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крилаті ракети (1058) Одеська область (3001) ППО (2928)

Зранку росіяни атакували Одещину трьома ракетами - вони були знищені силами ППО, - ОК "Південь"

ппо

Російська авіація на світанку 2 листопада атакувала Одещину трьома ракетами Х-59 - вони були знищені підрозділами української Протиповітряної оборони.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Одеську міськраду в телеграмі.

У повідомленні зазначається: "На світанку по Одещині ворог спрямував три крилаті ракети Х-59.

З напрямку Чорного моря, з літаків Су-30, ворог намагався атакувати південь області.

Всі ракети збито силами протиповітряної оборони над морем".

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Слава 1 подяка нашим захистникам. А кацапам здохнути.
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02.11.2022 10:48 Відповісти
Черговий раз ППО ВСУ постукало хєром по лобі кацапам-дєдаєвакам... аж три рази
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02.11.2022 11:06 Відповісти
Мені здається, наші ППОшники тут на одещині , вже навчилися сбивти все що є у вати, реально не памьятаю коли останній раз долітало щось (тфу тфу тфу). А якщо їм дати зброю 21 сторіччя, вони мабуть будуть ще на складах ті ракети сбивати.
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02.11.2022 13:15 Відповісти
 
 