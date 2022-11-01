Ресурси для енергопостачання з ЄС в Україну обмежені, тому пріоритет в іншому, - єврокомісар

Європейський комісар Кадрі Сімсон, що відповідає за питання енергетики, вважає, що пріоритетом допомоги ЄС є відновлення зруйнованих потужностей, а не заміщення постачання з ЄС.

Про це вона заявила відповідаючи на запитання журналістів у Києві, за підсумками переговорів з українським міністром енергетики Германом Галущенком, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Комісар Сімсон запевнила, що ЄС вже мобілізувала можливі ресурси, у тому числі поза межами Європи.

"Ми робимо все можливе, щоби закрити потребу України, і ці питання – не лише до ЄС. Ми вже в діалозі з міжнародними партнерами, бо є потреба у дуже специфічному обладнанні, якого є дуже мало виробників у світі", - заявила вона.

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Вона також підкреслила, що головною проблемою є пошук цього обладнання у світі: "Часом питання не в грошах, а в тому, щоби знайти необхідні частини, і ЄС тут може допомогти"

Сімсон також прокоментувала можливість заміщення електроенергії на українському ринку та оцінила її доволі скептично.

"Приєднання України до єдиної енергосистеми ЄС створило можливість експорту та імпорту? Тому ми можемо постачати Україні електроенергію, але ця можливість обмежена. Тому у нас пріоритет – відновлення ліній з’єднання всередині Україні", - заявила вона.