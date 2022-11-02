УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4810 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії Війна
1 218 2
Велика Британія (5338) олігарх (920) росія (63594) санкції (11301) Клеверлі (78)

Велика Британія ввела санкції проти ще чотирьох олігархів, які фінансують військову машину Путіна, - глава МЗС Клеверлі

санкції

Британський уряд ввів санкції проти чотирьох російських сталеливарних і нафтохімічних магнатів.

Про це повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Серед тих, хто потрапив під санкції - Олександр Абрамов і Олександр Фролов, яких Великобританія назвала соратниками олігарха Романа Абрамовича, який сам потрапив під санкції на початку цього року.

За повідомленням Міністерства закордонних справ Великої Британії, бізнесменів внесли у список через їхню участь у видобувному, транспортному та будівельному секторах економіки РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українці в Лондоні подали позов проти пригожинського "Вагнера" (оновлено)

"Сьогодні ми вводимо санкції проти ще чотирьох олігархів, які покладаються на Путіна у своїх владних позиціях і, своєю чергою, фінансують його військову машину", - заявив міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі.

"Орієнтуючись на цих осіб, ми посилюємо економічний тиск на Путіна і продовжуватимемо це робити доти, доки Україна не переможе", - додав він.

До санкційного списку також потрапив Айрат Шаймієв - сина першого президента Татарстану та співвласника нафтопереробної компанії "ТАЇФ-НК", а також Альберт Шигабутдінов - глава "ТАЇФ".

Нагадаємо, 26 вересня Велика Британія запровадила нові санкції проти Росії. Санкції розширено через проведення РФ псевдореферендумів на тимчасово окупованих українських територіях.

Також читайте: На руках Путіна - кров як українців, так і росіян, - голова МЗС Великої Британії Клеверлі

28 жовтня стало відомо, що Велика Британія планує повністю припинили імпорт російського скрапленого природного газу починаючи із 2023 року.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Найкраща (і єдина насправді дієва) санкція проти ***** - ядеркою ******* по кацапах. А не оце все.
показати весь коментар
02.11.2022 14:44 Відповісти
Дякуємо.
показати весь коментар
02.11.2022 15:30 Відповісти
 
 