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окупація (6537) Херсонщина (5366) Олешки (57)

Місто перетворено на плацдарм для бойових дій. Закликаю мешканців якнайшвидше його залишити, - мер окупованих Олешків Рищук

олешки

На Херсонщині мер окупованих Олешків закликав мешканців якнайшвидше евакуюватися через загрозу бойових дій на території міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міський голова  Євген Рищук написав у Фейсбуці.

"Із заяв так званих керівників окупаційної "влади" ми розуміємо, що більша частина території Олешківської ТГ буде перетворена на плацдарм для ведення бойових дій. Я особисто та більшість жителів громади проти всіх незаконних дій окупантів. Всі ми знаємо ціну кожному квадратному метру наших домівок і всього того, що нелегкою працею заробляли все життя. Але! Нас підвели до вибору - нелегке життя в евакуації або смерть в своїх оселях. "Освободітєлі" не дають іншого вибору. Зробіть все, щоб вижили ви та ваші сім’ї", - написав Рищук.

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ЗСУ братимуть Олешки?
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02.11.2022 13:42 Відповісти
ЗСУ повернуть все...
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02.11.2022 13:47 Відповісти
При перших обставина так. але і без того місто розташоване на лівому березі на з'їзді з Антонівського моста. Звідти будуть обстрілювати Херсон, відповідно ми будемо відповідати
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02.11.2022 13:50 Відповісти
А цей Рищук, він сам де? У Олешках, чи у Києві?
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02.11.2022 14:41 Відповісти
 
 