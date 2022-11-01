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У листопаді у нас буде більше прогресу в посиленні ППО, ніж за останні вісім років, - Шмигаль
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував, що прогрес у посиленні протиповітряної оборони за жовтень-листопад буде більшим, ніж за вісім років від початку агресії Росії проти України.
Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, відкриваючи засідання уряду, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Частина протидії російським планам - це посилення протиповітряної оборони. За жовтень-листопад у нас у цьому питанні буде більше прогресу, ніж за останні вісім років. Дякуємо партнерам, що нарешті почули наші аргументи", - сказав Шмигаль.
Він також висловив сподівання на пришвидшення поставок обіцяних систем для захисту всіх енергооб'єктів нашої держави.
Топ коментарі
+22 Олександр Дніпро
показати весь коментар01.11.2022 17:23
+21 Олександр Дніпро
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+20 Гоша Фантомас #478094
показати весь коментар01.11.2022 17:21
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Але для люмпена це ок коли лялька Коломойського разом з колишніми ригами що організовували антимайдан, спочатку здає пів країни, а потім під тиском успіху своїх військових, ціною знищення міст і десятків тисяч цивільних, випрошує кілька батарей ппо в західних союзників
Саме ******* запороли ракетну програму України.
Треба порівнювати з останніми трьома роками! Прогрес буде ще помітніший
тому пишатися нема чим..
а от дякувати є за шо.... і благати скоріше допогти прикрити нас і нашу критичну інфраструктуру
Пане Шмигаль де вітчизняний ЗРК Дніпро? Надіюсь доживу до того часу коли це питання вам задасть суд. Чому не відновлена ракетна програма?
І тут настав 2019-й...
і да - поверніть Українські телеканали в український ефір..
зеля, це тобі, найвеличнівшивому zупермену, кажуть, мильна ти булька для зе дебілів..