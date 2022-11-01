Військова допомога, яку Україна отримала у 2022 році, на 14% менша за військовий бюджет Росії, - Кислиця. ІНФОГРАФІКА

Загальна військова допомога, надана Україні західними союзниками в 2022 році, становить 41,3 млрд євро.

Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, інформує Цензор.НЕТ.

"Військова допомога, яку Україна отримала у 2022 році, на 14% менша за військовий бюджет Росії. Ця та інша інформація по країнам, включаючи % їх власного військового бюджету, виділеного Україні, згідно з даними Кільського інституту світової економіки станом на жовтень 2022 року. Ми цінуємо кожну гривню, фунт, долар і євро", - йдеться в повідомленні.

Так, згідно з опублікованими даними, загальна військова допомога від західних партнерів за 10 місяців цього року перевищила військовий бюджет України на 2022 рік у 7,6 разів.

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