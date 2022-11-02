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Визначать пріоритети діяльності на 2023 рік, - 2 листопада військові відомства Білорусі та Росії проведуть спільну нараду

лукашенко,путін

У середу 2 листопада під керівництвом міністра оборони РФ Сергія Шойгу пройде засідання спільної колегії військових відомств Білорусі та Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російський "Інтерфакс", який наводить повідомлення російського військового відомства

 Колегію проведуть за допомогою відеоконференцзв'язку. Повідомляється, що однією з найважливіших тем обговорення стане взаємодія органів військового управління збройних сил Білорусі та Росії з протидії "спробам фальсифікації історії".

Також буде визначено пріоритети спільної діяльності на 2023 рік.

"На засіданні планують обговорити питання про перебіг реалізації плану спільних заходів міністерств оборони Республіки Білорусь і Російської Федерації щодо забезпечення військової безпеки Союзної держави на 2022-2024 роки".

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Автор: 

армія рф (17491) Білорусь (7937) Міноборони рф (708)


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Топ коментарі
+7
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02.11.2022 01:49
+4
2023-й ці покидьки проведуть вже у кобзона
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02.11.2022 02:04
+3
Говоріть по-людські - ті дві суки перекліщились
Фінансово, гріхами, злочинами.
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02.11.2022 01:54
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02.11.2022 01:49 Відповісти
Говоріть по-людські - ті дві суки перекліщились
Фінансово, гріхами, злочинами.
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02.11.2022 01:54 Відповісти
2023-й ці покидьки проведуть вже у кобзона
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02.11.2022 02:04 Відповісти
різниця між піарами. Для людей і для бидла.
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02.11.2022 04:38 Відповісти
"Не дрейфь, Казладоев! Сядем усе!"
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02.11.2022 05:38 Відповісти
Нащо ви цих двох виродків показуєте?
Нагадує передовицю з совєцької преси.
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02.11.2022 05:41 Відповісти
Два хворих *********.
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02.11.2022 07:20 Відповісти
Будуть нову карту малювати. Залишилась Польша,Литва, Україна. Поки три пози.
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02.11.2022 07:32 Відповісти
"взаємодія органів військового управління збройних сил Білорусі та Росії з протидії "спробам фальсифікації історії" Джерело:

Тоді най антропологи займуться ядерною фізикою, археологи - космічною програмою, геофізики - медициною... Ну і т.д.
Хоча про що це я? У них же олєнєвод армією командує! Хоча нє, тут все сходиться!
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02.11.2022 07:51 Відповісти
Скорей бы сдохли два конченых ********.
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02.11.2022 11:04 Відповісти
 
 