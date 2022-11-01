Заступник голови АП РФ Кірієнко є головним ідеологом знищення енергетичної інфраструктури України, - Данілов
Заступник адміністрації президента РФ Сергій Кірієнко є головним ідеологом і лобістом знищення енергетичної інфраструктури України.
Про це у Twitter повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.
"Головним ідеологом і лобістом знищення енергетичної інфраструктури України є заступник ап рф сергій кірієнко, який по роботі в "Росатомі" добре розуміється на сфері енергетики. Україна поіменно знає, хто і за що на рф має відповісти", - розповів він.
"Ми вистоїмо, як би не було важко, а от вирок собі в цивілізованому світі кірієнко вже підписав", - додав секретар РНБО.
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