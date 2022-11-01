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Новини Агресія Росії проти України
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На бойовому чергуванні у Чорному морі перебувають сім ворожих кораблів. ІНФОГРАФІКА

корабель

Росія тримає на бойовому чергуванні у Чорному морі сім ворожих кораблів. серед яких немає носіїв крилатих ракет.

Про це повідомляє ВМС ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ 

Станом на 01.11.2022:

  • в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 7 ворожих кораблів, серед яких 0 носіїв крилатих ракет "калібр", загальний залп – 0 ракет;
  • в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до 3 кораблів та катерів;
  • в Середземному морі – 13 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "калібр".

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На бойовому чергуванні у Чорному морі перебувають сім ворожих кораблів 01

Автор: 

Азовське море (1618) ВМС рф (141) корабель (1612) Чорне море (1669) Середземне море (101)


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Топ коментарі
+10
Бажано, щоб надалі на бойовому чергуванні було 0 кораблів ЧФ
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01.11.2022 16:17
+6
Может я и не по теме, но нам пора принимать радикальные меры, а не вести статистику. Нужно начинать уничтожать и их корабли, давать ответку братам-сябрам,бить по их военным базам в городах. Но все упирается в оружие. Если сейчас Иран еще проблем подкинет, будет еще сложнее.ВСУ героически долбят орков чем могут. но руководство страны должно раздуплиться с политическими мерами. Оно боится злить плешивого ублюдка. но он и так делает все, что может и упивается от своей безнаказанности.Сейчас не об асфальте и дорогах надо думать, а об вооружении. надеятьсЯ, что крыса сдохнет. это не вариант, там 95% таких крыс.
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01.11.2022 16:28
+5
Остальных Украинские боевые комары покусали.
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01.11.2022 16:24
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Бажано, щоб надалі на бойовому чергуванні було 0 кораблів ЧФ
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01.11.2022 16:17 Відповісти
А шо случілось? Чому 0?
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01.11.2022 16:19 Відповісти
Остальных Украинские боевые комары покусали.
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01.11.2022 16:24 Відповісти
Та сняли уже все калибры и остальное оборудование (ПВО в первую очередь) из Средиземного моря и под видом грузового судна через Босфор закинули на Черноморский флот. Можно просто сафари устроить, налев самолетами с гарпунами подвешенными на этот недофлот. К тому же очень перспективно выглядит рейд на Кенигсберг, с моря, с воздуха и через коридор между Польшей и Литвой по нейтральной полосе еще пару тысяч вежливых зеленых человечков туда отправить. Захватить миги с кинжалами и хорошо отработать еще по кацапам их же техникой, ядерный склад распотрошить тоже. Юридически же Калининград передали на 50 лет и они уже прошли почти 30 лет назад. Пора попрощаться с ним.
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01.11.2022 16:20 Відповісти
Может я и не по теме, но нам пора принимать радикальные меры, а не вести статистику. Нужно начинать уничтожать и их корабли, давать ответку братам-сябрам,бить по их военным базам в городах. Но все упирается в оружие. Если сейчас Иран еще проблем подкинет, будет еще сложнее.ВСУ героически долбят орков чем могут. но руководство страны должно раздуплиться с политическими мерами. Оно боится злить плешивого ублюдка. но он и так делает все, что может и упивается от своей безнаказанности.Сейчас не об асфальте и дорогах надо думать, а об вооружении. надеятьсЯ, что крыса сдохнет. это не вариант, там 95% таких крыс.
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01.11.2022 16:28 Відповісти
Тож було 8 ))))
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01.11.2022 16:32 Відповісти
Сивастопиль город рюSSkoго Позора,это типа Перл-Харбор для США,низзя в одном месте держать столько дерьмо металла🤣в одну корзину столько бабла?ЧМОскали Чуваки...вы идиотты, Шариков и тот говорил...взять и поделить...на мелкие кусочки...., доллары в Швейцарию..а Евры в USA
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01.11.2022 16:41 Відповісти
Вивели з Севастополя все, що залишилось...
Бухта під прицілом
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01.11.2022 17:09 Відповісти
Пусть срочно боевые комары и боевые дельфины с летучими мышами делают своё полезное для нас,дело - добьют флот московито
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01.11.2022 17:39 Відповісти
С этими ракетами много мороки. Лучше без них.
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02.11.2022 02:20 Відповісти
 
 