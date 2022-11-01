Favbet передав на фронт черговий пікап у рамках проєкту "Прокачка авто для ЗСУ"
Група компаній Favbet та Favbet Foundation передали для потреб Збройних сил України ще один пікап Mitsubishi L200 в рамках проєкту "Прокачка авто для ЗСУ".
Авто повністю технічно переоснащено й адаптовано для роботи на передовій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.
Пікап доставлений підрозділу Збройних Сил України, який виконує бойові завдання на території Харківської області.
В межах проєкту Favbet та Favbet Foundation планують придбати та прокачати для ЗСУ 10 автівок за 4 місяці. Втім, вже зараз збір та ремонт йдуть зі значним випередженням графіку завдяки тисячам небайдужих українців.
На сьогодні 95% проєктів благодійного фонду Favbet Foundation спрямовані на підтримку ЗСУ та українських громадян.
За сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв'язку, розвідки, спецобладнання та інші необхідні фронту речі.
Будь ласка, зачекайте...
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Казахская диаспора в Британии передала украинским военным 11 пикапов,
https://www.youtube.com/watch?v=0PI1KjZX6eI&feature=share&si=ELPmzJkDCLju2KnD5oyZMQ
Как пишут журналисты, казахи, передавшие авто для ВСУ, сказали, что это "тоже их война".
https://antikor.com.ua/ru/articles/572260-favbet_andreja_matjuhi_prodolhaet_rabotatj_v_rossii_i_tsinichno_piaritsja_na_ukrainskoj_armii
або інша братва залених його не привласнили 🙁