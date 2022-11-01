Евакуація з окремих регіонів застосовуватиметься в останню чергу як екстрений крок. Українцям слід готуватися до складної зими, - Шмигаль
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що евакуація з окремих громад чи регіонів через пошкодження критичної інфраструктури застосовуватиметься в останню чергу як екстрений крок.
Про це він заявив сьогодні на засіданні уряду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Про евакуацію з окремих громад чи регіонів, про яку вчора були новини. Зараз ми закликаємо людей виїжджати лише з громад, розташованих у безпосередній близькості до лінії бойових дій. Справді, плани евакуації розроблено для кожного регіону, але це екстрений крок, який ми будемо застосовувати в останню чергу. Такий сценарій також можливий, але зробимо все, щоб його не допустити", - сказав Шмигаль.
Прем'єр зазначив, що держава готується та запасається додатковим обладнанням для вирішення енергетичних проблем.
"Українці також повинні готуватися до складної зими й мати запаси технічної води, ліхтариків, павербанків, теплого одягу, батарейок та інших речей", - вкотре наголосив Шмигаль.
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