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авіація (4045) Херсонщина (5366) знищення (6565) Бутусов Юрій (3481)

Уламки російського вертольота КА-52 та фрагменти тіл двох ворожих пілотів знайшли українські бійці на Херсонщині. ВIДЕО

Російський вертоліт Ка-52, що був збитий воїнами 60-ї бригади приблизно місяць тому, знайдено бійцями 9-го стрілецького батальйону у Херсонській області.

Відеозапис з місця падіння вертольота опублікував на своїй сторінці у соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Генштабі потролили ворожих вертольотчиків і привітали їх з днем армійської авіації: "Хай літають, ми будемо їх збивати". ВIДЕО

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Топ коментарі
+51
На відео - люди не постраждали
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02.11.2022 11:27
+31
Дохлих кацапських свиней багато не буває...
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02.11.2022 11:27
+30
Кацапи, заберіть копита свого ваньки.
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02.11.2022 11:32
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На відео - люди не постраждали
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02.11.2022 11:27 Відповісти
Дохлих кацапських свиней багато не буває...
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02.11.2022 11:27 Відповісти
Поховали м@ckаля край дороги. Видно яйця, видно ноги, видно роги.....
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02.11.2022 12:32 Відповісти
Місяць валялися потєрьнети, хер кому потрібні...
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02.11.2022 11:31 Відповісти
Кацапи, заберіть копита свого ваньки.
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02.11.2022 11:32 Відповісти
На холодець,і вже обсмалені, що важливо
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02.12.2022 16:36 Відповісти
"русскіє своїх нє брасают!"
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02.11.2022 11:33 Відповісти
То зеків вагнєра в полон беруть,то тіла льотчиків орків екзумують - нєт тєла нема виплат - хуманісти ,переживають за сім'ї орків.....
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02.11.2022 11:34 Відповісти
Ех, мало степових вовків - не знайшли таке застілля! Тим більш вже оброблене високою температурою - не потравилися б кацап'ятиною.... Нічого, наступного разу їм пощастить, сподіваюсь, більше (це я про степових хижаків, а не про рашистів).
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02.11.2022 11:34 Відповісти
разлёгся, ногу на ногу, закинул, тащится,.... )
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02.11.2022 11:35 Відповісти
Воронка одна, а руки и ноги разные. 🔥
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02.11.2022 11:43 Відповісти
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02.11.2022 11:35 Відповісти
А виє там Васька Ліванов! Синок "вляпався" і сів у тюрму І щоб синку легше сиділося, "русский Шерлок Холмс" змушений вилизувать сраку Путіну!
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02.11.2022 11:50 Відповісти
Лады гниют в украинском поле. Дебильные родичи получат х@р на воротник,а не компенсацию)
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02.11.2022 11:35 Відповісти
Вечером показывать деткам вместо казки деда Панаса. "Отака *****, малята, люби хлопчики, дівчата!" Шоб спокойно спали
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02.11.2022 11:37 Відповісти
ПаРашкинцы сэкономили на двух "ладах"...
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02.11.2022 11:38 Відповісти
Наверное родственники орков приезжали посмотреть чтобы убедиться что можно идти в автосалон за белыми жигулями. Нужно взять ети скилеты и посадить возле белорузкого посольства. Пускай бульбаши видят как рузгие сваихнебрасают
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02.11.2022 11:43 Відповісти
никаких жигулей в этом случае никому не светит. "пропал без вести"
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02.11.2022 13:21 Відповісти
Осторожнее там.. Может, хитрые кацапы на такой неприятный случай предварительно минируются.
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02.11.2022 11:48 Відповісти
Лади-каліни родичі стервятників не отримають так як тіла не доставлені. А шкода, дуже епічні та символічні останки. Треба на московщину відправити хоч фото для підтримки мобкомпанії.
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02.11.2022 11:48 Відповісти
Сдох максим и хер с ним.
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02.11.2022 11:50 Відповісти
кринжовкость кринжа в кринже закринжила..философически это кринж..каждый день на кринжах..а фйесбук...
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02.11.2022 11:51 Відповісти
згорівших фашистів в статистику записали?
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02.11.2022 12:27 Відповісти
Просто чудово. Я задоволений.
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02.11.2022 12:33 Відповісти
Такі гарнюні.
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02.11.2022 12:37 Відповісти
Никогда не перестану удивляться энтузиазму руzzке идти в пекло и дохнуть там. Прямо как мотыльки летящие на электролампу и дохнущие в ней.
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02.11.2022 12:52 Відповісти
А навіщо забирати росіянам трупи розхідного матеріалу? Росіяни навіть живі для їх влади в Кремлі рахуються мусором.
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02.11.2022 14:38 Відповісти
Путлер своих "не бросает"
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02.11.2022 14:38 Відповісти
В засРашенской армии Потерь нет))!!
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02.11.2022 18:06 Відповісти
колись В. Суворов писав про подібне, після війни так і не змогли розшукати більше півтори сотні генералів, щезли. А про офіцерів нижчого рангу і мови немає. біля тисячі командирів полків .....
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02.11.2022 18:11 Відповісти
Схоже надавати свсобакам першу допомогу вже запізно.
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02.11.2022 21:39 Відповісти
Дякувати славним ЗСУ (!!!), ворожі пілоти автоматично перетворюються на "хароших руцкіх".
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03.11.2022 13:28 Відповісти
Нехай щастить
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04.11.2022 10:08 Відповісти
Уничтожение 140 млн русской саранчи-задача всего мира: или мы- или мутанты Ленина-Cталина
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03.12.2022 07:34 Відповісти
 
 