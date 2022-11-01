Завтра на тролейбусних маршрутах Києва працюватимуть автобуси, це необхідно для зменшення навантаження на енергосистему, - Кличко
На тролейбусних маршрутах Києва працюватимуть автобуси для того, щоб знизити навантаження на енергосистему.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"Відзавтра, з 2 листопада, на всіх тролейбусних маршрутах столиці працюватимуть автобуси. Робимо це, щоб зменшити навантаження на енергосистему та економити електрику.
Дякую киянам, які свідомо ставляться до ситуації і заощаджують електроенергію вдома та на робочих місцях", - наголосив очільник міста.
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