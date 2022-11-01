У РФ залишилася лише нафта, решту економіки Путін знищив, - радник Білого дому Хохштейн
Російський диктатор Володимир Путін зруйнував економіку своєї держави, почавши повномасштабну війну проти України.
Про це заявив спеціальний координатор президента США з міжнародних енергетичних питань Амос Хохштейн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
"Нафта – це єдине, що у них залишилося в економіці. Путін знищив решту економіки", - зазначив він.
"Все, що в них залишилося, це те, що видобувається з-під землі. Він більше не продаватиме свій газ Європі, тому в нього залишається тільки нафта, це те, що фінансує цю війну", - додав Хохштейн.
Топ коментарі
+13 Злий Грицько
показати весь коментар01.11.2022 16:45
+11 tax12 t
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+7 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар01.11.2022 16:54
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У РФ залишилася лише нафта, решту економіки Путін всрав.
таке враження що всі сподіваються лише на українського давида що завалить лапотного голіафа.
Помню как все эксперты хором пели весной мол "летом вообще там жопа будет, а дальше то и говорить нечего". А сейчас уже никто и не вспоминает это.
Ми шо лохі кацапам нафту помогати продавати?
Щоб вона за ті гроші потім нас вбивала.
симбиоз так себе... но он есть
А китайцям і індусам сказати: "Або ви торгуєте з нами (Заходом), або з росією"