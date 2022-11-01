У РФ залишилася лише нафта, решту економіки Путін знищив, - радник Білого дому Хохштейн

Російський диктатор Володимир Путін зруйнував економіку своєї держави, почавши повномасштабну війну проти України.

Про це заявив спеціальний координатор президента США з міжнародних енергетичних питань Амос Хохштейн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

"Нафта – це єдине, що у них залишилося в економіці. Путін знищив решту економіки", - зазначив він.

"Все, що в них залишилося, це те, що видобувається з-під землі. Він більше не продаватиме свій газ Європі, тому в нього залишається тільки нафта, це те, що фінансує цю війну", - додав Хохштейн.

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