ДТЕК опублікував оновлені графіки стабілізаційних відключень у Києві: світло не обов’язково вимикатимуть на 12 годин

ДТЕК "Київські електромережі" оновив графіки стабілізаційних відключень електроенергії. Ситуація досі лишається складною, тому НЕК "Укренерго" і ДТЕК змушені проводити стабілізаційні відключення електроенергії.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на сайт ДТЕК "Київські електромережі"

Оновлені графіки відключень враховують досвід попередніх 3 тижнів відключень та зворотній зв’язок від клієнтів. Вони будуть діяти за такими принципами:

Опубліковані графіки – це графіки імовірних відключень, що дозволять підготуватись до відключення світла, якщо у НЕК "Укренерго" буде необхідність збалансувати енергосистему. У графіках вказані всього 3 імовірні часові проміжки, коли для кожної адреси може відключатися електроенергія. Енергетики роблять усе можливе, щоб відключення кожної адреси тривало не довше 4 годин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ДТЕК закінчилося обладнання для ремонту пошкодженої інфраструктури

В енергокомпанії пояснюють, що опубліковані три черги не означають, що світло за однією адресою буде відсутнє протягом всіх часових проміжків. Якщо енергосистема працюватиме коректно – відключення взагалі не застосовуватимуть.

Графіки складені на основі тих обсягів, які необхідні НЕК "Укренерго", щоб збалансувати енергосистему. Відключення однієї групи в рамках стабілізаційного графіку розраховані на скорочення споживання до 250 МВт.

Якщо є розпорядження скоротити споживання більше ніж на 250 МВт, то відключення стають екстреними. У такому випадку графік не діє. Про застосування екстрених відключень клієнтів попереджатимуть.

Також для більш рівномірного відключення серед клієнтів у графіку розширений перелік адрес, до яких застосовуються стабілізаційні відключення. Виняток – об’єкти критичної інфраструктури міста і будинки, які живляться від тих же електроліній. Якщо ви не знайшли своєї адреси в графіку відключення – повідомте через форму зворотнього зв’язку ДТЕК.

Якщо світло не з’явилось після 4 годин із моменту відключення – це може означати необхідність подовжити терміни для усунення аварійної ситуації, які почастішали через застосування стабілізаційних відключень. Про такі випадки просять повідомляти через чатбот ДТЕК "Київські електромережі" у Telegram та Viber та в особистих повідомленнях сторінки Facebook.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС готовий постачати Україні електроенергію, - єврокомісарка Сімсон

Стабілізаційні відключення необхідні для того, аби забезпечити роботу енергосистеми України, яка зазнала і продовжує зазнавати масованих атак.

Актуальний графік можна знайти на сайті ДТЕК "Київські електромережі". Інструкція користування розміщена безпосередньо на графіку.