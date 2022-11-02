У Білорусі помітили 3 російські МіГ-31К та контейнери на них для ракет "Кинджал", - ЗМІ. ФОТОрепортаж
У Білорусі на аеродромі в Мачулищах продовжують перебувати три МіГ-31К ВКС РФ, які можуть нести гіперзвукові ракети Х-47М2 "Кинджал".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише норвезьке видання Faktisk
На свіжих супутникових знімках, отриманих Fact Verifiable від Planet Labs, видно три російські літаки МіГ-31К на землі авіабази Мачулищі на південь від Мінська в понеділок о 09:41.
Сама Білорусь не має таких літаків.
Ці ж літаки можна побачити і на супутниковому знімку зранку 18 жовтня.
Моніторингова група "Беларускі Гаюн" зазначає: "На свіжих фото видно три надзвукові винищувачі-перехоплювачі Міг-31К ВКС РФ, які можуть нести на собі гіперзвукові аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинжал" і здатні запускати їх на відстані 2 000 км. Це винищувачі з реєстраційними номерами: RF-92462, RF-92339 та RF-92333"
Будь ласка, зачекайте...
Хоча Ze фанбойчикам або гундіти про НАТО і США
Як, шашлички
ніяких прихованих сенсів в ній немає.
розумні люди і так знають що те що надає світ - це 60% нашої перемоги. мінімум. без того б не встояли. хоч скільки не брийся та не сипи.
так, хочеться більшого, але дякуємо Богу і за це.
Добре, Дмитро, день фіговий, світла немає, інтернет ледь дихає, а ще купа роботи, щось же донатити треба. я свої повідомлення зітру.
це ти мене кацапом назвав?
чи десь претензії що США і НАТО нам щось винні? вони заявили що не бачать там кінджалів ще вчора. А сьогодні вони вже там є.
Взагалі з таким рівнем освіти вам в коментах робити немає чого. А випорожнитись і за рогом можна
Один народ, одна страна...
8 месяцев с вашей территории вылетают самолеты и ракеты, которые убивают нас!
24 февраля с вашей территории на нас напали кацапы, эти кацапы потом убивали нас в Буче!
За 8 месяцев вы не провели ни одной массовой акции протеста!
Ни одной!!!
Мы будем рассказывать детям и внукам, что вы - ссыкуны и чмошники!
100-200 тысяч орков Киев одной только теробороной проглотит, пережует и выплюнет!
На останній варіант ССО із дроном з гранатою (якогось цивільного в цивільному одязі). Або якщо це не можливо, бо дроном не дістати, то завжди є ручні міномети на озброєнні ссо. Кинув такий в рюкзак, прив'язався по планшету до місцевості, можливо дроном підкорегував, відпрацював і профіт.