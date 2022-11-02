Шойгу вирішив, що військ НАТО на кордоні з РФ стало в 2,5 раза більше
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що чисельність військ НАТО на кордоні з Росією зросла в 2,5 раза й становить понад 30 тис. осіб.
Про це Шойгу заявив на засіданні спільної колегії військових відомств Росії та Білорусі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.
"У Східній і Центральній Європі, а також у країнах Балтії розгорнуто формування збройних сил позарегіональних держав НАТО.
Створюються нові багатонаціональні батальйонні тактичні групи в Болгарії, Угорщині, Румунії та Словаччині. Чисельність угруповання з лютого 2022 року зросла у 2,5 раза і становить понад 30 тисяч осіб, а в найближчій перспективі може ще збільшитися", - заявив Шойгу.
На його думку, НАТО збирається створити біля кордонів РФ повномасштабну систему колективної оборони.
Будь ласка, зачекайте...
Так і НАТО має право розміщувати і переміщувати свої війська на своїй території де і як захоче.
Чи щось не так?
Такі листівки дійсно треба робити і розповсюджувати.
З цієї - прибрати "ПУТИН все проверил!" - вийде те, що треба.
Десь вже був скрін посту якоїсь кацапської лярви, де вона збирала гроші на "тепловизорьі для обогрева наших ребят".
І ще є пост, де скаржаться на миттєву перепродаж речей, які привозять волонтери.
Тягати, всюду показувати.
Нам не потрібне розгортання їх волонтерського руху.
А тут тридцятки "еврогеев" злякався.
Росія йде у пекло.
Господь береже Україну! Господь з нами.
у страха глаза велики...и слаб мочевой пузырь!!! ссытесь теперь разом... с ****** додыхающим
Вы же ведёте войну с НАТО, так что удивительного?