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Ми повністю мобілізовані, щоб якнайшвидше збільшити військову підтримку України, зокрема, ППО, - Макрон

макрон

Президент Франції Емманюель Макрон у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським заявив про готовність якнайшвидше збільшити військову підтримку України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я підтвердив це сьогодні вранці президенту Зеленському: ми повністю мобілізовані, щоб якнайшвидше збільшити нашу військову підтримку України, зокрема протиповітряну оборону", - написав Макрон у Twitter.

Крім того, французький президент заявив про необхідність допомогти інфраструктурі електропостачання та водопостачання України, ураженій РФ.

"Інфраструктура електропостачання та водопостачання України серйозно постраждала від російських атак. Ми маємо діяти до настання зими. Ми швидко мобілізуємо міжнародне співтовариство та приватний сектор", - пообіцяв Макрон.

Також читайте: Країни Євросоюзу підтримуватимуть відбудову України, - Макрон

Автор: 

ППО (3193) Франція (3067) Макрон Емманюель (1456)


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Топ коментарі
+5
Так давай действуй макрон! Иначе эта толпа беснующих варваров насрет на лакированный пол в Версальском дворце!!!!
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01.11.2022 16:56
+2
я поблагодарил Макрона в твиттере в комментариях на его странице.
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01.11.2022 18:03
+1
Дизель генераторы нужны...?нет спасибо...Зе все паришаить сам😛
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01.11.2022 17:32
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А сами с рашкой реактор ITER строят уникальный
Сегодня деталь в Марсель повезли из СПб
200 тонн весит
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01.11.2022 16:56 Відповісти
Ну і нафуя ти це друкуєш ? З якою метою .? Що від цієї писанини за - толк ,, крім як полякати українців .? .
Передай ***** що тут всім начхати на його плани .
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01.11.2022 20:19 Відповісти
Так давай действуй макрон! Иначе эта толпа беснующих варваров насрет на лакированный пол в Версальском дворце!!!!
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01.11.2022 16:56 Відповісти
Ну так . Макрон , это не балабол Трамп.
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01.11.2022 16:57 Відповісти
Дизель генераторы нужны...?нет спасибо...Зе все паришаить сам😛
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01.11.2022 17:32 Відповісти
Дякуємо.
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01.11.2022 17:37 Відповісти
я поблагодарил Макрона в твиттере в комментариях на его странице.
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01.11.2022 18:03 Відповісти
Ага, пиндіти не мішки таскати, ці казки можна ще довго тут розповідати, ми мабілізуемся, ми паможем, ми с вами, діло роби в не пи*дуна ганяй.
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01.11.2022 18:03 Відповісти
ТАК ЦЕ НЕ ПОВНІСТЮ !?) БРЕХАТИ НЕ ГАРНО !!!
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01.11.2022 20:05 Відповісти
Маню! Ти нам ще "Цезарів" підкинь-хлопці кажуть,що кацапів нищить аж гай гуде
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01.11.2022 22:34 Відповісти
 
 