Ердоган закликав Путіна продовжувати "зернову угоду" та пообіцяв заохочувати кроки для повернення до переговорів

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у телефонній розмові з президентом РФ Володимиром Путіним заявив про необхідність продовження зернової угоди.

Про це йдеться у заяві канцелярії турецького лідера, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

Ердоган заявив, що Туреччина продовжує виступати з необхідними ініціативами перед усіма сторонами для вирішення проблем, пов'язаних з реалізацією Стамбульського меморандуму щодо поставок зерна.

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"Заявивши, що він впевнений у тому, що вони налагодять співпрацю, орієнтовану на вирішення цього питання, як і багатьох інших питань, президент Ердоган сказав, що якщо вдасться конструктивно вирішити зернову кризу, то він також заохочуватиме кроки, які будуть зроблені для повернення до переговорів", - йдеться у заяві.