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Завтра на тролейбусних маршрутах Києва працюватимуть автобуси, це необхідно для зменшення навантаження на енергосистему, - Кличко

автобус,київ

На тролейбусних маршрутах Києва працюватимуть автобуси для того, щоб знизити навантаження на енергосистему.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Відзавтра, з 2 листопада, на всіх тролейбусних маршрутах столиці працюватимуть автобуси. Робимо це, щоб зменшити навантаження на енергосистему та економити електрику.

Дякую киянам, які свідомо ставляться до ситуації і заощаджують електроенергію вдома та на робочих місцях", - наголосив очільник міста.

Також читайте: Водопостачання в домівки киян повністю відновили. Світло також є, але будуть планові вимкнення, - Кличко

Автор: 

Київ (19490) Кличко Віталій (3512) транспорт (1394) економія (133)


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