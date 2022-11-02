Компенсації за зруйноване житло виплачуватимуть з арештованих російських активів, - "слуга народу" Шуляк
Завдяки створеному Фонду з ліквідації наслідків збройної агресії РФ Україна зможе розпочати компенсувати людям втрати за зруйноване житло, не чекаючи репарацій від країни-агресора.
Про це в ефірі телеканалу "Рада" розповіла голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"На минулому засідання парламент ухвалив законопроект № 8027, за яким в Україні створений Фонд з ліквідації наслідків збройної агресії РФ. Він буде наповнюватись коштами арештованих активів російських банків і підприємств", - нагадала вона.
За словами Шуляк, у фонді вже формуються перші гроші і вже з 2022 року їх можна буде використовувати на компенсації людям за зруйноване житло.
Так, на 2022 у фонді у межах бюджету закладено на ці цілі 19 млрд грн, а на 2023 рік - 35 млрд грн, повідомила представниця "Слуги народу".
"Маючи ці кошти на руках можна розпочинати компенсації, не чекаючи репарації від РФ. Люди, які не мають домівок, бо Росія їх зруйнувала, отримуватимуть цільові кошти у вигляді сертифікатів, які можна буде обміняти на житлові площі. Ми не обмежуватимемо наших громадян - вони будуть вільні самі обирати населений пункт, де буде розташовано житло", - підсумувала політик.
Будь ласка, зачекайте...
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/11/2/7374621/
1. компенсацію за втрачене житло - за рахунок арештованих активів
2. компенсацію за втрачену роботу та заробітну плату - за рахунок агрессора
3. постраждалі українці мають звертатися безпосередньо до агрессора
і т.д.
Багатьом людям терміново потрібна допомога, а ці покидьки розповідають де і по яких статтях будуть красти.
Державної влади в Україні нема, є банда ОПи та брехливий "писатель текстов для КВН"
Чоловік і брат голови партії "Слуга народу" Олени Шуляк 9 березня виїхали у Польщу та вивезли $ 1,3 млн, колекцію ікон, п'ять годинників й три шуби. На цей час в Україні вже діяв воєнний стан, тому чоловікам молодше 60 років було заборонено виїжджати за кордон.
І знову будуть винувати всі навколо.
Ціль якого буде будівництво житла, районів і цілих населених пунктів.
З такими ж самими вимогами, обмеженнями та іншим що є в прототипа (щоб корупція була мінімальна).
Це дозволить не тільки відбудувати Україну, але і зменшити ціну на житло та навіть при потребі мати інструмент що може швидко ремонтувати цілі житлові райони по аналогії як зараз ми можемо воронки від ракет на дорогах за добу ліквідовувати.
зважаючи на впливовість друзів путіна все може бути.