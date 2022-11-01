Завтра жодне судно не піде "зерновим коридором": Україна, Туреччина й ООН вирішили призупинити його дію

Україна, Туреччина й Організація Об’єднаних Націй вирішили призупинити дію "зернового коридору" в межах Чорноморської зернової ініціативи на середу, 2 листопада.

Про це йдеться в заяві представництва ООН у Спільному координаційному центрі (СКЦ), поширеній у вівторок, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Делегації України, Туреччини та ООН у СКЦ домовилися не планувати будь-який рух суден у межах Чорноморської зернової ініціативи на 2 листопада", - йдеться в повідомленні, де підкреслюється, що призупинка є тимчасовою та екстреною.

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Там також зазначається, що протягом вівторка інспектори ООН і Туреччини здійснили 36 перевірок суден в українських портах, а звіти про них передали російській та українській делегаціям.