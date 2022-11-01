УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7448 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
34 277 164

Росія планує розмістити іранські ракети на північному кордоні України. Проти них у нас немає захисту, - Ігнат

ракети,іран,балістичні

Іранські балістичні ракети, які Росія планує придбати в Ірану, ймовірно, розмістять на північному кордоні України.

Про це повідомив речник командування Повітряних Сил Юрій Ігнат під час брифінгу в Media Center Ukraine - Ukrinform, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Дальність у 300 км однієї ракети, іншої - 700 км. Це балістичні ракети. Збивати їх теоретично можна, але фактично це дуже важко зробити тими засобами, які у нас є на озброєнні. У нас є засоби протиповітряної оборони, а не протиракетної", - повідомив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Кинджали" біля Мінська не несуть додаткової загрози Україні, це для Європи, - Ігнат

Автор: 

Іран (2032) крилаті ракети (1073) Повітряні сили (2645) Ігнат Юрій (788)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+87
Пофіг, головне виділили кошти на дороги і зелямарафон, а по ньому аристович розкаже, що ракети то фігня...
показати весь коментар
01.11.2022 15:38
+50
показати весь коментар
01.11.2022 15:50
+37
Протиракетний тілімарафон нам допоможе!
показати весь коментар
01.11.2022 15:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Ігнат -новий узеленський бульбомет !
показати весь коментар
01.11.2022 16:25 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3377486/pentagon_ne_pidtverdjuye_informatsiyu_gur_scho_iran_nadast_rf_balistychni_rakety
показати весь коментар
01.11.2022 16:43 Відповісти
Это шутка что ли??? В чем проблема накрыть их место запуска? И аммиачный завод прямо у границы (Гродно Азот), есть еще нефтеперегонный завод 1 или 2 штуки.

Все должно быть уже готово для мгновенного, незамедлительного ответа. Притом без особых убытков. Например, приехать на химарсе, навести ракеты на аммиачный завод. Затем перегрузить ракеты в тубусы какие-то, оставить в общем для запуска 1-2 необходимых команды на генератор сигнала, ну там смотря что и как управляется, обычно американская техника довольно простая с точки зрения алгоритмов и шифрования. И саму установку забрать, а ракеты готовы к запуску с земли из стационарной позиции, конечно накрыты ангаром или хотя бы масксетью с пенопластом над ней.

Именно уничтожить все доходные и инфраструктурные объекты, вызвать хаос и уже так или иначе устроить кипишь на фоне недовольства. У бульбашей есть может быть 200 или 300 мощных ракет из С-400, то есть нам надо 200-300 авиамоделей, которые впитают эти ракеты. Уже должны быть готовы на катапульте 500 таких самолетиков, без камер и всего, просто мишени на радаре. Уже это должно быть, чтобы мы могли успешно наносить ракетные удары куда захотим и также запускать дроны.
показати весь коментар
01.11.2022 16:28 Відповісти
Так-так, вилепимо оце все. Із асфальта. на який в бюджеті знову заклали грошей більше, ніж на армію. У ВОЮЮЧІЙ НА ХРІН КРАЇНІ...
показати весь коментар
01.11.2022 16:36 Відповісти
зазвичай проблема у тому, що місце запуска ідентифікується під час запуска, а наземні платформи дуже швидко згортаються і тікають.
показати весь коментар
01.11.2022 16:49 Відповісти
новий запланований асфальт на дорогах нас захистить. головне пофарбувати його в зелений колір...
показати весь коментар
01.11.2022 16:32 Відповісти
Доведеться звільняти Білорусь від москалів, починаючи з місць підвозу і розміщення ракет.
показати весь коментар
01.11.2022 16:43 Відповісти
Так-то і росію кілометрів на 300 від кордонів України доведеться звільняти від москалів.
показати весь коментар
01.11.2022 16:51 Відповісти
Хтось мусить.
показати весь коментар
01.11.2022 17:11 Відповісти
Здесь только один смысл и для нас урок. 30 лет под санкциями, а баллистические ракеты наклепали немеряно, за дроны тысячами молчу. Вот что значит нацией быть, а не быдлостаном. Уверен, Яо есть тоже, раз носители есть. И все в мире это знают и знали.
показати весь коментар
01.11.2022 16:56 Відповісти
Всіх падл, кого заїбали кошти на дороги, запрягти й нехай волочать техніку по полю, й з плеч запускають літаки. АРХ М
показати весь коментар
01.11.2022 16:57 Відповісти
Тебе крейсер мацква зачекався.
показати весь коментар
02.11.2022 03:30 Відповісти
Знищувати пускові на тереторії білорусі. Іншого варіанта немає.
показати весь коментар
01.11.2022 17:08 Відповісти
насправді захист є - треба рознести к ху ям іранські ракети на північному кордоні України.. ніхто з притомних Людей в усьому Світі Україну у цьому не засудить
показати весь коментар
01.11.2022 17:14 Відповісти
ну що ж, будемо сидіти та чекати..., ми ні у відповідь не можемо нічого вистрелити, ні знешкодити це на місті старту, ні запобігти цій передачі.., дуже сумно...
показати весь коментар
01.11.2022 17:28 Відповісти
АСФАЛЬТ АСФАЛЬТ АСФАЛЬТ
показати весь коментар
01.11.2022 17:42 Відповісти
Мені щось не зовсім зрозуміло,-45 ракет за вчора збили,а іранські ракети збивати не можливо..Ігнат щось зовсім не пояснив,чому вони такі не вловимі?
показати весь коментар
01.11.2022 17:49 Відповісти
Вчера были крылатые ракеты, а это - баллистические, там принцип действия другой.
показати весь коментар
01.11.2022 18:03 Відповісти
Так але була новина, що пентагон не має такої інформації.. Кому вірити? знов зеленим?.. то я пішов тоді маринувати шашлик..
показати весь коментар
01.11.2022 20:06 Відповісти
Крилаті ракети, які вже навчилися збивати, летять на дозвуковій швидкості, а балістичні - на значно надзвуковій, тим більше на фініші. Зенітні ракети за ними не встигають.
показати весь коментар
01.11.2022 18:34 Відповісти
ну и что делать?
показати весь коментар
01.11.2022 23:02 Відповісти
Наступний етап розпллати за зека, злодія і клоуна
показати весь коментар
01.11.2022 23:20 Відповісти
Знищувати пускові установки.
показати весь коментар
01.11.2022 23:50 Відповісти
в каспийском море?
показати весь коментар
01.11.2022 23:52 Відповісти
З Каспійського моря запускають крилаті ракети повітряного або морського базування.
показати весь коментар
01.11.2022 23:57 Відповісти
откуда будут запускать баллистические, вы в курсе?
показати весь коментар
01.11.2022 23:58 Відповісти
Прочитай, нарешті, заголовок статті!
показати весь коментар
02.11.2022 07:29 Відповісти
в заголовке конечно же указаны точные координаты, согласно которым можно последовать вашему гениальному совету по сбиванию пусковых установок
показати весь коментар
02.11.2022 21:33 Відповісти
Ого, які розумні слова Женя-Женя знає - "координати"! Нахіба тобі такі подробиці? Само будеш їх ліквідувати?
показати весь коментар
03.11.2022 00:05 Відповісти
Крылатые ракеты летят медленно и их можно сбить любой ракетой воздух-воздух или ракетой земля-воздух. балистические ракеты летят с гиперзвуковой скоростью-быстрее самолетов и многих ракет ПВО. Время за которое их может сбить ПВО это 5-10 секунд. И это может сделать только Петриот причем с вероятностью 60-80% И этот Петриот Украина не получит никогда. США не дают даже более старое ПВО,не дают ракеты на 300 км. США особо ничего не теряет от уничтожения Украины
показати весь коментар
01.11.2022 23:18 Відповісти
теряют только польша и страны балтии. Поэтому все остальные не чешутся.
показати весь коментар
02.11.2022 21:34 Відповісти
Так шо, Юра Ігнат, здайомся, чи шо? Це тобі вава-піаніст таку лякалочку поручив закинути у медіа? Одразу після 24.02 не вийшло здати Країну пуйлу, так зара зібралися це зробити? Поясни, будь ласка.
показати весь коментар
01.11.2022 18:07 Відповісти
А, позвольте полюбопытствовать, что Вам мешает наносить превентивные удары по территории Беларуси (по местам концентрации пусковых установок этих ракет) ? Их же там не для красоты размещают . . .
Боитесь бацьку спровоцировать на открытое вступление в войну ? Так он и так практически обеими ногами в ней. Пару батальйонов плюсом путину даст разве что . . . Всё лучше, чем ракета прилетит в правительственный квартал Киева.
Тем более, что превентивный удар будет не по белорусским войскам, а по российской (де-факто) военной базе - во время войны это легитимная цель для наших военных.

И ещё - если из Беларуси пойдут массовые ракетные удары, а не разовые, как сейчас, то после разгрома этой путинско-лукашенковской банды надо будет официально ставить вопрос о необходимости отодвинуть границу от Киева и Харькова, чтобы увеличить то самое "подлётное время". Полагаю, будет правильным поставить вопрос, что украинско-белорусская граница в будущем должна проходить по трассе (точнее за трассой) Брест - Гомель.
показати весь коментар
01.11.2022 18:11 Відповісти
Ну а русско-украинская (в аспекте Харькова) - где-то совсем на окраине Белгорода, как минимум
показати весь коментар
01.11.2022 18:13 Відповісти
@

> позвольте полюбопытствовать, что Вам мешает наносить превентивные удары по территории Беларуси (по местам концентрации пусковых установок этих ракет)

Згідний. Тим більше, що Білорусь не є ядерною державою (поки що).

Все говорить за те, що Україні терміново потрібно оновити свою стратегію продовження цієї війни, та й військову доктрину в цілому.
А саме:

- Відповідати ударами по місцях запуску ворожих ракет і злету їхніх бомбардувальників - незалежно з якої території здійснюється атака
- Досить бути reactive; пора ставати proactive. Маєте вичерпну розвідувальну інформацію, свою і від союзників, то чому ж не нищити ворога в місцях базування?

- Терміново розгорнути виробництво своїх і ліцензійних ракетних систем та іншої зброї на території найближчих союзників.

P.S.
Взагалі складається таке враження, що і Захід, і український уряд є зараз надто оптимістичними відносно перебігів війни і термінів її закінчення. Панує думка, що війна закінчиться у лічені місяці, і це розхолоджує як українське керівництво, так і Захід.

На жаль, це поки що нічим не обгрунтована ілюзія.

Ця війна може затягнутись, борони Боже, і на роки. І для достойного опору на такий тривалий час (вже не кажучи - для перемоги), одного ленд-лізу може не вистачити. Та й політична ситуація у країнах союзників може помінятись по мірі того як війна буде затягуватись.

Тому суспільство повинно наполягати, щоб уряд нарешті здійснив реальні кроки по виробленню своєї зброї. Зброї, яка не буде пов'язана обіцянками не стріляти у ворога, який атакує.

Ааа, скаже хтось ,якщо ми почнемо працювати, то хто ж буде знімати відосики?

Ну щас я вам адын умная вещь скажу, толко вы не абыжайтесь:

- Без відосиків Україна якось переживе. А без зброї - навряд чи.
показати весь коментар
01.11.2022 20:21 Відповісти
В білорусі вже декілька років є реактивні снаряди, які летять на 300 км- Полонез. Це аналог атакмс, що ми просимо в США, і поки їх ще немає. Як показала практика, реактивні ракети збити наявними засобами неможливо. А Київ, і відповідно і урядовий квартал близько, і лукашенко не побоїться дати команду стерти пів міста в купу будсміття. Ось і мусимо поки не провокувати батьку.
показати весь коментар
01.11.2022 22:16 Відповісти
Ну давайте чекати, поки іранський Золфагар з Білорусі прилетить в урядовий квартал Києва - буде те саме . . .
показати весь коментар
01.11.2022 22:41 Відповісти
Ми ще мусимо і політику партнерів враховувати, і першими не починати. Навіть малий час виграти- зараз дорогого варте.Та і немає в нас багато точок у, щоб до всіх обєктів в білорусі дотягтись. Європі вигідно, щоб по нам більше ракет було використано. А руйнування- думаю, що сіменс то же, чи дженерал електрик в очікуванні шалених поставок після війни енергетичного обладнання і великих коштів відповідно.
показати весь коментар
01.11.2022 22:52 Відповісти
Телемарафон по имени Лохотрон главнее дорог...а голосование за военный бюджет Украины с 2019 года и по сегодня..то мелочи жизни...
показати весь коментар
01.11.2022 18:12 Відповісти
Нам необходимы ракеты с такой же дальностью уже сейчас. Не обязательно баллистические.
Ленд-лиз работает, или нет?
показати весь коментар
01.11.2022 18:44 Відповісти
Забудьте... неможна Україні!
показати весь коментар
01.11.2022 19:19 Відповісти
Для чого срати в коментарях. Нам дають необхідне. А рашка і так кожного дня горить. Кожного дня. Судя по ніку, рашист.
показати весь коментар
01.11.2022 22:49 Відповісти
жопєнція... нам неможна по рашці стріляти, а вони шо хочуть і чим хочуть валять... так війни не виграються!
показати весь коментар
01.11.2022 19:14 Відповісти
Надо закатать белорашку в асфальт вместе с ракетами.
показати весь коментар
01.11.2022 19:15 Відповісти
неможна, ми гуманні!
показати весь коментар
01.11.2022 19:20 Відповісти
Значит нужно уничтожить на земле....
показати весь коментар
01.11.2022 19:28 Відповісти
Без ATACAMS діла не буде. І бажано нові підвищеної дальності.
показати весь коментар
01.11.2022 19:33 Відповісти
Вам же уже объяснили , они б а л л истические , учите физику , траекторию движения мат. точки с переменной массой .
показати весь коментар
01.11.2022 19:51 Відповісти
Они специально будут ими бить по ТЭЦ зимой в мороз. Если мы не можем их отбить, нам надо сделать менее тяжелыми последствия бомбежек. Организовать пункты обогрева, доставки воды, продовольствия, лекарств. Главное что бы это нас не сломало...
показати весь коментар
01.11.2022 20:50 Відповісти
Ще краще ідея - обміняти Зе на всіх наших полонених.
показати весь коментар
01.11.2022 21:10 Відповісти
нам нужно КУПИТЬ системы ПРО и закопать транформаторы под землю, под бетон ещё 4 месяца назад! но это сейчас не на часі, нужно асфальт уложить и в карман разницу закинуть
показати весь коментар
01.11.2022 22:13 Відповісти
Падумаєш ракєти, Зе сказав що ми сільниє і що ми вистоємо 😬
Зємарафон брехати не може, то ж святе 🤡
показати весь коментар
01.11.2022 21:09 Відповісти
показати весь коментар
01.11.2022 21:32 Відповісти
треба більше асфальту, а ПРО почекаємо коли хтось подарує, головне гучніше кричати, що нам всі щось винні і що нас вбивают, замість того, щоб ПІД ЧАС ВІЙНИ НА ЗНИЩЕННЯ взяи і купити потрібне нам, замість відмивання бабла на асфальті мародери *****
показати весь коментар
01.11.2022 22:12 Відповісти
Проєкт бюджету на 2023р на ракетну програму виділили 0,0, зато на асфальт мільйони. Вот і вся стратегія.
показати весь коментар
01.11.2022 23:18 Відповісти
показати весь коментар
02.11.2022 07:23 Відповісти
Массово клепать ударные бпла дальнего радиуса действия
показати весь коментар
02.11.2022 01:58 Відповісти
Придётся утюжить места расположения, если начнут копошиться.
Чтобы не успели развернуть.
Лукич не обидится.
показати весь коментар
02.11.2022 02:24 Відповісти
Захист є - треба наносити ураження в місцях дислокації та зберігання цих ракет. Скільки можна "заглядати в очі" лукашенкі і соромитися знищувати русню і їх техніку в "беларусії"?. Треба навіть іще в Ірані все це знищувати. У нас же є союзникі з відповідними можливостями?
показати весь коментар
02.11.2022 08:33 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 