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НАТО (6215) росія (63594) Шойгу (622)

Шойгу вирішив, що військ НАТО на кордоні з РФ стало в 2,5 раза більше

шойгу

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що чисельність військ НАТО на кордоні з Росією зросла в 2,5 раза й становить понад 30 тис. осіб.

Про це Шойгу заявив на засіданні спільної колегії військових відомств Росії та Білорусі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.

"У Східній і Центральній Європі, а також у країнах Балтії розгорнуто формування збройних сил позарегіональних держав НАТО.

Створюються нові багатонаціональні батальйонні тактичні групи в Болгарії, Угорщині, Румунії та Словаччині. Чисельність угруповання з лютого 2022 року зросла у 2,5 раза і становить понад 30 тисяч осіб, а в найближчій перспективі може ще збільшитися", - заявив Шойгу.

Також читайте: 87 тис. мобілізованих росіян вже направили до районів бойових дій, - Шойгу

На його думку, НАТО збирається створити біля кордонів РФ повномасштабну систему колективної оборони.

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Топ коментарі
+24
Як там кацапи казали в січні:"на сваєй тєріторіі ми імєєм право пєрємєщать наші вайска"
Так і НАТО має право розміщувати і переміщувати свої війська на своїй території де і як захоче.
Чи щось не так?
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02.11.2022 13:49
+17
це вже перемога? многохадовочка? путєн всєх переіграл, чи ще нє?
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02.11.2022 13:47
+14
Дочекаєшся, що війська НАТО будуть на разії.
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02.11.2022 13:46
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Дочекаєшся, що війська НАТО будуть на разії.
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02.11.2022 13:46 Відповісти
Таки дочекаеться, бо никто так не преуспел бы , как Путин... Истинный зазывала НАТО на восток. Не рыпнись муйло против Украины. НАТО и сегодня бы боялось, даже во сне, видеть себя на востоке.
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02.11.2022 14:20 Відповісти
Путин это возродитель НАТО, к 2014 году они уже разваливались, контингент в Европе был менее 1000 человек, в той же Польше было аж 6 офицеров.... Но тут ***** решил аннексировать Крым и начать заворушку на Донбассе, развязав войну в Европе. И потом вонять, что чего д это вдруг НАТО активность стало
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02.11.2022 15:02 Відповісти
це вже перемога? многохадовочка? путєн всєх переіграл, чи ще нє?
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02.11.2022 13:47 Відповісти
Як там кацапи казали в січні:"на сваєй тєріторіі ми імєєм право пєрємєщать наші вайска"
Так і НАТО має право розміщувати і переміщувати свої війська на своїй території де і як захоче.
Чи щось не так?
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02.11.2022 13:49 Відповісти
Це завдяки вам, а тепер дивується.
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02.11.2022 13:49 Відповісти
...так, звичайно...тільки воно падло ще й між рядків каже, що тепер патріотизму це повинно додати, оскільки - дивіться- нада ж защищаться, встафай страна ахромная
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02.11.2022 13:52 Відповісти
І як же це сталося?
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02.11.2022 13:49 Відповісти
Ну, то все за планом? Фінів не забув додати?
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02.11.2022 13:50 Відповісти
rusne pi#da...
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02.11.2022 13:50 Відповісти
От же ж дебіл тайожний... КРАЇН НАТО на твоєму кордоні також стало більше, дегенерате )))
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02.11.2022 13:51 Відповісти

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02.11.2022 13:52 Відповісти
Це не смішно.
Такі листівки дійсно треба робити і розповсюджувати.
З цієї - прибрати "ПУТИН все проверил!" - вийде те, що треба.
Десь вже був скрін посту якоїсь кацапської лярви, де вона збирала гроші на "тепловизорьі для обогрева наших ребят".
І ще є пост, де скаржаться на миттєву перепродаж речей, які привозять волонтери.
Тягати, всюду показувати.
Нам не потрібне розгортання їх волонтерського руху.
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02.11.2022 13:56 Відповісти
"Мьі ведем войну непосредственно с НАТО"
А тут тридцятки "еврогеев" злякався.
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02.11.2022 13:53 Відповісти
Е-е-е, а воно в курсі, що основною одиницею натівських військ є бригади, а БТГ - улюблена іграшка кацапні?
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02.11.2022 13:53 Відповісти
А українські десятки тисяч чого не порахував за натівські? Кацапи з кожної праски кричать, що в Україні з НАТО воюють!
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02.11.2022 13:54 Відповісти
Слава ЗСУ!!! Слава нашим Героям!!!
Росія йде у пекло.
Господь береже Україну! Господь з нами.
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02.11.2022 15:14 Відповісти
ну шо сказать???? боялось увидеть НАТО у своих границ???? на тебе падло, хоть окосей..
у страха глаза велики...и слаб мочевой пузырь!!! ссытесь теперь разом... с ****** додыхающим
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02.11.2022 13:54 Відповісти
Ну так вгатіт по НАТО з усіх стволів -- шоб не сунулись .
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02.11.2022 13:59 Відповісти
Чуєш,шойга,треба з цим щось робити.Вже час нанести "превентівний удар",ну щоб не чекати,поки НАТА нападйот.
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02.11.2022 13:59 Відповісти
Опять тувинских травок нюхнул.
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02.11.2022 14:00 Відповісти
давай , ***** по Болгарии , Румынии , Польше , или очко играет ? ясен - красен мирных людей грабить и убивать не страшно , говноеды обосцаные , трусливое , алколоидное быдло.
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02.11.2022 14:02 Відповісти
Як там у их кажуть: "довыеживались"?
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02.11.2022 14:13 Відповісти
В НАТО прошла частичная мобилизация?
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02.11.2022 14:14 Відповісти
Ще більше страху та ненависті нагнати на рузьке бо щось не хочуть подихати йти
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02.11.2022 14:15 Відповісти
Шойга, ты знаешь, кого благодарить!
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02.11.2022 14:18 Відповісти
Это он ещё оленью кавалерию не посчитал, которая нависает над бедной Парашей с севера.
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02.11.2022 14:23 Відповісти
та то фігня,а от шо своїх на 70 000 менше, це пічалька
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02.11.2022 14:28 Відповісти
Ні нема печальки, бо там по статистиці максимум 5 тис
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02.11.2022 15:19 Відповісти
тобто на початку року на кордонах підарашки було 12 тисяч солдатів нато?! і це становило таку загрозу-загрозу "другій армії світу", таку, що прийшлось превентивно напасти 200000-ою ордою?!
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02.11.2022 14:29 Відповісти
*Було нуль. а стало в два з половиною рази більше!!!!!!!!!!!*
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02.11.2022 14:34 Відповісти
Litve jesli bylo 20 tysiac armija,tak teper okolo 50 tysiac.Eto tolko nasi soldati,bez drugix stran.Teper pereveli aktyvni rezerv,eto te prizyvniki s 2014 goda sto sluzili kotoryje bolsinstve byli dobrovolci.Teper ix prednoznacili konkretnim vojenskim castiam,polucit obmunderovanija,voruzenije,budet ucastvovat ucenijax v tom cysle i mezdunorodnix.Ecio 120 tysiac eto budet podgotovleni rezerv sluce vojni.NAto drugix stran tut namecajetsia okolo 4000
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02.11.2022 14:49 Відповісти
Конечно больше. И ЯО уже в Польше
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02.11.2022 14:58 Відповісти
Військ НАТО стало більше у 6 метрів та десь 500 тон особового складу
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02.11.2022 14:58 Відповісти
Минуточку!
Вы же ведёте войну с НАТО, так что удивительного?
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02.11.2022 15:06 Відповісти
Воно в свій список і Угорщину включило і от тому питання, а з яких це пір у Кацапії з мадярами є спільний кордон?
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02.11.2022 15:18 Відповісти
не ссы шойга, чмобики все равно не доживут до войны с натой
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02.11.2022 15:19 Відповісти
дофантазируется до того что войска нато возьмут москву.
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02.11.2022 15:30 Відповісти
Шойгу ****** оленье гавно. **@ло как у скунса, сдохни от поноса,падло!
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02.11.2022 16:00 Відповісти
феерический тувинский *******..........................недомаршал ********** ***.................................................
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02.11.2022 16:13 Відповісти
Шо не делает русак, все он делает не так(почти цитата). А как грозно в декабре 2021 мычали про "забирайте манатки и убирайтесь на границы 1991 года". Все-таки фюрер дикарей - геополитик ну просто межгалактических масштабов.
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02.11.2022 16:27 Відповісти
 
 