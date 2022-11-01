Після запровадження візових обмежень потік росіян до Латвії скоротився більш як на третину

З 19 вересня, коли за рішенням латвійського уряду набули чинності візові обмеження для громадян Російської Федерації, їхній потік до Латвії скоротився на 34%.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Delfi.

Зокрема, повідомляється, що згідно з даними Державної прикордонної охорони Латвії, з 19 вересня російсько-латвійський та білорусько-латвійський кордони перетнули 10 687 громадян Росії, але лише ті особи, які відповідають виняткам, встановленим у постанові уряду.

Лише 14% з них в'їхали до Латвії на підставі віз категорії C або D, ще 41% є володарями посвідки на проживання у Латвії, серед них члени сімей громадян Латвії, студенти, які працюють у Латвії, та особи, в'їзд яких пов'язаний із робочими потребами або гуманітарними міркуваннями.

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Майже половина громадян Росії, які перетнули зовнішній кордон, користуються візами або посвідками на проживання, виданими іншими країнами, а це означає, що Латвія не є країною призначення для цих осіб, а використовується для транзиту до інших країн Європейського Союзу.

Минулого тижня у в'їзді до Латвії на підставі рішення Кабінету міністрів, а також з інших обставин було відмовлено 33 росіянам, а з 19 вересня – 302 громадянам Росії.

Як повідомлялося, країни Балтії та Польща заборонили в'їзд для громадян Російської Федерації із туристичними шенгенськими візами з 19 вересня. Пізніше їх приклад наслідували Фінляндія та Чехія.

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