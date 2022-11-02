Шойгу вирішив, що військ НАТО на кордоні з РФ стало в 2,5 раза більше

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що чисельність військ НАТО на кордоні з Росією зросла в 2,5 раза й становить понад 30 тис. осіб.

Про це Шойгу заявив на засіданні спільної колегії військових відомств Росії та Білорусі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.

"У Східній і Центральній Європі, а також у країнах Балтії розгорнуто формування збройних сил позарегіональних держав НАТО.

Створюються нові багатонаціональні батальйонні тактичні групи в Болгарії, Угорщині, Румунії та Словаччині. Чисельність угруповання з лютого 2022 року зросла у 2,5 раза і становить понад 30 тисяч осіб, а в найближчій перспективі може ще збільшитися", - заявив Шойгу.

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На його думку, НАТО збирається створити біля кордонів РФ повномасштабну систему колективної оборони.