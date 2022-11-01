Міжнародна конференція щодо допомоги Україні взимку відбудеться у Парижі 13 грудня, - Єлисейський палац

Президент Франції Еммануель Макрон під час телефонної розмови у вівторок з українським президентом Володимиром Зеленським погодив проведення 13 грудня в Парижі міжнародної конференції про допомогу Україні майбутньої зими.

Про це повідомив у вівторок Єлисейський палац, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Президент республіки також висловив рішучість допомогти Україні вистояти з наближенням зими, тоді як російські атаки значно пошкодили інфраструктуру електро- й водопостачання в країні. Він зазначив, що Франція посилить свою підтримку в цьому та візьме участь у міжнародній мобілізації (допомозі). Два президенти домовилися організувати 13 грудня у Парижі міжнародну конференцію на підтримку громадянської стійкості країни протягом зимового періоду", - йдеться у комюніке канцелярії президента Франції.

Зазначається, що для цього "найближчим часом розпочнеться підготовча робота з іншими партнерами України".

Крім того, Макрон і Зеленський також узгодили питання щодо організації двосторонньої конференції, спрямованої на допомогу Україні з боку французьких компаній, яка відбудеться 12 грудня.

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