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Військова допомога, яку Україна отримала у 2022 році, на 14% менша за військовий бюджет Росії, - Кислиця. ІНФОГРАФІКА
Загальна військова допомога, надана Україні західними союзниками в 2022 році, становить 41,3 млрд євро.
Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, інформує Цензор.НЕТ.
"Військова допомога, яку Україна отримала у 2022 році, на 14% менша за військовий бюджет Росії. Ця та інша інформація по країнам, включаючи % їх власного військового бюджету, виділеного Україні, згідно з даними Кільського інституту світової економіки станом на жовтень 2022 року. Ми цінуємо кожну гривню, фунт, долар і євро", - йдеться в повідомленні.
Так, згідно з опублікованими даними, загальна військова допомога від західних партнерів за 10 місяців цього року перевищила військовий бюджет України на 2022 рік у 7,6 разів.
Топ коментарі
+22 vuiko dobrui
показати весь коментар01.11.2022 14:50
+17 Garry Grant
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+13 Petrov Viktor
показати весь коментар01.11.2022 15:01
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Н...я собі!!!! Пʼята частина ВВП України за 2021 рік....
- 2019 рік - ~50 млрд грн
- 2020 рік - 124 млрд грн
- 2021 рік - 132 млрд грн
Итого 306 млрд грн.
Пускай по курсу 25 грн. за 1 доллар.
Получается 12 миллиардов 240 миллионов долларов США.
2. Из суммы в 41 млрд., непосредственно стоимость вооружений и боеприпасов составила меньше 50% (и это с учетом логистики). И там есть еще вопросы по оценке стоимости поставленного ...
3. Военный бюджет РФ не знает никто, т.к. там все или засекречено или врут. Поэтому сравнивать не с чем. Это как гадание на кофейной гуще "сколько у РФ осталось ракет".
4. Сравнение в "военным бюджетом Украины" ваще не в дугу, т.к. с 2014 г. мы должны были стать условным "Израилем", а стали коррупционным дном Европы. О чем тут можно говорить ...
5. А вот что нужно и дОлжно было сравнивать, так это "имеющееся в наличии (вооружения, боеприпасы) и "отправленное в Украину". Вот это получилась бы "интересная" статистика. А если прибавить к этому возможности ВПК наших союзников ... Кто-нибудь что-нибудь слышал о загрузке западных ВПК украинскими заказами?
Я не очень понимаю смысла этой манипуляции. Кому и что Кислица хотел продемонстрировать? Что бы граждане Европы и США посмотрели на эту сумму в 44 млрд и сказали: Никуя себе! Да сколько можно помогать этой Украине! Мы и так дали более чем достаточно!" ?
У 2021 році військовий бюджет рф був 60 млрд.дол., а в цьому році, починаючи з березня, вони витрачають 500 млн.дол. на день.
Це вже і Форбси писали, і іноземні розвідки. Тобто, за рік в них буде 180 млрд.
То де наші 40 млрд. і їхні 180 млрд.? Правильно, Кислиця - в них у 4,5 рази військовий бюджет більше за нашого.
Бажано було б арихметику у школі вчити...