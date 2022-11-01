США не бачать підтверджень, що Росія отримала ракети з Ірану: але нас це хвилює, - Білий дім
Офіційний Вашингтон продовжує бути занепокоєним у зв’язку з можливістю поставок іранських ракет в Росію для підтримки війни кремлівського режиму проти України, однак у США наразі не можуть підтвердити передачу цих ракет росіянам.
З такою заявою виступив у понеділок під час брифінгу координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми продовжуємо бути стурбованими потенційним забезпеченням Росії (іранськими. – Ред.) ракетами класу "земля-земля". Наразі ми не бачили підтверджень цьому, але нас це хвилює", - зауважив представник Білого дому.
За його словами, є очевидним, що режим у Тегерані втягнутий у війну на боці Росії проти України.
"Іран продовжує підтримувати Росію, а також її зусилля щодо вбивств українців. Принаймні ми говорили про те, що вони постачають безпілотники", - зазначив Кірбі.
Крім того, за його словами, іранські інструктори і технічний персонал були розгорнуті в Криму, щоб допомагати росіянам у застосуванні БПЛА з метою завдання ударів по цивільному населенню та цивільній інфраструктурі України.
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Політика політикою, а безпека безпекою.
Ізраїль знищує іранську військову інфраструктуру на території Сирії, це бази, склади озброєння та складальні виробництва. Балістичні ракети виготовляють у самому Ірані, на підземних заводах глибиною 50-60 м. Там так просто не вдариш, по-перше, потрібні спецбомби, а по-друге то то вже відкрита війна, а вона нікому не потрібна.
А питання підтримки поточної безпеки із політикою не пов'язане. Вибори, зміна влади, збирання та падіння уряду, створення та розвал коаліції - хоч на голові там стійте, а армія свою справу робить без огляду на політиків.
Если бы не американцы то кирпичами бы по танкам 24 февраля стреляли бы.
Кто больше всех Украине помогает,тот и самый плохой.
Хорошие Пердоган и СуньХуйвЧай-Капитуляция
Но ответственность конечно за это нести надо.
Это тебе" ЯнеВтик" такое рассказал, правильно ему же отвечать потом.
Один постачає нам дрони, мрапи, бойові модулі та цілу гору іншої техніки про постачання більшість з якої вони віднєкуються. І мова йде про сотні одиниць по кожному типу. Це реально дофіга. У нас тільки одних байрактарів зараз більше 60... А ще ж є інші їх дрони. А скільки користі із мрапів ви навіть не уявляєте. Наш наступ за рахунок них.
Ну і звичайно другий... Одне те що Китай не вступ у війну як Іран нас спасає. Бо у них стільки техніки... Тому ми маємо зробити все щоб вони побачили у нас якщо не друга, то того перемога кого в їх інтересах. І тоді можливо навіть Іран вибуде із війни як той хто дуже залежний від Китаю.
Небось деньги ежедневно туда Украина слала
Они 20 лет Афганистаном занимались,туда биллионы запихнули,а те оружие побросали и тикать.
То же будет и с Украиной если только деньги воровать.
так що не бацу антиіранських кроків з боку білого дому
Ви обережно там, а то так і до ЗАНЕПОКОЄННЯ недалеко! 🤬