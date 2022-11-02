Визначать пріоритети діяльності на 2023 рік, - 2 листопада військові відомства Білорусі та Росії проведуть спільну нараду

У середу 2 листопада під керівництвом міністра оборони РФ Сергія Шойгу пройде засідання спільної колегії військових відомств Білорусі та Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російський "Інтерфакс", який наводить повідомлення російського військового відомства

Колегію проведуть за допомогою відеоконференцзв'язку. Повідомляється, що однією з найважливіших тем обговорення стане взаємодія органів військового управління збройних сил Білорусі та Росії з протидії "спробам фальсифікації історії".

Також буде визначено пріоритети спільної діяльності на 2023 рік.

"На засіданні планують обговорити питання про перебіг реалізації плану спільних заходів міністерств оборони Республіки Білорусь і Російської Федерації щодо забезпечення військової безпеки Союзної держави на 2022-2024 роки".

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