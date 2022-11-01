На початку листопада Іран планує відправити Росії партію з понад 200 бойових дронів, - ГУР МО

На початок листопада планується відправка з Ірану до РФ партії у понад 200 бойових дронів Shahed-136, Mohajer-6 та Arash-2.

Про це повідомили в ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

"Відомо, що поставку БпЛА здійснюватимуть Каспійським морем до порту астрахань. Дрони надходитимуть у розібраному стані. Надалі на території рф їх зберуть, перефарбують та нанесуть російське маркування, зокрема "Герань-2", - йдеться в повідомленні.

З 13 вересня, коли окупанти вперше застосували проти України іранські дрони-камікадзе, українські Сили Оборони збили понад 300 таких БпЛА.

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