Шмигаль закликав українців економити електроенергію: "Маємо прийняти цю нову реальність і переналаштуватися"
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав українців економити електроенергію, щоб мінімізувати планові відключення.
Про це він заявив під час засідання уряду 1 листопада, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Щоб мінімізувати планові відключення, потрібно економити електроенергію. Кожен із нас має тепер прийняти цю нову реальність і переналаштуватися, аби споживати якомога менше електроенергії. Особливо в пікові години зранку й увечері", - сказав Шмигаль.
Він пояснив, що зараз є два режими відключення електроенергії для споживачів. Перший - це планові відключення, які відбуваються за заздалегідь сформованими графіками.
Однак, через російські терористичні атаки застосовується й другий тип відключень – аварійний.
"Аварійні відключення неможливо передбачити та неможливо спрогнозувати, як довго вони триватимуть. Коли ракета чи дрон ударили по об’єкту інфраструктури, то як наслідок — екстрено відключається частина споживачів", - зазначив Шмигаль.
Він повідомив, що після масованого обстрілу 31 жовтня вже вдалося повністю відновити електро- і водопостачання столиці. У Київській області також підключили до енергопостачання більшу частину споживачів. Стабілізувалася ситуація і в Черкаській області.
Шмигаль запевнив, що Україна матиме резерви, щоб відновлювати зруйновані об'єкти енергоінфраструктури.
"Із партнерами продовжуємо домовлятися про збільшення поставок обладнання для відновлення інфраструктури, а також про мобільні джерела живлення й обігріву. Вже 12 країн погодилися допомагати, а багато хто допомагав і до цього", - сказав очільник уряду.
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СОВКОВІ рішення вже не пройдуть, хоч вони були недосконалі, але дієві!
Може тому, що воно допистілося, та звернуло увагу (не факт, але...)
Одним - віяло, а іншим - сіяло.
а теперь терпите то что сами хотели
Через этот городок Кучмисты отмыли столько бабла...,что даже Пентагон ахнет..
Хотів було покепкувати з дятлів з РНБО, але сама по собі дія (кепкування з представників влади чия функція захищати країну) зовсім не смішна. Тим паче під час війни.
На скрінах - три українські користувачі неприкрито глузують з ідіотської кампанії ворога. Суть глузування (для тих, хто не зрозумів) полягає в імітації неадекватного перекладу тексту з допомогою гугл-перекладача).
А РНБО, замість того щоб боротися з ворогом, називає ворогами їх.
Орган який має боротися з ворогом, на 9 місяці війни НЕ МОЖЕ ІДЕНТИФІКУВАТИ ВОРОГА.
Тому про несмішне, яке може здаватись смішним:
Я бачив багато різних версій для чого міністр оборони країни, що незабаром перестане існувати, обдзвонює міністрів оборони різних країн і розказує їм про українську брудну бомбу. Багато різних версій чому, крім однієї. Тої, яку підтримую я.
Бо я вважаю, що вони розказують іншим народам про українську брудну бомбу з іншої причини - вони в це вірять.
Як і вірять що Україна домбила бамбас 8 лєт.
Як і вірять в те що воюють за те "чтоб в дєтєй білі папа і мама, а не родітєль 1 і родітєль 2".
Як і вірили що їх тут будуть зустрічати з квітами.
Як і вірять що воюють з НАТО і полякамі.
Як і вірять що зеленський націоналіст і на ньому тут все тримається.
Вірять.
Бо їм хочеться так вірити.
Бо так їм комфортно.
Бо це їх виправдовує. Їхню слабкість, їхню жорстокість, їхні катування.
І вірять тому, що в них перестали існувати державні інститути, які б мали стримувати цю ірраціональну віру. Залишився один великий телевізор, який взаємоіндукує що раз то більшу хрєнь. Це коли відповідальні особи слухають казки з телевізора, а потім продукують на основі цих казок свої казки для телевізора і базують на цьому всьому державні рішення.
Тому якщо розглядати державу як сукупність державних інституцій, які мають виконувати певні функції, то російська федерація перестала існувати, бо там вже не існує цілого ряду державних інституцій, які замінили на телевізор, що індукує брєд.
І це причина чому ця держава приречена.
До чого це все?
До того що на скріні те ж саме.
Наші вельможні правителі настільки бояться втратити владу і настільки окуклились у власні (такі ж взаємоіндуковані рейтинги) що державні інститути перестають працювати задля безпеки країни, а існують виключно для утримання власного манямірка: про всенародну любов, підтримку, рейтинги кращі ніж в Котигорошка, закриті ботофабрики які наговорюють на Лєну з роставленими ногами ітд.
І це все вони ставлять вище здорового глузду і безпеки країни.