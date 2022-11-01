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Новини
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Favbet передав на фронт черговий пікап у рамках проєкту "Прокачка авто для ЗСУ"

фавбет

Група компаній Favbet та Favbet Foundation передали для потреб Збройних сил України ще один пікап Mitsubishi L200 в рамках проєкту "Прокачка авто для ЗСУ".

 Авто повністю технічно переоснащено й адаптовано для роботи на передовій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Пікап доставлений підрозділу Збройних Сил України, який виконує бойові завдання на території Харківської області.

В межах проєкту Favbet та Favbet Foundation планують придбати та прокачати для ЗСУ 10 автівок за 4 місяці. Втім, вже зараз збір та ремонт йдуть зі значним випередженням графіку завдяки тисячам небайдужих українців.

На сьогодні 95% проєктів благодійного фонду Favbet Foundation спрямовані на підтримку ЗСУ та українських громадян.

За сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв'язку, розвідки, спецобладнання та інші необхідні фронту речі.

Автор: 

букмекери (93) допомога (8350)


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Казахская диаспора в Британии передала украинским военным 11 пикапов,

https://www.youtube.com/watch?v=0PI1KjZX6eI&feature=share&si=ELPmzJkDCLju2KnD5oyZMQ

Как пишут журналисты, казахи, передавшие авто для ВСУ, сказали, что это "тоже их война".

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01.11.2022 17:59 Відповісти
Аплодирую стОя!
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01.11.2022 18:03 Відповісти
Bravo! Якщо, не помиляюсь, це посольська вулиця біля Холланд Парк.
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01.11.2022 18:56 Відповісти
Хто б міг подумати! Стільки піару на крихтах зі столу!
https://antikor.com.ua/ru/articles/572260-favbet_andreja_matjuhi_prodolhaet_rabotatj_v_rossii_i_tsinichno_piaritsja_na_ukrainskoj_armii
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01.11.2022 18:03 Відповісти
Один пікапчик передали нашим військовим і наразі банкують
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01.11.2022 18:09 Відповісти
тех долбней, что играют с букмекерами кто то заставляет ? Если они хоть мизер, со своих идиотов кинут на ЗСУ, то это плохо ?
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02.11.2022 03:08 Відповісти
Цей пікап Mitsubishi L200 потрібно пильнувати , щоби Тимошенко
або інша братва залених його не привласнили 🙁
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01.11.2022 18:05 Відповісти
💯
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01.11.2022 21:54 Відповісти
 
 