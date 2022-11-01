За два дні до Африки "зерновим коридором" відправлено 136 тисяч тонн агропродукції, - Мінагрополітики

Україна 31 жовтня та 1 листопада відправила до країн Африки "зерновим коридором" шість суден 136 тис. т сільськогосподарської продукції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України в телеграмі.

"За два останні дні Україна відправила "зерновим коридором" до африканських держав 136 тис. тонн с/г продукції на шістьох кораблях (31 жовтня - 1 листопада). Зокрема, вчора ще одне судно в рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН відбуло до Ефіопії із 30 тис. т пшениці. Це вже сьомий корабель в рамках цієї програми", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Мінагрополітики, загальний тоннаж відправок пшениці до нужденних країн в рамках ВПП ООН становить 220 тис. т.

Всього за останні два дні українські порти покинули 15 кораблів із 486 тис. тонн вантажу. Таким чином, зауважують в міністерстві, Україна продовжує виконувати роль світового гаранта продовольчої безпеки.

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