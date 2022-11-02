Уламки російського вертольота КА-52 та фрагменти тіл двох ворожих пілотів знайшли українські бійці на Херсонщині. ВIДЕО
Російський вертоліт Ка-52, що був збитий воїнами 60-ї бригади приблизно місяць тому, знайдено бійцями 9-го стрілецького батальйону у Херсонській області.
Відеозапис з місця падіння вертольота опублікував на своїй сторінці у соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
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