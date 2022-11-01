Шмигаль закликав українців економити електроенергію: "Маємо прийняти цю нову реальність і переналаштуватися"

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав українців економити електроенергію, щоб мінімізувати планові відключення.

Про це він заявив під час засідання уряду 1 листопада, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Щоб мінімізувати планові відключення, потрібно економити електроенергію. Кожен із нас має тепер прийняти цю нову реальність і переналаштуватися, аби споживати якомога менше електроенергії. Особливо в пікові години зранку й увечері", - сказав Шмигаль.

Він пояснив, що зараз є два режими відключення електроенергії для споживачів. Перший - це планові відключення, які відбуваються за заздалегідь сформованими графіками.

Однак, через російські терористичні атаки застосовується й другий тип відключень – аварійний.

"Аварійні відключення неможливо передбачити та неможливо спрогнозувати, як довго вони триватимуть. Коли ракета чи дрон ударили по об’єкту інфраструктури, то як наслідок — екстрено відключається частина споживачів", - зазначив Шмигаль.

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Він повідомив, що після масованого обстрілу 31 жовтня вже вдалося повністю відновити електро- і водопостачання столиці. У Київській області також підключили до енергопостачання більшу частину споживачів. Стабілізувалася ситуація і в Черкаській області.

Шмигаль запевнив, що Україна матиме резерви, щоб відновлювати зруйновані об'єкти енергоінфраструктури.

"Із партнерами продовжуємо домовлятися про збільшення поставок обладнання для відновлення інфраструктури, а також про мобільні джерела живлення й обігріву. Вже 12 країн погодилися допомагати, а багато хто допомагав і до цього", - сказав очільник уряду.