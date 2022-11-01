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Завтра жодне судно не піде "зерновим коридором": Україна, Туреччина й ООН вирішили призупинити його дію

зерно,корабель

Україна, Туреччина й Організація Об’єднаних Націй вирішили призупинити дію "зернового коридору" в межах Чорноморської зернової ініціативи на середу, 2 листопада.

Про це йдеться в заяві представництва ООН у Спільному координаційному центрі (СКЦ), поширеній у вівторок, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Делегації України, Туреччини та ООН у СКЦ домовилися не планувати будь-який рух суден у межах Чорноморської зернової ініціативи на 2 листопада", - йдеться в повідомленні, де підкреслюється, що призупинка є тимчасовою та екстреною.

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Там також зазначається, що протягом вівторка інспектори ООН і Туреччини здійснили 36 перевірок суден в українських портах, а звіти про них передали російській та українській делегаціям.

Автор: 

зерно (3119) корабель (1612)


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Топ коментарі
+48
Гром бьёт на 500 и больше. Но Гром под асфальтом, а "виноваты" США.
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01.11.2022 19:31
+43
Организация Озабоченных Наций пукнула в очередной раз в лужу перед международными кремлевскими террористами. Какой смысл в международных етих организациях и законах если международные террористы имеют в каждой организации свои мандаты?
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01.11.2022 19:16
+32
Одна краіна ООН нагинає .
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01.11.2022 19:14
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черговий запор... спробуйте гутілакс
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01.11.2022 19:12 Відповісти
Посмотрим какие посудины будут угрожать после массового самопотопления рашистских кораблей прямо в севастопольской бухте. А ведь кацапы полезут барражировать на курсе зерновозов... Кацы такие предсказуемые...
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01.11.2022 19:31 Відповісти
То сциканули по ходу?
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01.11.2022 19:13 Відповісти
Хіба що вас не було.
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01.11.2022 19:18 Відповісти
Зеля ссилко,якби кацапи тільки б стрільнули то на кацапію ще б кучу корисних санкцій наклали, але Зеля вирішив захистити кацапію від санкцій
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01.11.2022 19:22 Відповісти
ердоган зассав
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01.11.2022 19:23 Відповісти
Схоже що ***** сказав Султану, що він ******** і потопить торговельне судно, і що йому пофіг на наслідки
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01.11.2022 19:13 Відповісти
Там все може буть простіше: кацапи сховали свої підводні човни в бетонні бункери Де вони зараз - не відомо Могли вийти звідти і пройти в підводному положенні в море Наскільки пам"ятаю - більшість їх проектувалася ще з часів ІІ Світової з урахуванням функції постановки мін От турки і підстрахувалися - бо не виключено що на курсі руху корабля з зерном кацапи мін могли тихцем накидать З них станеться Пацюка "загнали в куток" - і він зараз на всіх кидається
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02.11.2022 04:48 Відповісти
Одна краіна ООН нагинає .
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01.11.2022 19:14 Відповісти
Це не країна, це ракова пухлина на тілі планети
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01.11.2022 19:35 Відповісти
Якщо рашку не виперли з 20 - ки то краіна .
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01.11.2022 19:40 Відповісти
Только не надо рассказывать, что они какого-то куйлишку испугались.
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01.11.2022 19:14 Відповісти
Так и США их боятся. Ракет Украине так и не передали на 300км
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01.11.2022 19:17 Відповісти
Гром бьёт на 500 и больше. Но Гром под асфальтом, а "виноваты" США.
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01.11.2022 19:31 Відповісти
Ви ******* вже,наче до зеленського штось шось побив...щей й пишеш телячою мовою
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01.11.2022 21:29 Відповісти
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01.11.2022 22:10 Відповісти
Бегом пиши жалобу на зелемарафон, за телячью мову.
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01.11.2022 22:36 Відповісти
Дурень, посчитай сколько ты сделал ошибок на своем телячем суржике.
Такое впечатление, что украинский язык ты не знаешь вообще!
Даже фамилию президента написал с маленькой буквы.
Каким бы он не был, он - избранный президент.
Кстати, Гром разработали и выпустили несколько экземпляров до Зеленского.
А когда Зеленский пришел к власти, он эту программу закрыл, т.е. накрыл асфальтом.
Как там у Вас в Белгороде? Не дождит?
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01.11.2022 23:15 Відповісти
А ти, козломордий, тут яким боком????
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02.11.2022 05:50 Відповісти
Тут проблема не в асфальті головна. По роботі співпрацював з декількома провідними військовими підприємствами. Головна проблема тоді, при Порошенко, була в тому, що на підприємствах фізично не було достатньої кількості робітників. Людям краще було поїхати за кордон на низькокваліфіковану роботу, заробити за декілька місяців роботи там кошти, і не в сезон за них жити. До заводу потрібно звикати, щодня з 8.00 до 17.00, ще і залишатись потрібно, кваліфікацію мати для точної відповідальної роботи. Знаю зараз приклади, що на подібному заводі токар може заробити 30-40 тис гривень за місяць, охочих майже немає. Доводиться брати випускників ПТУ, які йдуть туди за броню від війська, але толку з них мало, на жаль.
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01.11.2022 22:39 Відповісти
При полном прекращении ракетной программы с 2019 года токарь не то, что 30000, он и 6000 грн. не заработает. Но "виноват" в этом, конечно, Порошенко.
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01.11.2022 23:00 Відповісти
Вы же понимаете что они в определенной ситуации, будучи окончательно загнаными в угол наверняка применят ЯО и не только тактическое? Зачем это западу?
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01.11.2022 19:33 Відповісти
Достали уже этой "ядеркой",ссыкуны....
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01.11.2022 19:52 Відповісти
Харе уже эту херню нести, особенно про стратегическое...
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01.11.2022 21:01 Відповісти
А вы думаете шпитали просто так закупили противорадиационные средства и провели школения с персоналом? Вот это точно не просто так, равносильно не просто как и провождение выборочного обзвлна и рассылки смс людям даже не служившим но стоящим на учете в отделах комплектации в начале февраля.
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01.11.2022 21:17 Відповісти
Да, да. Закупили на всякий случай. К применению ЯО это не признак. Особенно стратегическое.
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01.11.2022 22:53 Відповісти
Ну как "Зачем это Западу"? Когда еще такой красивый повод ********** кацапию предоставится? Кацапы даже ворота склада с ЯО открыть не успеют, не то что взлететь!
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02.11.2022 01:17 Відповісти
Не бояться.Просто грають з кацапорилими за певними правилами і пріоритетами.Не винен дядько Сем зеленоасфальтним ніяких ракет,тому що і коли давати сам вирішить.
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01.11.2022 20:49 Відповісти
Если вы сомневаетесь - подайте противоположенные доводы.
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01.11.2022 19:34 Відповісти
Подаю: суда пойдут зерновым коридором послезавтра или через несколько дней.
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01.11.2022 19:43 Відповісти
Хоть один адекватный коммент (прошу прощения, если кого-то не заметил). Из-за блокировки в предыдущие дни (если не недели), обрапзовалась "пробка", и требуется 1-2 дня, чтобы рассосалась.
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01.11.2022 19:55 Відповісти
Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив про продовження "зернової ініціативи" з 3 листопада, посилаючись на підтвердження з боку ООН.
Джерело:
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02.11.2022 08:11 Відповісти
Ну посмотрим. Но если честно очень сомниваюсь что это из за пробки. Отпишу 10числа здесь. Думаю к тому времени будет ясно кто из нас прав!
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01.11.2022 19:59 Відповісти
Ви підтримуєте дії *****.
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01.11.2022 20:30 Відповісти
Чим?
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01.11.2022 21:25 Відповісти
Своим кацапским ************
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02.11.2022 01:18 Відповісти
У тебя есть подтверждения что я кацап или толкаю пропаганду? Или может слишком отклоняюсь от зеленого а ля марафона засырания мозгов?
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02.11.2022 10:51 Відповісти
Лучше 3 числа напишите...
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01.11.2022 22:17 Відповісти
Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив про продовження "зернової ініціативи" з 3 листопада, посилаючись на підтвердження з боку ООН.
Джерело:
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02.11.2022 08:09 Відповісти
Можно было написать проще - пойдут когда-нибудь
Ну таки да
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01.11.2022 20:56 Відповісти
Когда-нибудь и куда-нибудь пойдут сторонники Куйла на этом форуме.
А для начала они пойдут в спам.
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01.11.2022 22:12 Відповісти
Организация Озабоченных Наций пукнула в очередной раз в лужу перед международными кремлевскими террористами. Какой смысл в международных етих организациях и законах если международные террористы имеют в каждой организации свои мандаты?
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01.11.2022 19:16 Відповісти
Так написано, що Україна теж "вирішила"! Ні?
Чи там лише про ООН (в даному випадку - Секретаріат ООН - чуваки-міжнародні чиновники, підлеглі Гуттеріша)?
Чи ми тепер тексти через слово читаємо?
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01.11.2022 20:12 Відповісти
параша рулит.... Не знаю , но похоже и янычар сдулся
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01.11.2022 19:16 Відповісти
Сохраняют ліцо путіну.
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01.11.2022 19:16 Відповісти
Один из вариантов - "параша рулит". Также вариант - освобождают театр боевых действий (от гражданских). Какой правильный - время покажет.
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01.11.2022 19:21 Відповісти
Все,сдаемся?🤣🤣🤣
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01.11.2022 19:31 Відповісти
Например?🤣🤣🤣
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01.11.2022 23:09 Відповісти
Правильно.Москалі точно готуються потопити хоч одне.
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01.11.2022 19:22 Відповісти
Ну потопили, і що далі? Вся ООН буде вимушена визнати рашку країною-терористом. А так не потопили, і рашка далі спокійно ******* по Миколаїву, Харкову, Запоріжжю, Дніпру, Нікополю, і всім покуй...
Є різниця: одне корито із збіжжям чи десятки українських міст?
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01.11.2022 20:03 Відповісти
И еще там одно есть. Да свое зерно уже предлагают с рф. Это скорее и было главной причиной всего. И будут покупать третьи страны. И тот что с экватора приезжал к пу, а потом к нашему на разведку причалил, звенья одной цепи скорее. Как версия это.
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01.11.2022 21:01 Відповісти
Кремлеботы оживились😂😂
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01.11.2022 19:23 Відповісти
Слава богу,хорош сдавать Украину за барыши
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01.11.2022 19:23 Відповісти
***** попросило )))
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01.11.2022 19:25 Відповісти
"Прагнути воєнної допомоги від Ізраїлю. Бути країною - підписантом Будапештського меморандуму, який позбавив нас ядерної зброї - захисту від агресора - і не забезпечив нашу оборону та безпеку на практиці. Прагнути членства в НАТО і ЄС… І голосувати в ООН за позбавлення Ізраїлю ядерної зброї. Разом з Іраном, дрони якого нищать українців і нашу інфраструктуру… Коли США і Канада голосують проти, а країни ЄС - утримались… Принаймні потрібні пояснення - а яка логіка подібних дій? І як вони відповідають Конституції та діючим законам України?"
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01.11.2022 19:28 Відповісти
Логика- визжать,кричать,гадить и тогда дадут много много денег на воровство.
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01.11.2022 19:29 Відповісти
Хватит уже кацапские нарративы постить. Не было никакого годосования о лишении Израиля ЯО. Была резолюция о НЕРАСПРОСТРАНЕНИИ ЯО НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ.!!!!!!
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01.11.2022 19:31 Відповісти
а Ізраїль де на Марсі знаходиться? Чи на близькому сході??
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01.11.2022 19:40 Відповісти
Нераспространение не касается тех стран, которые его имели на момент подписания Договора в 1968 году. Откройте хотя бы википедию.
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01.11.2022 19:56 Відповісти
Даже не резолюция, а проект резолюции. Египет их каждый год штампует с 1994 года. Украина каждый год за них голосует, как и еще 151 страна в этом году.
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01.11.2022 23:03 Відповісти
Тьфу. Снова перепечатка из недорашка.сру...... Во-первых там дней 5 разгребать затор судов, который образовался из-за кацапов. Во-вторых завтра (и это главное) завтра должна начаться встреча в Сочи президентов Турции, Азербайджана и премьера Армении. Ну и пуйло ясен пень должен там присутствовать. Планируется подписание между Алиевым и Пашиняном мирного договора. Любое военное столкновение завтра сорвало бы то, что делалось 2 года. Ну а ятаган..... он за пару дней не затупится. 😁
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01.11.2022 19:28 Відповісти
выбивают таким образом из под ***** молчаливую поддержку нищих африканских стран. Теперь уже до самых недалеких в Африке должно дойти, кто их голодом морит. Но если им так комфортно - пусть и дальше воздерживаются от голосований в ООН с осуждением Быдлостана
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01.11.2022 19:28 Відповісти
Укакались...
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01.11.2022 19:29 Відповісти
Це не дуже хороша новина.
--
Ваш Капітан Очевидність.
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01.11.2022 19:31 Відповісти
"...а звіти передали ...російській делегації",-звітувати перед йбаною русньою, це якийсь пздць.
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01.11.2022 19:31 Відповісти
То сциканули по ходу чи ні?
Бо багато вумних коментів, я не всі ці слова розумію..
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01.11.2022 19:40 Відповісти
Ні
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01.11.2022 20:21 Відповісти
НУ ТОДІ ТІЛЬКИ КРЕПКИЙ НАСТУП НА СІЯТЕЛІВ ГОЛОДОМОРІВ !)
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01.11.2022 20:01 Відповісти
Разминирование или что? Я так понимаю остановили на пару дней.
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01.11.2022 20:20 Відповісти
***** чітко вказав: Чорне море - моє. А яничар здувся.
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01.11.2022 20:33 Відповісти
Турок не може бути яничаром.І відносно здувся- не все так однозначно. При бажанні Ердогана Чорне море для ***** стане просто озером.
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01.11.2022 21:17 Відповісти
Разом сцим ...
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01.11.2022 20:59 Відповісти
Хірова звичка танцювати під кацапів.
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01.11.2022 21:44 Відповісти
А хтось сумнівався?
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01.11.2022 22:09 Відповісти
У Эрдогана бубновый интерес в зерновом коридоре.Если пустят ко дну хоть один кораблик то ," Турция посчитает, что ей непосредственно угрожает война, ей предоставлено право разрешать или запрещать проход через проливы любых военных судов."
Вот такая вот Монтря для кацапов. Зерно поплывет в охраяемом турецким флотом коридоре или шестым флотом США ,а это козыри Эрдогану.
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01.11.2022 22:40 Відповісти
Я не бачу великої проблеми в тому, що наше зерно не потрапить в Африку. Хто знає, чи вдасться провести весною посівну, чи буде достатньо продовольства для власних потреб. Знаючи жадібність власників агрохолдингів, вони все вигребуть на продаж, бо прибуток для них головне. Може збіжжя і полежати в нас декілька місяців, так, як було раніше. Агробарони не збідніють, думаю. Весною вивіз збіжжя був доцільний, бо потрібно було розвантажити склади, елеватори.Зараз такої гострої потреби в цьому немає.
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01.11.2022 22:46 Відповісти
В Анкаре заявили о продолжении вывоза агропродукции с Украины на судах под турецким флагом. Сухогрузы под флагом Турции продолжат вывоз агропродукции с Украины по зерновому коридору, заявил министр национальной обороны Турции ****** Акар.Там нет никаких проблем с выходом судов под флагом Турции. Они будут продолжать выходить приводит слова Акара его пресс-служба. 1.11.2022
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01.11.2022 22:46 Відповісти
ООН та пєрдоган сцикуни
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01.11.2022 23:12 Відповісти
 
 