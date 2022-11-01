У листопаді у нас буде більше прогресу в посиленні ППО, ніж за останні вісім років, - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував, що прогрес у посиленні протиповітряної оборони за жовтень-листопад буде більшим, ніж за вісім років від початку агресії Росії проти України.

Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, відкриваючи засідання уряду, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Частина протидії російським планам - це посилення протиповітряної оборони. За жовтень-листопад у нас у цьому питанні буде більше прогресу, ніж за останні вісім років. Дякуємо партнерам, що нарешті почули наші аргументи", - сказав Шмигаль.

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Він також висловив сподівання на пришвидшення поставок обіцяних систем для захисту всіх енергооб'єктів нашої держави.