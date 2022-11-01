На бойовому чергуванні у Чорному морі перебувають сім ворожих кораблів. ІНФОГРАФІКА

Росія тримає на бойовому чергуванні у Чорному морі сім ворожих кораблів. серед яких немає носіїв крилатих ракет.

Про це повідомляє ВМС ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ

Станом на 01.11.2022:

в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 7 ворожих кораблів, серед яких 0 носіїв крилатих ракет "калібр", загальний залп – 0 ракет;

в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до 3 кораблів та катерів;

в Середземному морі – 13 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "калібр".

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