Завтра жодне судно не піде "зерновим коридором": Україна, Туреччина й ООН вирішили призупинити його дію
Україна, Туреччина й Організація Об’єднаних Націй вирішили призупинити дію "зернового коридору" в межах Чорноморської зернової ініціативи на середу, 2 листопада.
Про це йдеться в заяві представництва ООН у Спільному координаційному центрі (СКЦ), поширеній у вівторок, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"Делегації України, Туреччини та ООН у СКЦ домовилися не планувати будь-який рух суден у межах Чорноморської зернової ініціативи на 2 листопада", - йдеться в повідомленні, де підкреслюється, що призупинка є тимчасовою та екстреною.
Там також зазначається, що протягом вівторка інспектори ООН і Туреччини здійснили 36 перевірок суден в українських портах, а звіти про них передали російській та українській делегаціям.
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Такое впечатление, что украинский язык ты не знаешь вообще!
Даже фамилию президента написал с маленькой буквы.
Каким бы он не был, он - избранный президент.
Кстати, Гром разработали и выпустили несколько экземпляров до Зеленского.
А когда Зеленский пришел к власти, он эту программу закрыл, т.е. накрыл асфальтом.
Как там у Вас в Белгороде? Не дождит?
Джерело:
Джерело:
Ну таки да
А для начала они пойдут в спам.
Чи там лише про ООН (в даному випадку - Секретаріат ООН - чуваки-міжнародні чиновники, підлеглі Гуттеріша)?
Чи ми тепер тексти через слово читаємо?
Є різниця: одне корито із збіжжям чи десятки українських міст?
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Ваш Капітан Очевидність.
Бо багато вумних коментів, я не всі ці слова розумію..
Вот такая вот Монтря для кацапов. Зерно поплывет в охраяемом турецким флотом коридоре или шестым флотом США ,а это козыри Эрдогану.