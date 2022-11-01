УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5214 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
941 14

До 5 років за ґратами засуджено мешканця м. Дніпро: передавав ворогу дані про переміщення ЗСУ

суд

Суд визнав винним та засудив до 5 років позбавлення волі місцевого жителя за несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух та розташування Збройних Сил України та інших збройних формувань.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України, інформує Цензор.НЕТ

"Прокурори в суді довели, що чоловік за допомогою листування у месенджері Telegram передавав адміністраторам проросійських каналів у соціальних мережах відеозаписи з дислокацією підрозділів Нацгвардії, переміщення ЗСУ та військової техніки на території м. Дніпра", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Київщині затримали двох зрадників, які прямували до столиці. ФОТОрепортаж

Автор: 

Дніпро (3274) державна зрада (1686) Офіс Генпрокурора (3251)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+15
5 років це мало !!! за це, щоб іншим не кортило робити подібне, треба давати "вишку" - на гіляку запроданця !!!
показати весь коментар
01.11.2022 15:54
+9
Замало!
показати весь коментар
01.11.2022 15:56
+8
Українські суді - це проросійська мафіозна структура.
показати весь коментар
01.11.2022 16:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
5 років це мало !!! за це, щоб іншим не кортило робити подібне, треба давати "вишку" - на гіляку запроданця !!!
показати весь коментар
01.11.2022 15:54 Відповісти
Замало!
показати весь коментар
01.11.2022 15:56 Відповісти
Красавцы, ровно столько дают за групповую кражу телефона.
показати весь коментар
01.11.2022 16:01 Відповісти
це зАнадто!!! треба 15 суток , або пальцем помахать!
показати весь коментар
01.11.2022 16:03 Відповісти
Хотя бы не условку. Уже прогресс. Побольше провокаций нужно делать. Писать наркоманам и лудоманам якобы от лица кацапов и предлагать деньги. Притом реально скидывать им на карту, даже если они их потратят. При этом не дергать сразу за удочку, а подождать немного, может предатель еще своих дружков подключит в этот бизнес и можно накрыть всех разом. Затем показательно всех осудить и срок побольше, это хорошо запугает остальных предателей. Надо исходить из того, что психологический портрет предателя - это нищий неудачник, не имеющий образования и перспектив в карьере (может быть как безработным, так и сидеть жопой на стуле последние 15 лет в одном месте), конечно же алкоголизм и может другие зависимости. И этот психотип легко запугать даже слабой угрозой, а парочка показательных процессов в суде будет то что надо. Но не 5 лет, 5 лет это очень мало плюс они же всерьез верят, что их "освободят" "освободители" - надо убедить, что в самом-самом крайнем случае у работников колонии будет приказ: при эвакуации из города расстрелять всех осужденных за предательство и еще ряд преступлений (насильственного характера) заключенных. Всех, никто живым не выйдет, даже если придется отступать. Это сразу обломит большой диапазон действий у предателей, многие просто будут молчать и этого вполне хватит от них.
показати весь коментар
01.11.2022 16:06 Відповісти
як це: "засудив до 5 років"... 1 день - це теж до 5 років
показати весь коментар
01.11.2022 16:07 Відповісти
В українській мові прийменники «до» ,«по» і "на" якийсь строк - за смислом однаково визначають кінцеву дату чинності чи виконання чого-небудь, але є "нюанси" )))).
Як виявилося, ці прийменники не замінюють один одного, як наприклад, сполучники «і», «та», «й». Різниця полягає в тому, що прийменник «до» в українській мові закріплений за офіційно-діловим стилем, а «по» і "на" - за розмовним. Тож у заявах, наказах та інших офіційних документах доцільно вживати лише прийменник «до» такого-то строку, часу...
Більш того, вживання прийменника "до" в числовому значенні "близько" ("около" по-русски) - є русизмом і часто помилково вживаним. Правильно - не "звільнили до 40 осіб" а "звільнили близько 40 осіб"
Тому, до 5 років засуджено - це значить 5 років, а не близько 5 років, в значенні чи то 3 чи то 4...
показати весь коментар
01.11.2022 16:45 Відповісти
Українські суді - це проросійська мафіозна структура.
показати весь коментар
01.11.2022 16:11 Відповісти
Наші суди руйнують державу...
показати весь коментар
01.11.2022 16:20 Відповісти
Цікаво а як це вийшло, що свідома передача інфи про переміщення ЗСУ це не державна зрада? Український суд, нє?
показати весь коментар
01.11.2022 16:32 Відповісти
Тепер треба суд по засудженню цих суддів і вигнати їх нах..рен з суддів
показати весь коментар
01.11.2022 16:39 Відповісти
Цей покидьок наводив постріли на військових і може бутим винним у їх смерті або каліцтві! Усім навідникам, незалежно від завданої шкоди, треба давати за гратами пожиттєве, щоб у інших не виникало бажання допомагати ворогу.
показати весь коментар
01.11.2022 16:41 Відповісти
ДО 5 лет, значит отсидит несколько месяцев и на волю. Будет сдавать украинцев дальше врагу. Вот был бы прикол если бы он сдал дом этого продажного судьи - любителя путина. На россии за такое ОТ 20 лет, почувствуйте разницу.
показати весь коментар
01.11.2022 16:45 Відповісти
Згпцшли в чоловіка набої 5,45 мм і дві гранати ,7 років,за зраду - 5....
показати весь коментар
01.11.2022 18:14 Відповісти
 
 