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Ердоган закликав Путіна продовжувати "зернову угоду" та пообіцяв заохочувати кроки для повернення до переговорів

ердоган,путін

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у телефонній розмові з президентом РФ Володимиром Путіним заявив про необхідність продовження зернової угоди.

Про це йдеться у заяві канцелярії турецького лідера, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

Ердоган заявив, що Туреччина продовжує виступати з необхідними ініціативами перед усіма сторонами для вирішення проблем, пов'язаних з реалізацією Стамбульського меморандуму щодо поставок зерна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ердоган найближчими днями проведе переговори із Зеленським та Путіним щодо "зернової угоди", - Чавушоглу

"Заявивши, що він впевнений у тому, що вони налагодять співпрацю, орієнтовану на вирішення цього питання, як і багатьох інших питань, президент Ердоган сказав, що якщо вдасться конструктивно вирішити зернову кризу, то він також заохочуватиме кроки, які будуть зроблені для повернення до переговорів", - йдеться у заяві.

Автор: 

зерно (3119) перемовини (2899) путін володимир (23827) Туреччина (3502) Ердоган Реджеп Таїп (928)


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Топ коментарі
+6
Маск теж мудидо рідкісне. Перше що зробив купивши Твіттер розблокував аккаунт симоньян і раші тудей...
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01.11.2022 18:58
+5
переговори про що?
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01.11.2022 19:08
+3
Набери гугелом твітер раша тудей. І насолоджуйся. Останній твіт 7. Хвилин назад:
Кремль виступает за расследование атаки Киева на сєвастополь...
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01.11.2022 19:10
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То есть за зерно сдать Украину.
Молодец,открыто говорит,не скрываясь.
Но плохой Маск,смотри не перепутай.
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01.11.2022 18:54 Відповісти
Маск теж мудидо рідкісне. Перше що зробив купивши Твіттер розблокував аккаунт симоньян і раші тудей...
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01.11.2022 18:58 Відповісти
Дай ссылку на ее разблокированный
акаунт

"Пропагандистка Симоньян попросила Маска розблокувати акаунт RT в Twitter"
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01.11.2022 19:03 Відповісти
Набери гугелом твітер раша тудей. І насолоджуйся. Останній твіт 7. Хвилин назад:
Кремль виступает за расследование атаки Киева на сєвастополь...
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01.11.2022 19:10 Відповісти
Пишуть, що з 44 млрд за Твітер там мінімум пару мільярдів рашистських
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01.11.2022 19:04 Відповісти
Кацапе , може годі вже нести нісенітницю і видавати бажане за дійсне

От де ти знайшов у новині , що Ердоган здасть Україну

Нумо наведи цитату , чи ти балабол
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01.11.2022 19:05 Відповісти
Русосвин читай по слогам" пообіцяв заохочувати кроки для повернення до переговорів"
Переговоры о чём, сдаче Москвы или Крыма?
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01.11.2022 19:26 Відповісти
От тупа русня, наприклад , що бойові бички будуть лагідніше зустрічати флот ЧФ

І 3ій флагман не розділить долю перших двох

І вчи вже українську , алярміст, а то балалайка стирчить
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01.11.2022 19:35 Відповісти
Козлорожий,где вас таких тупых набирают?
С 2014 здесь пасетесь выпердыши.
Ты Ахметова скажи про мову,если вссышься со страху.
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01.11.2022 19:56 Відповісти
Тобто ти , як "гудок" ну це зашквар
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01.11.2022 20:09 Відповісти
якщо ні- купи бутельку вазеліну..у горлянці відчуешь.. вазелін
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01.11.2022 19:05 Відповісти
Ердоган, путлєра треба один раз "заохотити" в очко, і ти будеш красавчик на всьому чорноморському районі...
Респект тобі буде і уважуха!
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01.11.2022 19:07 Відповісти
переговори про що?
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01.11.2022 19:08 Відповісти
Заохочувати? Як? Почухає за вушком? Дасть шматочок цукру?
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01.11.2022 19:48 Відповісти
які накуй переговори???
підарас атакує фосфорними бомбами мирне село.
а ви казли приділяєте увагу не Українському народу. а Українському зерну
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01.11.2022 20:52 Відповісти
хитрожопа турецька жучара переплюнув майстерність порошенка та зеленського по торгівлі на українській крови десь так на порядок, не менше.
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01.11.2022 23:56 Відповісти
 
 