Місто перетворено на плацдарм для бойових дій. Закликаю мешканців якнайшвидше його залишити, - мер окупованих Олешків Рищук

На Херсонщині мер окупованих Олешків закликав мешканців якнайшвидше евакуюватися через загрозу бойових дій на території міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міський голова Євген Рищук написав у Фейсбуці.

"Із заяв так званих керівників окупаційної "влади" ми розуміємо, що більша частина території Олешківської ТГ буде перетворена на плацдарм для ведення бойових дій. Я особисто та більшість жителів громади проти всіх незаконних дій окупантів. Всі ми знаємо ціну кожному квадратному метру наших домівок і всього того, що нелегкою працею заробляли все життя. Але! Нас підвели до вибору - нелегке життя в евакуації або смерть в своїх оселях. "Освободітєлі" не дають іншого вибору. Зробіть все, щоб вижили ви та ваші сім’ї", - написав Рищук.

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