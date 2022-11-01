Через атаку на енергооб’єкти не працює котельня і кілька теплопунктів у Харкові

У Харкові через ворожі обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури не працює одна котельня і через нестачу тиску в системі - кілька центральних теплових пунктів.

Про це повідомила пресслужба Харківської міської ради, інформує Цензор.НЕТ

"Після вчорашньої масованої атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури України досі не вистачає напруги для повноцінної роботи тепломереж та тиску холодної води. Поки стоїть завдання вберегти обладнання від негативного впливу через перебої з напругою, а мережі - від розмерзання у критичних ситуаціях", - йдеться в повідомленні.

Це стосується, в першу чергу, внутрішньобудинкових мереж. Як пояснили в КП "Харківські теплові мережі", у випадку загрози тривалої відсутності електропостачання на котельних та ЦТП необхідно здійснити терміновий злив системи. Це допоможе потім швидко відновити послугу.

На момент масованого обстрілу 31 жовтня 96% харківських будинків пройшли пробний пуск тепла. Тепер більшість робіт доведеться виконувати наново.

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