УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4810 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 368 14
Іран (1974) зброя (7281) Прайс Нед (144)

США використають усі інструменти, щоб протидіяти постачанню Іраном зброї Росії, - Пентагон

прайс,нед

Сполучені Штати докладуть усіх зусиль, щоб припинити постачання Іраном зброї Російській Федерації.

Як інфрмує Цензор.НЕТ, про це заявив речник Держдепартаменту США Нед Прайс на брифінгу, передає Укрінформ із посиланням на CNN.

"Сполучені Штати використовуватимуть усі відповідні та належні інструменти з нашого інструментарію, щоб викрити і протидіяти постачанню Іраном зброї Росії", - сказав Прайс.

За його словами, США "впродовж місяців націлилися на мережі розповсюдження безпілотних літальних апаратів Ірану", і Вашингтон "завжди шукає засоби, які можуть бути використані для відповіді, такі як санкції та інші фінансові заходи".

"Ми стурбовані тим, що Росія також може прагнути придбати передові озброєння в Ірану, такі як ракети "земля-земля", які майже напевно будуть використані у війні проти України", - заявив Прайс.

Речник Державного департаменту додав, що США рішуче запровадять усі санкції щодо російської та іранської торгівлі зброєю, "щоб ускладнити Ірану продаж зброї Росії".

Також читайте: Іранські дрони Arash-2 несуть вп’ятеро більше вибухівки, ніж Shahed. Це може стати переломом у війні, - CNN

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+4
Ну якщо іранські ракети полетять на голови українцям,значить американців просто вмочать мордою в лайно. Дуже солідно буде виглядати🤦.
показати весь коментар
02.11.2022 14:29
+4
Всьо просто. Больше ракет полетит на Украину, значит меньше полетит на Израиль
показати весь коментар
02.11.2022 14:38
+3
Єдиний можливий дієвий інструмент це ракетні удари.

Чи США знову буде розказувати що воно боїться бо Іран застосує ядерну зброю і буде ядерна війна? Ой у Ірана поки що немає ядерної зброї.

А отже є тільки два варіанти:

Влада США хоче допомогти українцям та ракетними ударами знищує ракети не ядерного Ірана.

Владі США пофіг і вона вдає що не може хоч щось змінити.
показати весь коментар
02.11.2022 14:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну якщо іранські ракети полетять на голови українцям,значить американців просто вмочать мордою в лайно. Дуже солідно буде виглядати🤦.
показати весь коментар
02.11.2022 14:29 Відповісти
Прям таки все? Вот мне интересно, что если в ублюдских страх выбивать томагавками верхушку? Не холопов убогих, которых никто не считает, а верхушку? Чтобы именно элитка не чувствовала себя в безопасности.
показати весь коментар
02.11.2022 14:30 Відповісти
Це не працює. На місце вбитого лідера під аплодисменти збудженого натовпу прийде інший, ще більш кровожерливий.
показати весь коментар
02.11.2022 15:11 Відповісти
Повторить операцию снова.
показати весь коментар
02.11.2022 15:15 Відповісти
Єдиний можливий дієвий інструмент це ракетні удари.

Чи США знову буде розказувати що воно боїться бо Іран застосує ядерну зброю і буде ядерна війна? Ой у Ірана поки що немає ядерної зброї.

А отже є тільки два варіанти:

Влада США хоче допомогти українцям та ракетними ударами знищує ракети не ядерного Ірана.

Владі США пофіг і вона вдає що не може хоч щось змінити.
показати весь коментар
02.11.2022 14:35 Відповісти
Всьо просто. Больше ракет полетит на Украину, значит меньше полетит на Израиль
показати весь коментар
02.11.2022 14:38 Відповісти
Надіюсь не пусті слова бо США все знають і все бачуть здалегідь але по факту протидій від них ніяких
показати весь коментар
02.11.2022 14:43 Відповісти
ну дай Бог!!
показати весь коментар
02.11.2022 14:44 Відповісти
До дупи ваші фіансові та економічні санкції. 'Єдине, що допоможе, це знищення заводів, які виробляють ракети та складів де вони зберігаються.
показати весь коментар
02.11.2022 15:58 Відповісти
Коли? воно вже все в параші і летить по Україні
показати весь коментар
02.11.2022 17:47 Відповісти
Тільки хіба що перекупити в них ті дрони. Щоб лаптям не дістались. А якщо в них гарні ТТХ, то й нам можна передать...
показати весь коментар
02.11.2022 19:55 Відповісти
Путин хоть понял, о чём заявили США ?
показати весь коментар
02.11.2022 19:57 Відповісти
 
 