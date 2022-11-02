Росія може атакувати з боку Сум та Запоріжжя, щоб оточити ЗСУ на сході, - генерал Забродський

Російські окупанти можуть створити два ударні угруповання на Сумському та Запорізькому напрямках, щоб спробувати оточити угруповання Збройних Сил України на лівобережжі Дніпра.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав перший заступник голови оборонного комітету Ради, член фракції "Європейська солідарність" генерал-лейтенант Михайло Забродський у статті "Вітчизняна війна. Сухопутні військові перспективи" для Укрінформу.

За його словами, противник у 2023 році може створити два потужні ударі угруповання на Запорізькому та Сумському напрямках, зокрема, завдяки боєздатним частинам, що відійдуть із Херсона. Ці угруповання можуть спробувати завдати двох одночасних ударів на напрямках Суми-Полтава-Дніпро та Запоріжжя-Дніпро, а угруповання РФ на Донбасі має сковувати дії ЗСУ і унеможливлювати використання військ на інших напрямках.

Кінцевою метою подібної операції окупантів може бути стратегічне оточення угруповання ЗСУ на лівому березі Дніпра, а також примус України до переговорів із позиції сили. Забродський зазначає, що подібний план ворога не є несподіваним для України, оскільки росіяни розглядали його ще навесні — окремі елементи його противник намагався реалізувати.

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Генерал вважає, що російське командування може врахувати досвід весняних прорахунків з безуспішними спробами окупувати великі населені пункти і не ставити завдання захоплювати великі міста в принципі, оскільки головною метою буде перерізання логістики ЗСУ на Сході, наприклад, шосе Е50 і М03.

Воєначальник наголошує, що Україна вже зміцнила та продовжує зміцнювати оборону на згаданих напрямках. Він заявляє, що задум стратегічного оточення має більш реалістичний вигляд для РФ саме з північного напрямку. Україні, на думку Забродського, необхідно створити два оперативні об'єднання для протидії планам росіян — вони мають складатися з 4-5 загальновійськових бригад, 2-3 танкових та 1-2 артилерійських кожне.

Загалом — це до 600 танків, до 1100 бронетранспортерів та бойових машин піхоти та до 500 одиниць ствольної та реактивної артилерії — Забродський наголошує, що з урахуванням планових постачань зброї та військової техніки, а також можливостей української промисловості, такі показники є цілком реалістичними.

Генерал написав, що згаданий вище варіант розвитку є найнебезпечнішим, а тому варто передбачити готовність східного угруповання ЗСУ до можливих тривалих автономних бойових дій та операцій — насамперед це стосується забезпечення продовольством, паливом та боєкомплектом. Операції східного угруповання можуть обмежуватися не лише обороною, оскільки за певних умов ЗСУ можуть завдати ударів по Луганську та Маріуполю, які кардинально змінять ситуацію на фронті.

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Забродський, беручи до уваги загрозу з боку Білорусі, наполягає на необхідності створення окремого об'єднання на Поліському та Волинському напрямах із посиленим артилерійським комплектом, який забезпечить вогневе прикриття нечисленних напрямків для просування вглиб України та даватиме можливість збудувати оборону на широкому фронті.

Резюмуючи, воєначальник наголошує, що інші оперативні та стратегічні перспективи відкриваються за умови збереження стратегічної ініціативи за Україною, коли навесні росіянам доведеться грати за українським сценарієм та продовжувати реагувати на дії ЗСУ.

"Традиційно ключовим для нас фактором буде час. Найбільш привабливим з погляду сезонних змін місцевості є нетривале погодне "вікно" наприкінці лютого – на початку березня, що показали події минулої весни. Випередження противника у розгортанні угруповань означатиме, що саме українське командування визначатиме коли і де саме за його рішенням настане весна 2023 року", - написав генерал.

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