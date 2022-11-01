Ми повністю мобілізовані, щоб якнайшвидше збільшити військову підтримку України, зокрема, ППО, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським заявив про готовність якнайшвидше збільшити військову підтримку України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я підтвердив це сьогодні вранці президенту Зеленському: ми повністю мобілізовані, щоб якнайшвидше збільшити нашу військову підтримку України, зокрема протиповітряну оборону", - написав Макрон у Twitter.

Крім того, французький президент заявив про необхідність допомогти інфраструктурі електропостачання та водопостачання України, ураженій РФ.

"Інфраструктура електропостачання та водопостачання України серйозно постраждала від російських атак. Ми маємо діяти до настання зими. Ми швидко мобілізуємо міжнародне співтовариство та приватний сектор", - пообіцяв Макрон.

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