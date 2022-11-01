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Новини
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ДТЕК опублікував оновлені графіки стабілізаційних відключень у Києві: світло не обов’язково вимикатимуть на 12 годин

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ДТЕК "Київські електромережі" оновив графіки стабілізаційних відключень електроенергії. Ситуація досі лишається складною, тому НЕК "Укренерго" і ДТЕК змушені проводити стабілізаційні відключення електроенергії.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на сайт ДТЕК "Київські електромережі"

Оновлені графіки відключень враховують досвід попередніх 3 тижнів відключень та зворотній зв’язок від клієнтів. Вони будуть діяти за такими принципами:

Опубліковані графіки – це графіки імовірних відключень, що дозволять підготуватись до відключення світла, якщо у НЕК "Укренерго" буде необхідність збалансувати енергосистему. У графіках вказані всього 3 імовірні часові проміжки, коли для кожної адреси може відключатися електроенергія. Енергетики роблять усе можливе, щоб відключення кожної адреси тривало не довше 4 годин.

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В енергокомпанії пояснюють, що опубліковані три черги не означають, що світло за однією адресою буде відсутнє протягом всіх часових проміжків. Якщо енергосистема працюватиме коректно – відключення взагалі не застосовуватимуть. 

Графіки складені на основі тих обсягів, які необхідні НЕК "Укренерго", щоб збалансувати енергосистему. Відключення однієї групи в рамках стабілізаційного графіку розраховані на скорочення споживання до 250 МВт.

Якщо є розпорядження скоротити споживання більше ніж на 250 МВт, то відключення стають екстреними. У такому випадку графік не діє. Про застосування екстрених відключень клієнтів попереджатимуть.

Також для більш рівномірного відключення серед клієнтів у графіку розширений перелік адрес, до яких застосовуються стабілізаційні відключення. Виняток – об’єкти критичної інфраструктури міста і будинки, які живляться від тих же електроліній. Якщо ви не знайшли своєї адреси в графіку відключення – повідомте через форму зворотнього зв’язку ДТЕК.

Якщо світло не з’явилось після 4 годин із моменту відключення – це може означати необхідність подовжити терміни для усунення аварійної ситуації, які почастішали через застосування стабілізаційних відключень. Про такі випадки просять повідомляти через чатбот ДТЕК "Київські електромережі" у Telegram та Viber та в особистих повідомленнях сторінки Facebook

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Стабілізаційні відключення необхідні для того, аби забезпечити роботу енергосистеми України, яка зазнала і продовжує зазнавати масованих атак.

Актуальний графік можна знайти на сайті ДТЕК "Київські електромережі". Інструкція користування розміщена безпосередньо на графіку.

Автор: 

електроенергія (6198) ДТЕК (1982)


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Лесь спать при фонарике это полбеды.Но вот собираться на работу в 5 часов при нем же-вот это реально напрягает.
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01.11.2022 16:19 Відповісти
это не просто лечь спать с фонариком- без энергии не работает НИЧЕГО
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01.11.2022 16:32 Відповісти
Нічого, кацапику. Якщо ти чекаєш, що українці побіжуть здаватися, бо немає світла, то не дождешся. Ми й без світла вас повбиваєм.
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01.11.2022 16:40 Відповісти
на большее ума нет?
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01.11.2022 17:21 Відповісти
На яке ще "большеє", кацапіку?
Якщо ви, курви, хотіли, аби ми здалися, то не треба було влаштовувати різню в Бучі і тд. А тепер ви нам тупо не лишили вибору, бо варіанта є всього два: або боротися до кінця за будь-яких умов, або здохнути в ваших катівнях. Так що, суки, готуйте пляшки, бо ЗСУ вже близько! А ми й без світла вас повбиваємо.
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02.11.2022 09:39 Відповісти
Я розумію - війна, роботи дуже багато. Але ми Українці, це наша країна, це наші співвітчизники кладуть життя за нашу Свободу. На що ви публікуєте графік в якому ніфіга не знайти!? Знайдіть пр. Івасюка, номер 1!!!
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01.11.2022 16:23 Відповісти
Аналогічно. А спочатку просто викладали готовий пдф-графік, і все було ок. Нє, треба все ускладнити, вигадати введення вручну назви вулиці і номеру будинку, яке тупо жодного результату не дає
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01.11.2022 16:42 Відповісти
У мене відповідає дійсності. +- 20 хвилин.
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01.11.2022 16:50 Відповісти
 
 