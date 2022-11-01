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У листопаді у нас буде більше прогресу в посиленні ППО, ніж за останні вісім років, - Шмигаль

шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував, що прогрес у посиленні протиповітряної оборони за жовтень-листопад буде більшим, ніж за вісім років від початку агресії Росії проти України.

Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, відкриваючи засідання уряду, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Частина протидії російським планам - це посилення протиповітряної оборони. За жовтень-листопад у нас у цьому питанні буде більше прогресу, ніж за останні вісім років. Дякуємо партнерам, що нарешті почули наші аргументи", - сказав Шмигаль.

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Він також висловив сподівання на пришвидшення поставок обіцяних систем для захисту всіх енергооб'єктів нашої держави.

Автор: 

ППО (3193) Шмигаль Денис (4574)


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Топ коментарі
+22
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01.11.2022 17:23
+21
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01.11.2022 17:28
+20
ніж за останні 3 роки а не 8, довбень
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01.11.2022 17:21
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ДУРАК, мир не бачив.
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01.11.2022 17:20 Відповісти
ЗЫ. Сделали недоумки одноосiбне TV, шоби одноосiно сеять раздар... КОзел, знает, что не ответят... А мог бы сказать , что наконец-то за 8 лет , мы достигаем существенных успехов.
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01.11.2022 17:24 Відповісти
раздор
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01.11.2022 17:25 Відповісти
ніж за останні 3 роки а не 8, довбень
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01.11.2022 17:21 Відповісти
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01.11.2022 17:23 Відповісти
Дійсно, бо з 2014 по 2019 окрім С-300 (з тими самими клістронами) поставили в стрій оновлені "Печори" які доробили так що вони могли навіть надводні цілі нищити, інше ппо типу Буків, і Оновлених Тунгусок також було відремонтовано і поставлено в стрій немало.

Але для люмпена це ок коли лялька Коломойського разом з колишніми ригами що організовували антимайдан, спочатку здає пів країни, а потім під тиском успіху своїх військових, ціною знищення міст і десятків тисяч цивільних, випрошує кілька батарей ппо в західних союзників
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01.11.2022 18:15 Відповісти
Давай по роках, пердякало - особливо цікавлять останні три.
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01.11.2022 17:22 Відповісти
А хто ж вам 3 роки заважав?

Саме ******* запороли ракетну програму України.
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01.11.2022 17:23 Відповісти
швидще ніж за останні три!хоча зелений про напад рф знав ще рік тому!
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01.11.2022 17:24 Відповісти
Тому, що він до нього готувався, в сенсі готував Україну до нападу, щоб вона не дуже пручалася.
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01.11.2022 18:14 Відповісти
Це добре,а чому майже чотири роки не робили свої? Як там дороги? Сьогодні їхав через Нову Одесу і не повірите, продовжують займатися "Великим крадівництвом", будують, будують і ще раз будують. Що вже виграли війну? Там новенька техніка, самоскиди, екскаватори, грейдери та інше.
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01.11.2022 17:27 Відповісти
Двійочник!
Треба порівнювати з останніми трьома роками! Прогрес буде ще помітніший
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01.11.2022 17:28 Відповісти
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01.11.2022 17:28 Відповісти
але за останні 8 років нас ніколи ще так не "обробляли" ні з повітря, ні з землі, ні з моря... всим що є у русні та що надибали по потворам..
тому пишатися нема чим..
а от дякувати є за шо.... і благати скоріше допогти прикрити нас і нашу критичну інфраструктуру
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01.11.2022 17:29 Відповісти
ТОМОС-НАТО-ЕС, казав колись Петро Олексійович ...Тепер все навпаки..Зеля ,бабло, асфальт,...скоро весна .. шашлікі на 9 травня...
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01.11.2022 17:36 Відповісти
И скумбрия по 8
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01.11.2022 17:51 Відповісти
Це так зелений премьєр піариться на обіцянці отримання восьми комплексів насамс.
Пане Шмигаль де вітчизняний ЗРК Дніпро? Надіюсь доживу до того часу коли це питання вам задасть суд. Чому не відновлена ракетна програма?
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01.11.2022 17:50 Відповісти
"У травні 2018 року «Укрпатентом» був виданий патент на нову зенітну ракету розробки КБ «Південне». Виданням Defence Express було висловлено припущення, що ракета призначена саме для ЗРК «Дніпро»..."
І тут настав 2019-й...
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01.11.2022 18:25 Відповісти
ЗРК "Кільчень"
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01.11.2022 19:19 Відповісти
Коли в усьому світі побачили що Зеля і Шмігаль нічого не зробили за 3 роки для ППО країни, то почали зараз допомогати.
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01.11.2022 17:57 Відповісти
ваша зебанда про, є бала три роки нашого життя, життя-розвитку України.. краще стуліть писок та мовчить в ганчірку, зебіли.. бо скоро притомні Люди вас будуть бити у рило там, де перестрінуть
і да - поверніть Українські телеканали в український ефір..
зеля, це тобі, найвеличнівшивому zупермену, кажуть, мильна ти булька для зе дебілів..
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01.11.2022 17:58 Відповісти
Что вы все стастиками сделались,что ваван что остальные.Лучше не стало,а вы нам продвигаете покращення.Кто вам не давал.За ******* ваш еще ответите.
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01.11.2022 18:37 Відповісти
І звідки це чмо, яке є ніким і звати його ніяк вишмигнуло?
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01.11.2022 18:38 Відповісти
 
 