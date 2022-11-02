Компенсації за зруйноване житло виплачуватимуть з арештованих російських активів, - "слуга народу" Шуляк

Завдяки створеному Фонду з ліквідації наслідків збройної агресії РФ Україна зможе розпочати компенсувати людям втрати за зруйноване житло, не чекаючи репарацій від країни-агресора.

Про це в ефірі телеканалу "Рада" розповіла голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"На минулому засідання парламент ухвалив законопроект № 8027, за яким в Україні створений Фонд з ліквідації наслідків збройної агресії РФ. Він буде наповнюватись коштами арештованих активів російських банків і підприємств", - нагадала вона.

За словами Шуляк, у фонді вже формуються перші гроші і вже з 2022 року їх можна буде використовувати на компенсації людям за зруйноване житло.

Так, на 2022 у фонді у межах бюджету закладено на ці цілі 19 млрд грн, а на 2023 рік - 35 млрд грн, повідомила представниця "Слуги народу".

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"Маючи ці кошти на руках можна розпочинати компенсації, не чекаючи репарації від РФ. Люди, які не мають домівок, бо Росія їх зруйнувала, отримуватимуть цільові кошти у вигляді сертифікатів, які можна буде обміняти на житлові площі. Ми не обмежуватимемо наших громадян - вони будуть вільні самі обирати населений пункт, де буде розташовано житло", - підсумувала політик.