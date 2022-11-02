ФСБ затримала громадянина України за нібито підготовку диверсії на ЛЕП в окупованому Криму

У Федеральній службі безпеки Росії заявили про затримання громадянина України, який нібито готував диверсію на лініях електропередач в окупованому Криму.

Про це заявили у центрі громадських зв'язків ФСБ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крым Реалии.

У російському відомстві повідомили, що затриманий - громадянин України 1978 року народження, завербований СБУ.

Стверджується, що у нього нібито вилучили три вибухові пристрої фугасного типу, інструкції щодо їх використання та схему розташування опор ЛЕП в одному з муніципалітетів.

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Проти затриманого порушено кримінальну справу за статтями 30-281 (приготування до диверсії) та 222.1 (незаконний обіг вибухівки) КК Росії.

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Як повідомляє російське агентство "Крыминформ", за оцінками фахівців, у разі пошкодження опор без світла залишилося б понад 5 тисяч абонентів, у тому числі об'єкти соціальної інфраструктури.