Додатково 150 нарядів поліції виведуть на вулиці Київської області у темну пору доби

На території Київщини прийнято рішення щодо посилення заходів безпеки, тож у темну пору доби на вулиці додатково виведуть 150 нарядів поліції.

Про це повідомив під час брифінгу в Media Center Ukraine - Ukrinform голова Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ.

"Для розуміння 350 нарядів поліції щодобово заступає на службу. Це слідчо-оперативні групи, наряди патрульної поліції, наряди груп швидкого реагування, а також управління поліції охорони. Щоб посилити цю безпеку в темний час доби ми будемо виводити на вулицю ще додатково 150 нарядів", - пояснив голова Нацполіції Київщини.

Окрім цього, Нєбитов розповів про готовність поліції до вимкнень електроенергії.

"З моменту деокупації ми готували себе до максимальної енергонезалежності й можливості здійснювати свої функції правопорядку за будь-яких умов, у тому числі під час вимкнення електрики. Ми готували відповідні генератори, альтернативне опалення і водопостачання", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Виявлено 1367 тіл цивільних громадян на деокупованій території Київської області