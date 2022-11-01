Росія планує розмістити іранські ракети на північному кордоні України. Проти них у нас немає захисту, - Ігнат

Іранські балістичні ракети, які Росія планує придбати в Ірану, ймовірно, розмістять на північному кордоні України.

Про це повідомив речник командування Повітряних Сил Юрій Ігнат під час брифінгу в Media Center Ukraine - Ukrinform, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Дальність у 300 км однієї ракети, іншої - 700 км. Це балістичні ракети. Збивати їх теоретично можна, але фактично це дуже важко зробити тими засобами, які у нас є на озброєнні. У нас є засоби протиповітряної оборони, а не протиракетної", - повідомив він.

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