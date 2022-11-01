На ЗАЕС анулюють перепустки українського зразка для персоналу, а на даху станції встановили комплекси РЕБ, - розвідка
Окупанти виставили умову ліцензованим співробітникам оперативної зміни Запорізької атомної електростанції, що до 2 листопада вони мають визначитися щодо підписання або відмови від контракту з "Росатомом". Іншим працівникам ЗАЕС виставлено термін – до 1 грудня.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МО.
Зазначається, що найближчим часом будуть анульовані перепустки на станцію українського зразку. Наразі інженерно-технічних працівників станції на робочі місця не допускають. Доступ мають лише оперативні працівники (зміна управління).
"В Енергодар прибули так звані "кадирівці", які патрулюють групами по 15-20 осіб. Зв'язок в місті практично відсутній, переміщення доцільно здійснювати з 09:00 до 15:00. Після 15:00 зростає вірогідність потрапити під фільтраційні заходи.
На даху п’ятого енергоблоку встановлено обладнання РЕБ для боротьби з засобами аеророзвідки. На промисловій зоні ЗАЕС розміщено чергову зміну окупантів. Командний склад розосереджений по місту та проживає в квартирах місцевих мешканців, які виїхали", - повідомили в Головному управлінні розвідки.
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Українські паспорти їм хоч анулюють і державну зраду впаяють, чи пох ?!
І я нагадую у нас на кордоні із бидлорусами є АЕС, яка до гадалки не ходи, буде ціллю що рф разом із рб будуть намагатись першочергово захопити у випадку нового наступу. Не буде ні атаки на Київ, ні відрізання від кордону, а буде спроба захоплення АЕС.