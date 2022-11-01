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Заступник голови АП РФ Кірієнко є головним ідеологом знищення енергетичної інфраструктури України, - Данілов

кірієнко

Заступник адміністрації президента РФ Сергій Кірієнко є головним ідеологом і лобістом знищення енергетичної інфраструктури України.

Про це у Twitter повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Головним ідеологом і лобістом знищення енергетичної інфраструктури України є заступник ап рф сергій кірієнко, який по роботі в "Росатомі" добре розуміється на сфері енергетики. Україна поіменно знає, хто і за що на рф має відповісти", - розповів він.

"Ми вистоїмо, як би не було важко, а от вирок собі в цивілізованому світі кірієнко вже підписав", - додав секретар РНБО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія б’є по енергоінфраструктурі, однак Україні вдалося відновити значну частину пошкоджених потужностей, - єврокомісар Сімсон

Автор: 

Данілов Олексій (1259) Кірієнко Сергій (8) обстріл (28523) енергетика (2597)


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Топ коментарі
+7
Мразотний саєнтолог, який мріє прийти до влади після путлера, він же "кіндер-сюрприз" який оголосив на раісії дефолт в 1998 році.
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01.11.2022 15:43
+5
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01.11.2022 15:51
+4
і що нам це дає?Краще б розказав що наше РНБО робить для забезпечення енергетичної безпеки?надіюся що хоч перестали в білорусі купувати електрику?Чи ще купуємо?
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01.11.2022 15:42
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і що нам це дає?Краще б розказав що наше РНБО робить для забезпечення енергетичної безпеки?надіюся що хоч перестали в білорусі купувати електрику?Чи ще купуємо?
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01.11.2022 15:42 Відповісти
Ні не купуємо. Напередодні війни енергосистема була від'єднана від рБ та рФ та синзронізована з ЄС.
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01.11.2022 15:58 Відповісти
Пора зайцю притиснути айці
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01.11.2022 15:42 Відповісти
Мразотний саєнтолог, який мріє прийти до влади після путлера, він же "кіндер-сюрприз" який оголосив на раісії дефолт в 1998 році.
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01.11.2022 15:43 Відповісти
наполовину з "кошерного" народу ...
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01.11.2022 16:01 Відповісти
..вот только постеснялся папкину фамилию брать
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01.11.2022 16:16 Відповісти
Таке ж миршаве та паршиве як і *****. Як такі паскуди взагалі по землі ходять?!
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01.11.2022 15:43 Відповісти
Так делайте что нибудь,все виноваты,а рнбо бессильно, ты за это деньги получаешь.
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01.11.2022 15:45 Відповісти
настане день і вони про це гірко пожалкують
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01.11.2022 15:46 Відповісти
Зараз війна і не треба чекати якихось гіпотетичних судів. Таким кацапам повинно щось вибухове прилітати з летальними наслідками
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01.11.2022 15:49 Відповісти
Повесят по приговору трибунала. Это если кириенку повезёт.
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01.11.2022 15:50 Відповісти
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01.11.2022 15:51 Відповісти
Менше на "крадівництво"? Ви що, зовсім з глузду з'їхали? Без "крадівництва" блаЗЄнські кинуть владу та виїдуть кудись геть з України, поки йтиме війна
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01.11.2022 16:24 Відповісти
"киндерсюрприз" все его называли...
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01.11.2022 15:52 Відповісти
Кірієнко це "пташенятко" з гнізда Щєдровіцкого. Страшна і набагато розумніша за ***** особа. Його потрібно знищити негайно. Поки не пізно!
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01.11.2022 15:54 Відповісти
В своё время был надеждой и опорой либерасни орков.....в 1998 Задорнов над ним ржал называя киндер сюрпризосюрпризом....а киндер вырос в путиниста гнойного.
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01.11.2022 16:03 Відповісти
****** лысая.
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01.11.2022 16:12 Відповісти
Запит до СБУ і довго ця мерзота буде ходити по білу світу?
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01.11.2022 16:14 Відповісти
Это чмо когда то строило из себя либерала но бабки победили рассудок.
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01.11.2022 16:41 Відповісти
Кириенко должен БЫТЬ ОСУЖДЕН СУДОМ УКРАИНЫ НА ПОЖИЗНЕННЫЙ СРОК С ОТБЫВАНИЕМ НАКАЗАНИЯ в любом городе УКРАИНЫ. СЛАВА УКРАИНЕ!
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01.11.2022 16:57 Відповісти
Специальное бюро 13
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01.11.2022 18:43 Відповісти
Он хочет поработать на строительстве АЭС в наручниках.
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02.11.2022 02:22 Відповісти
 
 