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На ЗАЕС анулюють перепустки українського зразка для персоналу, а на даху станції встановили комплекси РЕБ, - розвідка

заес,аес,запорізька

Окупанти виставили умову ліцензованим співробітникам оперативної зміни Запорізької атомної електростанції, що до 2 листопада вони мають визначитися щодо підписання або відмови від контракту з "Росатомом". Іншим працівникам ЗАЕС виставлено термін – до 1 грудня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МО.

Зазначається, що найближчим часом будуть анульовані перепустки на станцію українського зразку. Наразі інженерно-технічних працівників станції на робочі місця не допускають. Доступ мають лише оперативні працівники (зміна управління).

"В Енергодар прибули так звані "кадирівці", які патрулюють групами по 15-20 осіб. Зв'язок в місті практично відсутній, переміщення доцільно здійснювати з 09:00 до 15:00. Після 15:00 зростає вірогідність потрапити під фільтраційні заходи.

На даху п’ятого енергоблоку встановлено обладнання РЕБ для боротьби з засобами аеророзвідки. На промисловій зоні ЗАЕС розміщено чергову зміну окупантів. Командний склад розосереджений по місту та проживає в квартирах місцевих мешканців, які виїхали", - повідомили в Головному управлінні розвідки.

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окупація (6697) розвідка (3862) Запорізька АЕС (1406)


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пускай бросают все и спасаются, зачем они под кадыровцами продолжают работать и терпеть издевательства? Ааа, там зарплата большая и страшнее потерять рабочее место чем попасть под раздачу оккупантов? Ну тогда пускай не плачутся потом.
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01.11.2022 18:24 Відповісти
Це що мілітарізація "атомки".Треба після війни отой "кацапоатом" "взути" по повній програмі (звичайно якщо він ще продовжить своє існування)
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01.11.2022 18:41 Відповісти
Всі працівники станції зрадили Україну і перейшли з радістю працювати на ворога!
Українські паспорти їм хоч анулюють і державну зраду впаяють, чи пох ?!
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01.11.2022 18:54 Відповісти
А все тому що ми не перетворили свої АЕС в військові бази та арсенали ракет як це робить росія. Зробивши б це Енергодар би досі був би під нашим контролем та успішно відстрілювався б.

І я нагадую у нас на кордоні із бидлорусами є АЕС, яка до гадалки не ходи, буде ціллю що рф разом із рб будуть намагатись першочергово захопити у випадку нового наступу. Не буде ні атаки на Київ, ні відрізання від кордону, а буде спроба захоплення АЕС.
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01.11.2022 19:27 Відповісти
Та коням у стойлі вже зрозуміло що путен усі сили кине на знищення енергетики України, це і буде капітуляцією і зникнення держави Україна...
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01.11.2022 21:57 Відповісти
зевлада не далекоглядна, до війни не готувалася, у очі іроду заглядалася...
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01.11.2022 21:53 Відповісти
 
 