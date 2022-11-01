Військові РФ вивозять з Херсону найцінніші документи з архівних підрозділів судів, міської ради, РАЦСу та Держархіву
Російські окупанти крадуть і вивозять у невідомому напрямку найцінніші документи 18-19 століть, а також офісне обладнання та техніку з першого корпусу Державного архіву Херсонської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов.
Документи належать Національному архівному фонду України.
"Власне, повторюють "подвиги" своїх попередників часів нацистської окупації в роки Другої світової війни. Також відбулось викрадення документів з архівних підрозділів судів, міської ради та РАЦС. Всі причетні до цього злочину будуть встановлені та покарані", - додав він.
Топ коментарі
+15 barrakud2 #521214
показати весь коментар01.11.2022 17:41
+9 Alex Zverev #512929
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+8 Валерiй Осадчий
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Краще задати питання чому міст не підірвали.
Солдаты тащат древние телевизоры.
Кремль тащит древние реликвии.
Что под руку попадается.
По вашим словам вы с осени 21 го знали о наступлении рашки!!!!
Что машало ВАМ (и кто за это наказан) с осени эвакуировать архивы, заключенных, леж больных, женщин и детей с тех территорий которые вы решили сдать?
Вопрос в пустоту!!!!