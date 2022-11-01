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Новини Війна
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У РФ залишилася лише нафта, решту економіки Путін знищив, - радник Білого дому Хохштейн

путін

Російський диктатор Володимир Путін зруйнував економіку своєї держави, почавши повномасштабну війну проти України.

Про це заявив спеціальний координатор президента США з міжнародних енергетичних питань Амос Хохштейн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

"Нафта – це єдине, що у них залишилося в економіці. Путін знищив решту економіки", - зазначив він.

"Все, що в них залишилося, це те, що видобувається з-під землі. Він більше не продаватиме свій газ Європі, тому в нього залишається тільки нафта, це те, що фінансує цю війну", - додав Хохштейн.

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Автор: 

нафта (5515) росія (65223) США (22861) економіка (930)


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Топ коментарі
+13
Так треба домовлятись з шейхами та опустити ціну нафти до плінтуса, як це було зроблено з совком за Афганістан. Через 10 років совка нестало.
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01.11.2022 16:45
+11
якщо серйозно то російська економіка прекрасно почувається, падіння мізерне бо увесь світ тупо вдає боротьбу з росією санкціями тоді як кожна країна для себе позалишали шпаринки щоб санкції обходити.

таке враження що всі сподіваються лише на українського давида що завалить лапотного голіафа.
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01.11.2022 16:50
+7
у ***** есть еще "джокеры"... тот же Иран, Корея...северная (и по мелочи : бульбопюрер и несколько угольков и пара-тройка среднеазиатов) плюс неопределившийся хитрожелтый Китай...
симбиоз так себе... но он есть
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01.11.2022 16:54
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А чмобики? А свиноматки, что еще чмобиков нарожают?
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01.11.2022 16:45 Відповісти
Чмобіки і свиноматки то біомусор. Вони не мають жодної цінності не то, що в світі, вони непотріб в московії. Тут мова йде про те, що залишить по собі усобший. Про цінності.
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01.11.2022 19:20 Відповісти
Это тоже ресурс, мобилизационный. И нам еще предстоит поработать, чтобы и он зник
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01.11.2022 20:06 Відповісти
Так треба домовлятись з шейхами та опустити ціну нафти до плінтуса, як це було зроблено з совком за Афганістан. Через 10 років совка нестало.
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01.11.2022 16:45 Відповісти
А поки що реальність така
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01.11.2022 18:02 Відповісти
Венесуелу розконсервувати!
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01.11.2022 18:15 Відповісти
Там свій Путін ,і то всі розуміють
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01.11.2022 21:36 Відповісти
Но пока нефть увы нужна. Не нужна она будет после 2035г. Но до него еще добраться нужно.
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01.11.2022 16:47 Відповісти
Доля россии на рынке нефти 10%.
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01.11.2022 18:21 Відповісти
Все-равно это очень много миллиардов в абсолютных числах.
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01.11.2022 18:43 Відповісти
Да, но добыча без западного оборудования будет падать. Ещё б санкции навалить, было бы норм
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02.11.2022 10:25 Відповісти
у ІДІЛ є пару вишок нафтових, і вони кожен день качають на 1 млн доларів - завдяки цьому вони воюють і воюють... кацапи ж мають сотні міліонів доларів... війна на довго, дуже довго, на роки...
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01.11.2022 16:48 Відповісти
заголовок неправильний, треба отак...

.

У РФ залишилася лише нафта, решту економіки Путін всрав.
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01.11.2022 16:48 Відповісти
якщо серйозно то російська економіка прекрасно почувається, падіння мізерне бо увесь світ тупо вдає боротьбу з росією санкціями тоді як кожна країна для себе позалишали шпаринки щоб санкції обходити.

таке враження що всі сподіваються лише на українського давида що завалить лапотного голіафа.
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01.11.2022 16:50 Відповісти
До нас завітав серйозний економічний аналітик, який спеціалізується на засрашкі. Вітаємо.👏
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01.11.2022 17:00 Відповісти
Тоже хотел об этом упомянуть. Чего то не слышно особо воя с болот по этому поводу.
Помню как все эксперты хором пели весной мол "летом вообще там жопа будет, а дальше то и говорить нечего". А сейчас уже никто и не вспоминает это.
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01.11.2022 17:06 Відповісти
З іншої сторони, є серйозна вірогідність того, що всі нарасіські експерди потрапили в ряди чмобіків і тепер кабздону розказують свої експертні висновки... бо ж наче була інфа що в першу чергу мобілізували нарасісі нєсагласних і дюже умних...
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01.11.2022 17:08 Відповісти
"Помню как все эксперты..." - прошу список усіх експертів.
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01.11.2022 19:01 Відповісти
язиком дітовбивць не гавкаю, пн, лапоть.
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02.11.2022 00:02 Відповісти
Не все так радужно у кацапов, больше всего они себе сами навредили мобилизацией. Процесс инертен, но неотвратим.
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01.11.2022 20:37 Відповісти
у кацапів, з ринком збуту нафти в ЄС також не все гаразд - з 05.12.2022 року у кацапів залишиться 10% ринку трубопровідної нафти який був у них до 24.02ю2022 року - Угорщина пролобіювала поставки через нафтопровід "Дружба" !!! танкерної нафти в ЄС у них вже немає !!!
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01.11.2022 16:52 Відповісти
Дай дружбу можна закрити.
Ми шо лохі кацапам нафту помогати продавати?
Щоб вона за ті гроші потім нас вбивала.
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01.11.2022 18:25 Відповісти
у ***** есть еще "джокеры"... тот же Иран, Корея...северная (и по мелочи : бульбопюрер и несколько угольков и пара-тройка среднеазиатов) плюс неопределившийся хитрожелтый Китай...
симбиоз так себе... но он есть
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01.11.2022 16:54 Відповісти
Тиждень тому була в американській пресі була стаття, що путінські гаманці переналаштувалися та обходять санкції.
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01.11.2022 17:00 Відповісти
Санкци обходят...к примеру через Узбекистан и Грузию...
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01.11.2022 17:15 Відповісти
Те ж саме можна було би сказати і про Іран, але ж...
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01.11.2022 17:15 Відповісти
а в ********* была оказывается экономика?!
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01.11.2022 17:18 Відповісти
Нафта в обмін на русскій язик...
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01.11.2022 17:19 Відповісти
Я переконаний що тут сидять виключно економісти , фінансисти і аналітики . Але ви крапаль забуваєте що пині треба з цієї доляхи від нафти платити нємєрєній кількості дармоїдів у вигляді поліції і тд. вчителі і медики потерплять . Ну і дань кадирці тоже ніхто не відміняв
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01.11.2022 17:59 Відповісти
є ще така штука як обладнання забугорне , яке має властивість зношуватись , ну але то таке
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01.11.2022 18:02 Відповісти
расшифровка фамилии плешивого от самих путинских генералов - программа утилизации территорий и населения . первые в очереди на утилизацию естественно солдаты орколенда. сам гаденыш спит в теплом бункере
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01.11.2022 18:05 Відповісти
Європа приймає ембарго на нафту.

А китайцям і індусам сказати: "Або ви торгуєте з нами (Заходом), або з росією"
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01.11.2022 18:14 Відповісти
Качать нефть можно только если промыслы не сгорели.
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02.11.2022 02:14 Відповісти
 
 