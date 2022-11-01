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Новини Війна
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У Харкові готують пункти обігріву на випадок, якщо в оселях не буде світла та тепла, - мер Терехов

тепло,пункт,обігріву

У Харкові розмістять цілодобові пункти обігріву.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"Напередодні холодів ворог цинічно намагається залишити нас без світла, тепла й води. Хоче, щоб не ходив транспорт, не працювали магазини, аптеки, ринки. Російський агресор цілеспрямовано б'є по енергетичній інфраструктурі. Вчергове випробовує нас на міцність. Намагається зламати нашу волю. Однозначно хочу сказати: це їм не вдасться. Місто Харків не зломити! Харків'ян не зламати! Харків – місто-герой! Харків'яни – справжні герої!" - наголосив мер.

За словами Терехова, міська влада робила і робитиме все можливе для того, щоб у домівці кожного харків'янина було тепло і світло. Але потрібно бути готовими до різних ситуацій, які може створити ворог.

"Що робити, якщо ваша оселя в період холодів залишилася без світла і тепла? У кожному районі міста ми готуємо так звані пункти обігріву. Їх буде багато. І ви знатимете, де знаходиться найближчий до вас такий пункт. На всіх під'їздах будуть вивішені оголошення із зазначенням найближчих адрес пунктів. У пунктах буде тепло і буде джерело електроживлення. Там можна буде перечекати той час, який знадобиться енергетикам і комунальникам для відновлення електропостачання.  Ми забезпечимо в цих пунктах гарячу їжу, воду та медикаменти в разі потреби. Пункти працюватимуть цілодобово", - додав мер.

Також, зазначив очільник міста, магазини, аптеки, заправки працюватимуть на генераторах. Транспортні маршрути будуть автобусними.

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Автор: 

Харків (5609) Терехов Ігор (311) опалювальний сезон (1749)


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Вполне достаточно в квартирах поставить из поликарбоната (который для парников используют такой с ячейками внутри) перед кроватью такую клетку, стены тоже обложить им с расстоянием (от них много холода идет), оставить для потока воздуха дырку конечно, можно еще и палатку использовать. В окнах заменить уплотнители, перевести эксцентрики на зимний режим (чтобы как можно сильнее закрывалось). Проветривать для удаления углекислого газа по 10-15 минут утром и перед сном (его холодный воздух тут же с пола поднимет, т.к. остывший со2 тяжелее воздуха и скапливается внизу), спать в одежде с теплым одеялом. Тогда даже в сильный мороз будет довольно тепло, человеческое тело - это 80-120кг воды и костей нагретых, которые выдыхают теплый воздух. Шелковое одеяло 4-5кг весом и спать можно при нуле градусов в комнате и еще жарко будет, ватное аналогично. А если есть рекуператор, то вообще можно наглухо залить окна пеной и включать вентиляторы по таймеру, можно работать в квартире и будет тепло.

Но кому сложно это сделать или пожилые люди, то им лучше переехать в утепленный особнячок в 2-3 этажа, распределившись по комнатам. Там и душ есть, и котел греет отопление, и утеплен дом так, что расход дров или угля в 5-10 раз ниже, чем в деревенской хате. Электричество на телефоны можно от солнечных батарей на крыше брать или просто автомобильный аккумулятор, готовить еду на газу из баллона конечно.
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01.11.2022 16:37 Відповісти
И таки не будет. И не только в Харькове. Плохо другое, то что мэры других городов "не чухаются". Гребанное руцкое "Авось" не поможет
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01.11.2022 16:49 Відповісти
І правильно роблять. Тому що з опаленням діла кепські. Одна квартира на Салтівці. Інша біля Металісту, а опалення нема, і не було.
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01.11.2022 17:03 Відповісти
на проспекті жукова
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01.11.2022 19:07 Відповісти
 
 