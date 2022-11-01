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Новини Війна
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Евакуація з окремих регіонів застосовуватиметься в останню чергу як екстрений крок. Українцям слід готуватися до складної зими, - Шмигаль

свет

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що евакуація з окремих громад чи регіонів через пошкодження критичної інфраструктури застосовуватиметься в останню чергу як екстрений крок.

Про це він заявив сьогодні на засіданні уряду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Про евакуацію з окремих громад чи регіонів, про яку вчора були новини. Зараз ми закликаємо людей виїжджати лише з громад, розташованих у безпосередній близькості до лінії бойових дій. Справді, плани евакуації розроблено для кожного регіону, але це екстрений крок, який ми будемо застосовувати в останню чергу. Такий сценарій також можливий, але зробимо все, щоб його не допустити", - сказав Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що держава готується та запасається додатковим обладнанням для вирішення енергетичних проблем.

"Українці також повинні готуватися до складної зими й мати запаси технічної води, ліхтариків, павербанків, теплого одягу, батарейок та інших речей", - вкотре наголосив Шмигаль.

Також читайте: Наразі діють два режими відключень електроенергії: плановий та аварійний, - Шмигаль

Автор: 

евакуація (2312) електроенергія (6198) Шмигаль Денис (4574)


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Топ коментарі
+14
Ну так ДАЙТЕ людям фонарики, теплые вещи, одеяла... , а не - готуйтеся... САМИ ЗНАЕМ, что нам делать!
А ЧТО ВЫ сделали для того, чтобы людям было проще пережить зиму? А?
НИЧЕГО!
Только и знаете, как свои сраки в тепле и сытости держать!
Привет третьяковой, гетманцеву и прочим упырям!
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01.11.2022 17:07
+7
А тим,хто не має роботи і скоро і засобів до існування,до чого готуватись?
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01.11.2022 17:27
+6
А літом брехали, ох брехали,що все під контролем
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01.11.2022 17:06
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А літом брехали, ох брехали,що все під контролем
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01.11.2022 17:06 Відповісти
Ну так ДАЙТЕ людям фонарики, теплые вещи, одеяла... , а не - готуйтеся... САМИ ЗНАЕМ, что нам делать!
А ЧТО ВЫ сделали для того, чтобы людям было проще пережить зиму? А?
НИЧЕГО!
Только и знаете, как свои сраки в тепле и сытости держать!
Привет третьяковой, гетманцеву и прочим упырям!
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01.11.2022 17:07 Відповісти
Дурне - воно і в Африці дурне...
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01.11.2022 17:20 Відповісти
А народ на цю владу і не надіявся, що вони в чомусь допоможуть, тільки попередження.
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01.11.2022 17:20 Відповісти
Пенсії і зарплати людям добавте, робочі місця відкрийте, бо тільки собі все добавляєте.
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01.11.2022 17:23 Відповісти
А тим,хто не має роботи і скоро і засобів до існування,до чого готуватись?
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01.11.2022 17:27 Відповісти
Очевидно, до землі
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01.11.2022 17:31 Відповісти
Та то вже хер вони вгадали...
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01.11.2022 17:32 Відповісти
Цинічні потвори-мільярди на блювотний "марафон" і десятки мільярдів на "асфальт" ,закладені у б'юджет,вартуватимуть життя багатьом громадянам! Але для громадян у вас-"готуйтесь,виживуть не всі"?! Благодійники ви наші-попередили й готові поспівчувати!
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01.11.2022 17:42 Відповісти
Усегда готові, з нашою то владою
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01.11.2022 21:43 Відповісти
Павербанки, хм, валянки готувати тре, дрова, війна, ''детка'', чи з бункера не видно?
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01.11.2022 21:45 Відповісти
Ага. ,,Дєнєх нєт, но ви дєржітєсь. А нам и в бункєрє тєпло. Офшори наполнєни, єслі шо - шукайтє нас на Канарах"( це Шмиголь так думає)
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02.11.2022 02:51 Відповісти
 
 