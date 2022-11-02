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Укрпошта (1054) Харківщина (6053) Херсонщина (5366) Донецька область (7581) деокупація (947) Смілянський (180)

"Укрпошта" відновила роботу 48 відділень на визволених територіях Харківської, Донецької та Херсонської областей

укрпошта

Працівники 48 відділень обслуговують понад 100 звільнених населених пунктів Харківської, Донецької та Херсонської областей.

Про це повідомив під час брифінгу генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський, інформує Цензор.НЕТ

"Кожен день вони додаються (населені пункти — ред.). Це залежить від воєнного стану, це залежить від дозволу ДСНС, бо ми маємо право приїхати лише після того, як завершена процедура розмінування, але от зараз вже досить значні плани по Херсонській області й сподіваємось скоро будемо розширятися по Донецькій області", — йдеться в повідомленні

Перші послуги, які надає Укрпошта по прибуттю в деокуповані населені пункти — це пенсії, соціальні виплати, соціальні нарахування, нарахування з боку міжнародних організацій. На базових точках Укрпошта ставить генератори "Starlink".

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Для кого вони відкривають коли там небезпечно перебувати ті населені пункти які звільнені продовжують обстрілюватися рашистами
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02.11.2022 11:47 Відповісти
 
 