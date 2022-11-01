США не бачать підтверджень, що Росія отримала ракети з Ірану: але нас це хвилює, - Білий дім

Офіційний Вашингтон продовжує бути занепокоєним у зв’язку з можливістю поставок іранських ракет в Росію для підтримки війни кремлівського режиму проти України, однак у США наразі не можуть підтвердити передачу цих ракет росіянам.

З такою заявою виступив у понеділок під час брифінгу координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми продовжуємо бути стурбованими потенційним забезпеченням Росії (іранськими. – Ред.) ракетами класу "земля-земля". Наразі ми не бачили підтверджень цьому, але нас це хвилює", - зауважив представник Білого дому.

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За його словами, є очевидним, що режим у Тегерані втягнутий у війну на боці Росії проти України.

"Іран продовжує підтримувати Росію, а також її зусилля щодо вбивств українців. Принаймні ми говорили про те, що вони постачають безпілотники", - зазначив Кірбі.

Крім того, за його словами, іранські інструктори і технічний персонал були розгорнуті в Криму, щоб допомагати росіянам у застосуванні БПЛА з метою завдання ударів по цивільному населенню та цивільній інфраструктурі України.