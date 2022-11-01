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НРКЕКП мусить послабити цінові обмеження на електроенергію для скорішого відновлення зруйнованої інфраструктури, - ICC

енергетика

Міжнародна торгівельна палата (ICC) просить НКРЕКП негайно послабили цінові обмеження (price-cap) на ринку електроенергії, щоб дати можливість генеруючим компаніям закупити обладнання, необхідне для ліквідації наслідків російських терористичних атак по електростанціям.

Про це йдеться у листі Міжнародної торгівельної палати (ICC) до міністра енергетики Германа Галущенко та голови Національного регулятора Костянтина Ущаповського, передає Цензор.НЕТ.

"Від імені усіх енергетиків, які працюють в компаніях-членах ICC звертаємось до вас щодо термінового підняття верхніх цінових обмежень на ринках електроенергії для того, щоб не допустити повного відключення української енергосистеми", - підсумували в ICC.

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ICC наголошує, що діючий рівень price-cap не дае можливості в достатніх обсягах закуповувати обладнання для ремонту інфраструктури.

"Виклики, які постали перед Україною у зв’язку із збройною агресією рф є особливо відчутними і серйозними для енергетичної сфери, яка завжди була недофінансована. А при поточних правилах ринку електроенергії, енергетичні компанії не можуть отримати кошти на закупівлю нового устаткування", - йдеться в ньому.

Також Міжнародна торгівельна палата зазначила, що два тижні тому Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) планувала підвищити цінові обмеження на ринку електроенергії, щоб допомогти енергетичним компаніям отримати кошти на необхідне обладнання. Але з невідомих причин це рішення було перенесено на невизначений термін.

Нагадаємо, з 10 по 31 жовтня росія масово атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури, що призвело до дефіциту потужності в енергосистемі. Було зруйновано електростанції і вузлові підстанції. Енергетики в режимі 24/7 відновлюють електропостачання в постраждалих регіонах. За оперативну роботу енергетикам подякував президент Володимир Зеленський.

Автор: 

тарифи (2035) ціни (3947) енергетика (2597) Галущенко Герман (531) НКРЕКП (1816) Міненерго (1405)


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Топ коментарі
+17
price-cap не дае можливості в достатніх обсягах закуповувати обладнання для ремонту інфраструктури. Але дає власникам Ен.компаній купувати вілли та яхти
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01.11.2022 19:38
+16
А що хіба розподільчі компанії (обленерго) мало заробляють купуючи електрику по 30 коп. за квт в АЕС? Всі власники живуть в Монако або в Ніцці ,одні суркіси бідують отель знімають 15 років))
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01.11.2022 19:36
+16
Взагалі ох...їли нахаби. Менше було красти, тоді б на все вистачило б. А тепер на людях знови хочуть виїхать, ***. Нічого не міняє в цих структурах. Тільки замулювання очей, що б потім нагнути сильніше.
Суки кончені.
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01.11.2022 19:40
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ТАК А ГДЕ АЭС !!!??? ФАШИСТЫ !!!
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01.11.2022 19:29 Відповісти
Коли у бізнесу є можливість на халяву отримати прибуток в 1000% він піде на все навіть на ядерний шантаж і проведення війни
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01.11.2022 21:47 Відповісти
нах
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01.11.2022 19:31 Відповісти
блін, енергетики доморощені. проблема не з генерацією, а з доставкою та балансуванням. Причому тут АЕС? ви, методички недороблені.
******* трансформатор, чи підстанцію будете собі в сраку енергію закидувати?
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01.11.2022 19:33 Відповісти
З генерацією теж великі проблеми.
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01.11.2022 19:56 Відповісти
Шутка .
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01.11.2022 19:34 Відповісти
"Price cap" їм заважає. Чогось подібного слід було очікувати з самого початку.
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01.11.2022 19:35 Відповісти
А що хіба розподільчі компанії (обленерго) мало заробляють купуючи електрику по 30 коп. за квт в АЕС? Всі власники живуть в Монако або в Ніцці ,одні суркіси бідують отель знімають 15 років))
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01.11.2022 19:36 Відповісти
кожна палка має 2 кінці і навіть більше!

кому довірити цінову політику? ОПі, будемо в ...., НКРЕ, то кінчене утворення, ДТЕКУ, та ну його ...
західним спецам? то вони специ по їх цінових заморочках!

вили(
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01.11.2022 19:37 Відповісти
Якщо таке підвищення буде, то ці ІСС направлять листа з проханням повернути старі ціни після врегулювання ситуації? Чи так і буде - вони ж платять, значить знижувати не треба?

До речі, а 64млрд хватить на закупівлю необхідного обладнання?
Ну ладно, 25млрд на ямковий ремонт та відновлення мостів можна лишить. Але тоді ще додати 2млрд з передвиборчої кампанії дерьмака и Ко на "єдиному аналі". 40млрд, як на мене, вистачить на все! Але асфальт і піар - важливіші!
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01.11.2022 19:37 Відповісти
price-cap не дае можливості в достатніх обсягах закуповувати обладнання для ремонту інфраструктури. Але дає власникам Ен.компаній купувати вілли та яхти
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01.11.2022 19:38 Відповісти
Взагалі ох...їли нахаби. Менше було красти, тоді б на все вистачило б. А тепер на людях знови хочуть виїхать, ***. Нічого не міняє в цих структурах. Тільки замулювання очей, що б потім нагнути сильніше.
Суки кончені.
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01.11.2022 19:40 Відповісти
націоналізувати ДТЕК і тоді можна за державні кошти закуповувати обладнання
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01.11.2022 19:42 Відповісти
Сейчас стрясут с населения на закупку оборудования, затем мобилизуют международную помощь а потом отсудят в виде репараций . Хороший бизнесплан!
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01.11.2022 19:46 Відповісти
на ВОЙНЕ страдать должны ВСЕ! барыги В ТОМ ЧИСЛЕ!
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01.11.2022 19:58 Відповісти
ну поднимите цены - было 50% неплатежей, будет 90%. дебилы, ***
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01.11.2022 20:09 Відповісти
Власники обленерго обносилися в різних "монаках".Продажі електрики впали а замашки власників обленерго залишилися тіж самі і їм забракло "бабла', отже треба "постригти лохторат"!
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01.11.2022 20:21 Відповісти
Паразитивули за наш рахунок й надалі хочуть, щоб за наш рахунок відновили, а потім продовжувати спокійно паразитувати в батальйоні Монако, відправляючись на Майбаху за черговою гуманітаркою в найближче казіно.
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01.11.2022 20:25 Відповісти
Охреніли відморозки. Це що план спустили від путлера? Бомбардуваннями не виходить, то цінами задавити українців?
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01.11.2022 21:06 Відповісти
Не мусить
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01.11.2022 21:32 Відповісти
До цього все йшло
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01.11.2022 21:36 Відповісти
 
 