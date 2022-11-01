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Ресурси для енергопостачання з ЄС в Україну обмежені, тому пріоритет в іншому, - єврокомісар

світло

Європейський комісар Кадрі Сімсон, що відповідає за питання енергетики, вважає, що пріоритетом допомоги ЄС є відновлення зруйнованих потужностей, а не заміщення постачання з ЄС.

Про це вона заявила відповідаючи на запитання журналістів у Києві, за підсумками переговорів з українським міністром енергетики Германом Галущенком, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Комісар Сімсон запевнила, що ЄС вже мобілізувала можливі ресурси, у тому числі поза межами Європи.

"Ми робимо все можливе, щоби закрити потребу України, і ці питання – не лише до ЄС. Ми вже в діалозі з міжнародними партнерами, бо є потреба у дуже специфічному обладнанні, якого є дуже мало виробників у світі", - заявила вона.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський зустрівся з єврокомісаркою Сімсон: Обговорили гарантування енергетичної безпеки України та посилення енергетичних санкцій проти РФ. ВIДЕО

Вона також підкреслила, що головною проблемою є пошук цього обладнання у світі: "Часом питання не в грошах, а в тому, щоби знайти необхідні частини, і ЄС тут може допомогти"

Сімсон також прокоментувала можливість заміщення електроенергії на українському ринку та оцінила її доволі скептично.

"Приєднання України до єдиної енергосистеми ЄС створило можливість експорту та імпорту? Тому ми можемо постачати Україні електроенергію, але ця можливість обмежена. Тому у нас пріоритет – відновлення ліній з’єднання всередині Україні", - заявила вона.

Автор: 

Єврокомісія (2159) енергетика (2597) електроенергія (6198)


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Топ коментарі
+14
Приоритет это ракеты способные уничтожить пусковые установки и подстанции вокруг Москвы,тогда орков попустит.
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01.11.2022 18:40
+8
Надо уничтожать российскую энергосистему.... Глаз за глаз...
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01.11.2022 19:01
+4
то вони так всцялися що вже сечі немає)) ні змоги, ні сечі.
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01.11.2022 18:55
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Приоритет это ракеты способные уничтожить пусковые установки и подстанции вокруг Москвы,тогда орков попустит.
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01.11.2022 18:40 Відповісти
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01.11.2022 18:42 Відповісти
то вони так всцялися що вже сечі немає)) ні змоги, ні сечі.
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01.11.2022 18:55 Відповісти
бісяться кацапи чогож ви хохли не здаетесь ми бомбимо тец а ви такі вперті, це по їх задуму ми повинні притензіїї до зеленського, що не погоджуеться на переговори, і за цього бідні люди страждають свій народ бо все одно будуть бомбити пока не досягнуть военой операціїї це кацапи щиро вірять як ***** так і пересічні, а зеленський не любить народ і такий впертий не хоче переговорів ну а вони будуть і надалі бомбити поки сам не захоче і щей вибачится, щось в такому дусі
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01.11.2022 19:20 Відповісти
В нас претензії до Зельца одні - де наш Грім і інші ракетні програми, завдяки б яким ми б роздовбали кацапське кодло? Якого дідька у час війни на телемарахвон 2 млрд виділяється, а не на оборонку? Чому за 8 місяців війни не розробили плани захисту критичної інфраструктури?
Оце - претензії українців.
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01.11.2022 20:04 Відповісти
Недержание сечи началось😂😂
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01.11.2022 19:27 Відповісти
Уровень газификации в России по итогам 2018 года составил 68,5 %, то есть 30% домов без газа))
А значить терпеть это у них "сеча" есть, а газ в дома им не нужен, канешно же лучше дровами топить)
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01.11.2022 19:51 Відповісти
Надо уничтожать российскую энергосистему.... Глаз за глаз...
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01.11.2022 19:01 Відповісти
Достаточно вывести из строя десяток линий вокруг Москвы.
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01.11.2022 20:10 Відповісти
Все, що стосується **********, пишеться з малої літери і мацква не вийняток... орфографія тут ні до чого
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02.11.2022 05:21 Відповісти
 
 