На початку листопада Іран планує відправити Росії партію з понад 200 бойових дронів, - ГУР МО
На початок листопада планується відправка з Ірану до РФ партії у понад 200 бойових дронів Shahed-136, Mohajer-6 та Arash-2.
Про це повідомили в ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.
"Відомо, що поставку БпЛА здійснюватимуть Каспійським морем до порту астрахань. Дрони надходитимуть у розібраному стані. Надалі на території рф їх зберуть, перефарбують та нанесуть російське маркування, зокрема "Герань-2", - йдеться в повідомленні.
З 13 вересня, коли окупанти вперше застосували проти України іранські дрони-камікадзе, українські Сили Оборони збили понад 300 таких БпЛА.
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Vasily Androshchook
показати весь коментар01.11.2022 15:50 Відповісти Мені подобається 3
Denis Antivatnikov #542700
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rejestrowyj bazil
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