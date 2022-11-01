Favbet передав на фронт черговий пікап у рамках проєкту "Прокачка авто для ЗСУ"

Група компаній Favbet та Favbet Foundation передали для потреб Збройних сил України ще один пікап Mitsubishi L200 в рамках проєкту "Прокачка авто для ЗСУ".

Авто повністю технічно переоснащено й адаптовано для роботи на передовій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Пікап доставлений підрозділу Збройних Сил України, який виконує бойові завдання на території Харківської області.

В межах проєкту Favbet та Favbet Foundation планують придбати та прокачати для ЗСУ 10 автівок за 4 місяці. Втім, вже зараз збір та ремонт йдуть зі значним випередженням графіку завдяки тисячам небайдужих українців.

На сьогодні 95% проєктів благодійного фонду Favbet Foundation спрямовані на підтримку ЗСУ та українських громадян.

За сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв'язку, розвідки, спецобладнання та інші необхідні фронту речі.