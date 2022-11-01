Військові РФ вивозять з Херсону найцінніші документи з архівних підрозділів судів, міської ради, РАЦСу та Держархіву

Російські окупанти крадуть і вивозять у невідомому напрямку найцінніші документи 18-19 століть, а також офісне обладнання та техніку з першого корпусу Державного архіву Херсонської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов.

Документи належать Національному архівному фонду України.

"Власне, повторюють "подвиги" своїх попередників часів нацистської окупації в роки Другої світової війни. Також відбулось викрадення документів з архівних підрозділів судів, міської ради та РАЦС. Всі причетні до цього злочину будуть встановлені та покарані", - додав він.

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