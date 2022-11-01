У Харкові готують пункти обігріву на випадок, якщо в оселях не буде світла та тепла, - мер Терехов

У Харкові розмістять цілодобові пункти обігріву.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"Напередодні холодів ворог цинічно намагається залишити нас без світла, тепла й води. Хоче, щоб не ходив транспорт, не працювали магазини, аптеки, ринки. Російський агресор цілеспрямовано б'є по енергетичній інфраструктурі. Вчергове випробовує нас на міцність. Намагається зламати нашу волю. Однозначно хочу сказати: це їм не вдасться. Місто Харків не зломити! Харків'ян не зламати! Харків – місто-герой! Харків'яни – справжні герої!" - наголосив мер.

За словами Терехова, міська влада робила і робитиме все можливе для того, щоб у домівці кожного харків'янина було тепло і світло. Але потрібно бути готовими до різних ситуацій, які може створити ворог.

"Що робити, якщо ваша оселя в період холодів залишилася без світла і тепла? У кожному районі міста ми готуємо так звані пункти обігріву. Їх буде багато. І ви знатимете, де знаходиться найближчий до вас такий пункт. На всіх під'їздах будуть вивішені оголошення із зазначенням найближчих адрес пунктів. У пунктах буде тепло і буде джерело електроживлення. Там можна буде перечекати той час, який знадобиться енергетикам і комунальникам для відновлення електропостачання. Ми забезпечимо в цих пунктах гарячу їжу, воду та медикаменти в разі потреби. Пункти працюватимуть цілодобово", - додав мер.

Також, зазначив очільник міста, магазини, аптеки, заправки працюватимуть на генераторах. Транспортні маршрути будуть автобусними.

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