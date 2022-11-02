УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4920 відвідувачів онлайн
Новини Окуповані території - Крим і Донбас
1 521 9
затримання (4313) Крим (14082) ФСБ (1429)

ФСБ затримала громадянина України за нібито підготовку диверсії на ЛЕП в окупованому Криму

леп

У Федеральній службі безпеки Росії заявили про затримання громадянина України, який нібито готував диверсію на лініях електропередач в окупованому Криму.

Про це заявили у центрі громадських зв'язків ФСБ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крым Реалии.

У російському відомстві повідомили, що затриманий - громадянин України 1978 року народження, завербований СБУ.

Стверджується, що у нього нібито вилучили три вибухові пристрої фугасного типу, інструкції щодо їх використання та схему розташування опор ЛЕП в одному з муніципалітетів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": СБУ затримала агентку ФСБ на Луганщині: намагалася стати "подвійним агентом" та проникнути в спецслужбу. ФОТО

Проти затриманого порушено кримінальну справу за статтями 30-281 (приготування до диверсії) та 222.1 (незаконний обіг вибухівки) КК Росії.

Підконтрольний РФ Київський районний суд Сімферополя заарештував затриманого на два місяці

Як повідомляє російське агентство "Крыминформ", за оцінками фахівців, у разі пошкодження опор без світла залишилося б понад 5 тисяч абонентів, у тому числі об'єкти соціальної інфраструктури.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И визиток "Правого Сектора" полные карманы.
показати весь коментар
02.11.2022 11:48 Відповісти
и 500т тротила не забыть. а то что это за диверсант?
показати весь коментар
02.11.2022 11:55 Відповісти
Ножовка, візитка Яроша і шльопанці були?
показати весь коментар
02.11.2022 11:55 Відповісти
Пора бы уже ответить на энергетический террор.
показати весь коментар
02.11.2022 11:57 Відповісти
Божечки ти мій! Цілих п'ять тищ абонентів могло залишитись без світла! Це хвашизм якийсь!
показати весь коментар
02.11.2022 11:58 Відповісти
В Криму є одна-єдина станція з знаменитими турбінами Сіменс. Чого вона до цих пір працює х/з...
показати весь коментар
02.11.2022 12:05 Відповісти
Был бы человек, а статья найдётся..(с)
показати весь коментар
02.11.2022 12:59 Відповісти
Ніколи більше ніхто не повірить кацапам. Їм для задоволення своїх спотворень протрібно людину з українським паспортом і паришиють йому все, що тільки забажають.
показати весь коментар
02.11.2022 13:06 Відповісти
,,весь мир театр--- а люди в нем актеры,, . Но проблема была в зале, в зрителях. В том театре абсурда в зале овации. Пора усвоить.
показати весь коментар
02.11.2022 14:27 Відповісти
 
 