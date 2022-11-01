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Новини Допомога Україні
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Міжнародна конференція щодо допомоги Україні взимку відбудеться у Парижі 13 грудня, - Єлисейський палац

макрон

Президент Франції Еммануель Макрон під час телефонної розмови у вівторок з українським президентом Володимиром Зеленським погодив проведення 13 грудня в Парижі міжнародної конференції про допомогу Україні майбутньої зими.

Про це повідомив у вівторок Єлисейський палац, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Президент республіки також висловив рішучість допомогти Україні вистояти з наближенням зими, тоді як російські атаки значно пошкодили інфраструктуру електро- й водопостачання в країні. Він зазначив, що Франція посилить свою підтримку в цьому та візьме участь у міжнародній мобілізації (допомозі). Два президенти домовилися організувати 13 грудня у Парижі міжнародну конференцію на підтримку громадянської стійкості країни протягом зимового періоду", - йдеться у комюніке канцелярії президента Франції.

Зазначається, що для цього "найближчим часом розпочнеться підготовча робота з іншими партнерами України".

Крім того, Макрон і Зеленський також узгодили питання щодо організації двосторонньої конференції, спрямованої на допомогу Україні з боку французьких компаній, яка відбудеться 12 грудня.

Також читайте: Ми повністю мобілізовані, щоб якнайшвидше збільшити військову підтримку України, зокрема, ППО, - Макрон

Автор: 

Франція (3067) Макрон Емманюель (1456)


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Лєнка па паріжу саскучвлась?
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01.11.2022 18:05 Відповісти
В нас віина -- якось би пошустрее .
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01.11.2022 18:05 Відповісти
13 грудня? Підготовка до зими? Я знов щось проґавив і зима в нас починається вже не в грудні?
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01.11.2022 18:08 Відповісти
Так деньги украдут ещё до первых морозов, ещё 5 раз за зиму собираться прийдется
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01.11.2022 18:33 Відповісти
підтримка України взимку розглядається взимку.
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01.11.2022 21:10 Відповісти
Це з циклу "Діагноз встановлено після смерті"? Або "підготовка до посівної починається зі стартом посівної". Сани готуємо взимку, а вози - влітку. Круто, чо! Але з рештою "какая разніца"?
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01.11.2022 21:32 Відповісти
не прогавив а про....бав
після завтра 1 квітня, це вже про зиму 2024
а ще, де хто пропонував жарити шашлик
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01.11.2022 21:14 Відповісти
Може давайте вже після свят?)
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02.11.2022 01:07 Відповісти
 
 