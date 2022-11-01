До 5 років за ґратами засуджено мешканця м. Дніпро: передавав ворогу дані про переміщення ЗСУ

Суд визнав винним та засудив до 5 років позбавлення волі місцевого жителя за несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух та розташування Збройних Сил України та інших збройних формувань.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України, інформує Цензор.НЕТ.

"Прокурори в суді довели, що чоловік за допомогою листування у месенджері Telegram передавав адміністраторам проросійських каналів у соціальних мережах відеозаписи з дислокацією підрозділів Нацгвардії, переміщення ЗСУ та військової техніки на території м. Дніпра", - йдеться в повідомленні.

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