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арешт (2497) житло (1014) компенсації (667) росія (63594) Шуляк Олена (127) актив (231) руйнування (248)

Компенсації за зруйноване житло виплачуватимуть з арештованих російських активів, - "слуга народу" Шуляк

київщина,відбудова

Завдяки створеному Фонду з ліквідації наслідків збройної агресії РФ Україна зможе розпочати компенсувати людям втрати за зруйноване житло, не чекаючи репарацій від країни-агресора.

Про це в ефірі телеканалу "Рада" розповіла голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"На минулому засідання парламент ухвалив законопроект № 8027, за яким в Україні створений Фонд з ліквідації наслідків збройної агресії РФ. Він буде наповнюватись коштами арештованих активів російських банків і підприємств", - нагадала вона.

За словами Шуляк, у фонді вже формуються перші гроші і вже з 2022 року їх можна буде використовувати на компенсації людям за зруйноване житло.

Так, на 2022 у фонді у межах бюджету закладено на ці цілі 19 млрд грн, а на 2023 рік - 35 млрд грн, повідомила представниця "Слуги народу".

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"Маючи ці кошти на руках можна розпочинати компенсації, не чекаючи репарації від РФ. Люди, які не мають домівок, бо Росія їх зруйнувала, отримуватимуть цільові кошти у вигляді сертифікатів, які можна буде обміняти на житлові площі. Ми не обмежуватимемо наших громадян - вони будуть вільні самі обирати населений пункт, де буде розташовано житло", - підсумувала політик.

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Топ коментарі
+7
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02.11.2022 12:37
+5
Это если эти кошты зеленский не закатает в асфальт
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02.11.2022 12:30
+4
цікаво, хто ж буде першими...
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02.11.2022 12:33
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Это если эти кошты зеленский не закатает в асфальт
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02.11.2022 12:30 Відповісти
Так уже закатывает
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/11/2/7374621/
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02.11.2022 12:35 Відповісти
Воно ніби-то і логічно, але багато хто не доживе.
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02.11.2022 12:32 Відповісти
Зепогань, взагалі, відрізняється від людей "умом и сообразительностью"!
1. компенсацію за втрачене житло - за рахунок арештованих активів
2. компенсацію за втрачену роботу та заробітну плату - за рахунок агрессора
3. постраждалі українці мають звертатися безпосередньо до агрессора
і т.д.
Багатьом людям терміново потрібна допомога, а ці покидьки розповідають де і по яких статтях будуть красти.
Державної влади в Україні нема, є банда ОПи та брехливий "писатель текстов для КВН"
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02.11.2022 14:50 Відповісти
цікаво, хто ж буде першими...
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02.11.2022 12:33 Відповісти
Самые пострадавшие-Конча-Заспа
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02.11.2022 12:37 Відповісти
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02.11.2022 12:37 Відповісти
Можно начать с продажи росийского и белорузкого посольства в центре Киева и деньги пустить на компенсации. Все равно думаю в ближайшее столетие нам не нужны будут те твари в Украине
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02.11.2022 12:37 Відповісти
В МЕЖАХ БЮДЖЕТУ закладено 19млрд. потім 35 млрд. на компенсації. Про які арештовані кацапські активи мова?
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02.11.2022 12:41 Відповісти
Всё правильно, очередная мутная схема: в бюджет закидываешь деньги, скорее всего из западного финансирования, громко кукарекаешь, что это конфискованное у расисян, выдаёшь какие-то мутные сертификаты непонятно кому, и непонятно где и по какой цене берешь недвижимость меняемую на эти бумажки. Всё по классике, как обычно
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02.11.2022 13:01 Відповісти
МОЖЕ В КОГО ПАМ'ЯТЬ КОРОТКА.

Чоловік і брат голови партії "Слуга народу" Олени Шуляк 9 березня виїхали у Польщу та вивезли $ 1,3 млн, колекцію ікон, п'ять годинників й три шуби. На цей час в Україні вже діяв воєнний стан, тому чоловікам молодше 60 років було заборонено виїжджати за кордон.
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02.11.2022 12:49 Відповісти
А оскільки в Україні заарештували копійки, то ніхто і нічого не отримає.
І знову будуть винувати всі навколо.
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02.11.2022 12:49 Відповісти
Заіпісь, виплатять, після перемоги, якщо Слуги не розкрадуть, а де жити зараз зимою тим кому розбомбило житло в Бучі, Чернігові, Харкові?
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02.11.2022 12:56 Відповісти
І знову слуги диявола в ділі
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02.11.2022 13:02 Відповісти
Обіцянки цяцянки
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02.11.2022 14:42 Відповісти
Рекомендую зробити по аналогії із Дорожнім фондом так званий Будівельно-житловий фонд.

Ціль якого буде будівництво житла, районів і цілих населених пунктів.

З такими ж самими вимогами, обмеженнями та іншим що є в прототипа (щоб корупція була мінімальна).

Це дозволить не тільки відбудувати Україну, але і зменшити ціну на житло та навіть при потребі мати інструмент що може швидко ремонтувати цілі житлові райони по аналогії як зараз ми можемо воронки від ракет на дорогах за добу ліквідовувати.
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02.11.2022 15:08 Відповісти
друзі путіна на заході починають розкручувати тему що не треба Україні ті гроші давати.

зважаючи на впливовість друзів путіна все може бути.
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03.11.2022 00:21 Відповісти
 
 