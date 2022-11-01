На бойовому чергуванні у Чорному морі перебувають сім ворожих кораблів. ІНФОГРАФІКА
Росія тримає на бойовому чергуванні у Чорному морі сім ворожих кораблів. серед яких немає носіїв крилатих ракет.
Про це повідомляє ВМС ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ
Станом на 01.11.2022:
- в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 7 ворожих кораблів, серед яких 0 носіїв крилатих ракет "калібр", загальний залп – 0 ракет;
- в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до 3 кораблів та катерів;
- в Середземному морі – 13 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "калібр".
Топ коментарі
+10 Pavlik Morozov #432325
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+6 Alexey Chernyavsky
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+5 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар01.11.2022 16:24
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