили больше. Нам для смирения моральных уродов действительно не жалко помочь чем возможно.
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01.11.2022 15:33 Відповісти
Мне в плане была экскурсия по Украине. Воина поставила этот план на паузу. Обьязательно приеду после разгрома рашистов 😉
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01.11.2022 17:35 Відповісти
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01.11.2022 16:03 Відповісти
У владі будут такі як Валерій Залужний,а зелену слізь ЛІКВІДУВАТИ до сьомого коліна.
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01.11.2022 16:24 Відповісти
1. Причем тут "помощь Украине" и "оборонные бюджеты стран"? Одно к другому не имеет никакого отношения. Поэтому и % получился совершенно разный.
2. Из суммы в 41 млрд., непосредственно стоимость вооружений и боеприпасов составила меньше 50% (и это с учетом логистики). И там есть еще вопросы по оценке стоимости поставленного ...
3. Военный бюджет РФ не знает никто, т.к. там все или засекречено или врут. Поэтому сравнивать не с чем. Это как гадание на кофейной гуще "сколько у РФ осталось ракет".
4. Сравнение в "военным бюджетом Украины" ваще не в дугу, т.к. с 2014 г. мы должны были стать условным "Израилем", а стали коррупционным дном Европы. О чем тут можно говорить ...
5. А вот что нужно и дОлжно было сравнивать, так это "имеющееся в наличии (вооружения, боеприпасы) и "отправленное в Украину". Вот это получилась бы "интересная" статистика. А если прибавить к этому возможности ВПК наших союзников ... Кто-нибудь что-нибудь слышал о загрузке западных ВПК украинскими заказами?

Я не очень понимаю смысла этой манипуляции. Кому и что Кислица хотел продемонстрировать? Что бы граждане Европы и США посмотрели на эту сумму в 44 млрд и сказали: Никуя себе! Да сколько можно помогать этой Украине! Мы и так дали более чем достаточно!" ?
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01.11.2022 16:31 Відповісти
Кислиця той ще п@здун, а нарід слухає і вірить.
У 2021 році військовий бюджет рф був 60 млрд.дол., а в цьому році, починаючи з березня, вони витрачають 500 млн.дол. на день.
Це вже і Форбси писали, і іноземні розвідки. Тобто, за рік в них буде 180 млрд.

То де наші 40 млрд. і їхні 180 млрд.? Правильно, Кислиця - в них у 4,5 рази військовий бюджет більше за нашого.

Бажано було б арихметику у школі вчити...
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01.11.2022 19:04 Відповісти
Не можна зрівнювати використаний долар у США і засрашці. Ціни різні.
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01.11.2022 19:22 Відповісти
 
 