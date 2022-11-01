Ердоган закликав Путіна продовжувати "зернову угоду" та пообіцяв заохочувати кроки для повернення до переговорів
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у телефонній розмові з президентом РФ Володимиром Путіним заявив про необхідність продовження зернової угоди.
Про це йдеться у заяві канцелярії турецького лідера, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.
Ердоган заявив, що Туреччина продовжує виступати з необхідними ініціативами перед усіма сторонами для вирішення проблем, пов'язаних з реалізацією Стамбульського меморандуму щодо поставок зерна.
"Заявивши, що він впевнений у тому, що вони налагодять співпрацю, орієнтовану на вирішення цього питання, як і багатьох інших питань, президент Ердоган сказав, що якщо вдасться конструктивно вирішити зернову кризу, то він також заохочуватиме кроки, які будуть зроблені для повернення до переговорів", - йдеться у заяві.
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Молодец,открыто говорит,не скрываясь.
Но плохой Маск,смотри не перепутай.
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Кремль виступает за расследование атаки Киева на сєвастополь...
От де ти знайшов у новині , що Ердоган здасть Україну
Нумо наведи цитату , чи ти балабол
Переговоры о чём, сдаче Москвы или Крыма?
І 3ій флагман не розділить долю перших двох
І вчи вже українську , алярміст, а то балалайка стирчить
С 2014 здесь пасетесь выпердыши.
Ты Ахметова скажи про мову,если вссышься со страху.
Респект тобі буде і уважуха!
підарас атакує фосфорними бомбами мирне село.
а ви казли приділяєте увагу не Українському народу. а Українському зерну