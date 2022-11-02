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армія рф (16200) Забродський (65)

Росія може атакувати з боку Сум та Запоріжжя, щоб оточити ЗСУ на сході, - генерал Забродський

забродский

Російські окупанти можуть створити два ударні угруповання на Сумському та Запорізькому напрямках, щоб спробувати оточити угруповання Збройних Сил України на лівобережжі Дніпра.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав перший заступник голови оборонного комітету Ради, член фракції "Європейська солідарність" генерал-лейтенант Михайло Забродський у статті "Вітчизняна війна. Сухопутні військові перспективи" для Укрінформу.

За його словами, противник у 2023 році може створити два потужні ударі угруповання на Запорізькому та Сумському напрямках, зокрема, завдяки боєздатним частинам, що відійдуть із Херсона. Ці угруповання можуть спробувати завдати двох одночасних ударів на напрямках Суми-Полтава-Дніпро та Запоріжжя-Дніпро, а угруповання РФ на Донбасі має сковувати дії ЗСУ і унеможливлювати використання військ на інших напрямках.

Кінцевою метою подібної операції окупантів може бути стратегічне оточення угруповання ЗСУ на лівому березі Дніпра, а також примус України до переговорів із позиції сили. Забродський зазначає, що подібний план ворога не є несподіваним для України, оскільки росіяни розглядали його ще навесні — окремі елементи його противник намагався реалізувати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Забродський розповів про можливі сценарії розвитку війни: Україні потрібно створити три нові потужні оперативні угруповання на Запоріжжі, Сумщині та Волині

Генерал вважає, що російське командування може врахувати досвід весняних прорахунків з безуспішними спробами окупувати великі населені пункти і не ставити завдання захоплювати великі міста в принципі, оскільки головною метою буде перерізання логістики ЗСУ на Сході, наприклад, шосе Е50 і М03.

Воєначальник наголошує, що Україна вже зміцнила та продовжує зміцнювати оборону на згаданих напрямках. Він заявляє, що задум стратегічного оточення має більш реалістичний вигляд для РФ саме з північного напрямку. Україні, на думку Забродського, необхідно створити два оперативні об'єднання для протидії планам росіян — вони мають складатися з 4-5 загальновійськових бригад, 2-3 танкових та 1-2 артилерійських кожне.

Загалом — це до 600 танків, до 1100 бронетранспортерів та бойових машин піхоти та до 500 одиниць ствольної та реактивної артилерії — Забродський наголошує, що з урахуванням планових постачань зброї та військової техніки, а також можливостей української промисловості, такі показники є цілком реалістичними.

Генерал написав, що згаданий вище варіант розвитку є найнебезпечнішим, а тому варто передбачити готовність східного угруповання ЗСУ до можливих тривалих автономних бойових дій та операцій — насамперед це стосується забезпечення продовольством, паливом та боєкомплектом. Операції східного угруповання можуть обмежуватися не лише обороною, оскільки за певних умов ЗСУ можуть завдати ударів по Луганську та Маріуполю, які кардинально змінять ситуацію на фронті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не можемо виключати втягування провідних країн в "обмежений" ядерний конфлікт, - Залужний і Забродський

Забродський, беручи до уваги загрозу з боку Білорусі, наполягає на необхідності створення окремого об'єднання на Поліському та Волинському напрямах із посиленим артилерійським комплектом, який забезпечить вогневе прикриття нечисленних напрямків для просування вглиб України та даватиме можливість збудувати оборону на широкому фронті.

Резюмуючи, воєначальник наголошує, що інші оперативні та стратегічні перспективи відкриваються за умови збереження стратегічної ініціативи за Україною, коли навесні росіянам доведеться грати за українським сценарієм та продовжувати реагувати на дії ЗСУ.

"Традиційно ключовим для нас фактором буде час. Найбільш привабливим з погляду сезонних змін місцевості є нетривале погодне "вікно" наприкінці лютого – на початку березня, що показали події минулої весни. Випередження противника у розгортанні угруповань означатиме, що саме українське командування визначатиме коли і де саме за його рішенням настане весна 2023 року", - написав генерал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війна триватиме й наступного року, - Залужний та Забродський

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Топ коментарі
+27
До Забродського потрібно дослухатись. Це не абристович чи дружбан раZєян Буданов із його пургою про двійників-тройників пуйла та його болячки.
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02.11.2022 15:28
+15
Росія буде атакувати із Білорусі на РАЕС бо на більше у неї сил немає. А захоплення РАЕС це пропагандистська перемога, це досить не далеко від кордону, і це інструмент для переговорів. Потім фронт захопленої РАЕС можна тримати силами бидлорусів.

Звичайно вони можуть попробувати із Сумщини та Запоріжжя, але це фантастика на яку їм ресурсу точно не хватить.
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02.11.2022 15:23
+10
Забродський.....вы посмотрите интерьвью Буданова)))Вы об чём???И вообще странно.....берём Херсон,берём Херсон!!!Берём пока кацапы чмобиков не пригнали!!!По итогу????Заморозка???
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02.11.2022 15:29
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Росія буде атакувати із Білорусі на РАЕС бо на більше у неї сил немає. А захоплення РАЕС це пропагандистська перемога, це досить не далеко від кордону, і це інструмент для переговорів. Потім фронт захопленої РАЕС можна тримати силами бидлорусів.

Звичайно вони можуть попробувати із Сумщини та Запоріжжя, але це фантастика на яку їм ресурсу точно не хватить.
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02.11.2022 15:23 Відповісти
Який у вас військовий досвід і доступ до оперативної інформації?
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02.11.2022 15:30 Відповісти
Досвід утворювати грім дупою в пустій бочкі.
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02.11.2022 15:38 Відповісти
Раша свиня? Ти не правильно провідміняв слова.

А по суті є чим заперечити свине?

Хоча навіщо я питаюсь - звичайно що немає. Звідки в людиноподібної худоби можуть бути логічні аргументи.
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02.11.2022 17:18 Відповісти
Так в цьому нічого нового - взяття Донбасу в котел від Ізюму та Гуляй Поля - це плани ще з травня.
Ось тільки Ізюм профукали.
Біля Сум взагалі немає ударного угрупування.
Перед взяттям Рівного потрібно взяти Ковель, Луцьк, Житомир, ... а це болота, ліси, річки і кордон з НАТО.
Щось це пахне кацапскою пропагандою.
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02.11.2022 19:05 Відповісти
Спростування через особистість? Це зашквар епічних масштабів та логічна помилка у вашій конструкції аргументації.

Якщо ж ви просто хотіли щоб я деанонімізувався та використати для себе мій авторитет як плюсик щоб довіряти моїм словам, то забудьте про це. Мої слова не для вас. У мої слова не треба вірити. Мої слова для тих хто вміє аналізувати та зробить відповідні висновки на основі аналізу, а не для тих хто просто вірить.
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02.11.2022 17:16 Відповісти
Йой!... Навіщо так багато слів зовсім не про те, про що я спитала.
Мене не цікавить ваше справжнє ім'я. Мене цікавить рівень вашої компетенції.

"Який у вас військовий досвід і доступ до оперативної інформації?"
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02.11.2022 17:33 Відповісти
Невже так важко? Це і є те про що я написав відповідь.

Якщо ви не можете проаналізувати самі і хочете просто повірити моїм словам, дізнавшись принаймні щось про мене, то не треба. Проходьте далі. Мені не треба вірити, я не арестович і мої коментарі не розраховані на всіх. Я лиш намагаюсь достукатись щоб не повторилось чергової "несподіванки" як було з Чорнобилем.
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02.11.2022 17:48 Відповісти
Ну хай спробують... Суми першими зустріли ворога без зброї та ЗСУ... Але Суми та область жахали ворога нещадно! Радіоперехоплення розповість більше багатьох слів. "Суми - ще один кандидат на статус міста-героя України"
https://www.youtube.com/watch?v=16MidK_i8fY
Welcome to Sumy!
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02.11.2022 18:38 Відповісти
Як вам заява Маркуса?

Підходить досвід (з 2014) та доступ (керівник батальйону)?

P.S. Якщо будуть сигнали що на цьому напрямку все погіршується, то почнуть говорити і інші. Поки що у рф+рб там ще все не готово.
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06.11.2022 17:52 Відповісти
То ж Саша Крещатик. Маєте пам'ятати.
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13.12.2022 21:36 Відповісти
З білорашки на м.Вараш (РАЕС) дві дороги з твердим покриттям. Обидві проходять через р.Прип'ять та її притоки. Праворуч і ліворуч - болота та торфяники. Я там був у 2011 році. Доїхав майже до кордону з білорашкою.
Як ти собі уявляеш рух колон кацапської бронетехніки по болотах і торфяниках?
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02.11.2022 15:43 Відповісти
Атаку через Чорнобиль ви вже забули? Мудрі люди казали що вона буде саме тудою. Дебіли казали що ні і наводили цілий список аргументів про проблеми з логістикою та складність маршруту. (А ще по дечиїх заявах повиводили звідти війська)

Ідіоти взагалі казали що росія хоче миру.

Так ось ви не правильно аналізуєте дії росіяни. Вони гобліни (людиноподібна худоба). Воєнні цілі ставлять у них не військові, а головний гоблін що сидить на троні. Ось вирішить він що треба лізти по болотах і армія так зробить, скаже штурмувати укріпрайон міста в лоб і вони це будуть робити. І пофіг що в болотах танки погрузнуть і їх треба буде кинути, пофіг що піхота вб'ється об місто - головне те як сказав головний гоблін царь. Сказав він що до свята треба взяти - значить армія буде плакати, але продовжувати гризти кактус.
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02.11.2022 17:27 Відповісти
Потрібно просити взяти під охорону Рівненська і хмельницька АЕС міжнародну спільноту,не знаю можливо блакитні шоломи.Щоб кацапи і не мріяли їх атакувати.
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02.11.2022 16:13 Відповісти
Гарна ідея. Але скоріше за все всі засцять. На ЗАЕС нам точно не дадуть завести миротворців, а ось на інші можна. Треба владі пробувати.

P.S. Але є але. Що ми будемо робити якщо рф всеодно піде в наступ і миротворці наприклад на РАЕС здадуться? Не факт що хтось вступиться повноцінно. Це треба аналізувати та радитись з партнерами. Без наших військ там всеодно не обійтись занадто великі ризики.
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02.11.2022 17:36 Відповісти
Польщі біля своїх кордонів такого гемору точно не треба. і якщо на територію України будуть заходити кацапи чи білоруси з території Білорусі, то так само на територію України можуть зайти і війська НАТО з Польщі. І ніхто там не буде розбиратись кацапи це зайшли з Білорусі чи бульбаші, передіті в кацапську форму. не до тих розбірок буде. зараз уже не 24.02. світ змінився. навіть Штайнмаєр змінився.
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02.11.2022 20:17 Відповісти
Саме тому я не боюсь варіанта типу відрізання нас по західному кордоні який так ******* в своїх групах вкидувати росіяни. Він не можливий. В Польщі буде більше чим достатньо часу вступити у війну принаймні на рівні "нас там немає" то "ополченці зсу із криївок повиїжджали на техніці" і "то не наші снаряди по вам прилітають то українські".

А ще там гірський хребет до якого навіть якщо фентезійним способом рф з рб би дійшло то там би і стало та вмерло так і не перекривши кордон.

Але ось стрімкий удар на РАЕС цілком можливий якщо РАЕС не буде перетворено в укріпрайон по аналогії як росіяни зробили із ЗАЕС.
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02.11.2022 21:28 Відповісти
ривок чи удар на РАЕС - то квиток в один кінець. Вони ж потім не вийдуть уже назад в Білорусь. І коридор той до РАЕС по флангам не втримають. Поріжуть їхні комунікації і логістику, як салямі. повторюю, уже не 24.02.
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02.11.2022 21:40 Відповісти
І все ж воно реалістичніше чим зустрічні атаки із Запоріжжя та Сумщини.
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02.11.2022 21:50 Відповісти
та які там атаки? чмобіками на техніці з консервації з 60-70 років багато уже не навоюєш...
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02.11.2022 22:01 Відповісти
Чомусь сприймав Забродського як досить мудрого і виваженого стратега, але ... дана публікація трохи дивує і ось чому: під час війни викладати такі речі в ЗМІ - це велика тупість, а ще розповідати детальніше як кацапи можуть знищити українські війська на Сході. Аналітичні підрозділи РФ не дурні і будь-які промахи ВСУ можуть вхопити і цим напевно скористатись. Такі речі можна обговорювати винятково у Ставці на засіданні з президентом і командуючими військами, ставити їм нові завдання. А для широкого загалу такі питання не можна публікувати. А ще подібні вкиди можна робити зумисно щоб дезінформувати ворога, але те досить тривожно, бо це реальні проблеми, які повинні обговорюватись тільки в режимі суворої таємниці. То що, тепер ЦН буде створювати 3 додаткові угрупування для протидії ворогу?, це для кого послання і для кого спрацював журналіст??? Питання є і до редактора пана Юрія Бутусова: як такі речі можна оприлюднювати під час війни?
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02.11.2022 16:28 Відповісти
В інформаційну епоху таємниць та секретності не існує. Єдиний спосіб боротьби з ворогом на цьому фронті це його обман, а не приховування таємниць від нього. Тобто треба ворога так заспамити різними варіантами щоб він мозок зламав намагаючись їх проаналізувати. Це ще називають перевантаженням аналітичних можливостей.
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02.11.2022 17:39 Відповісти
не спілкуйтесь з : це ********, що смочке брудні прутні.
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02.11.2022 17:58 Відповісти
Реєстрація: 23 вересня 2022

Русня в своєму репертуарі.

Если пишут вам про жопы, про ***, говно и рот, я скажу вам, без сомненья, пишет русский патриот.

Марш в стойло худобо.
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02.11.2022 18:18 Відповісти
не спілкуйтесь з : це ********, що смочке брудні прутні.
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02.11.2022 19:09 Відповісти
А Ви не думали що це можно закинути спеціально?
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02.11.2022 17:40 Відповісти
Та нехай спробують знову наступати на Суми...
https://www.youtube.com/watch?v=16MidK_i8fY https://www.youtube.com/watch?v=16MidK_i8fY 😏
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02.11.2022 18:42 Відповісти
Таня, Ви така наївна Чи не сумська часом?
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02.11.2022 19:00 Відповісти
Так,я...сумчанка...😊
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03.11.2022 18:59 Відповісти
І багато там в Сумах орків загинуло? Безпосередньо в місті? Чоловік 10?
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04.11.2022 17:58 Відповісти
Я не рахувала кількість ліквідованих ворогів, але як Суми прийняли перший удар, пропоную подивитися відео... https://www.youtube.com/watch?v=DyUyZlOdTUE
Ну, а як люди Сумщини партизанили, можна подивитися в наступному відео...
https://www.youtube.com/watch?v=j1q9ssYpDOA https://www.youtube.com/watch?v=j1q9ssYpDOA 😏
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05.11.2022 17:26 Відповісти
Ааа… тому що показують по телевізору точно треба вірити 😊 Особливо згадується як в перші дні на курському зупинили ремонтну машину ручні, а по єдиному марафоні говорили що розбили цілу колону. Це всі пам'ятають. А ще не всі знають що Суми дуже розслаблено себе почувають зараз. Ц
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11.11.2022 19:15 Відповісти
Досвід утворювати грім дупою в пустій бочці
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02.11.2022 17:55 Відповісти
Ну хай спробують... Суми першими зустріли ворога без зброї та ЗСУ... Але Суми та область жахали ворога нещадно! Радіоперехоплення розповість більше багатьох слів. "Суми - ще один кандидат на статус міста-героя України"
https://www.youtube.com/watch?v=16MidK_i8fY
Welcome to Sumy!
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02.11.2022 18:35 Відповісти
та й на відстані від Вараша (Рівненська АЕС) напряму в ~140км на південь - Хмельницька АЕС (м.Нетішин)
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02.11.2022 18:38 Відповісти
Ну, недарма ж Забродський прокричав те, що прокричав.
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02.11.2022 18:45 Відповісти
До Забродського потрібно дослухатись. Це не абристович чи дружбан раZєян Буданов із його пургою про двійників-тройників пуйла та його болячки.
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02.11.2022 15:28 Відповісти
Він все правильно каже і основний посил у тому, що треба нарощувати можливості ЗСУ та створювати нові з'єднання, а не пиляти гроші за старими схемами
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02.11.2022 16:03 Відповісти
А навіщо? Вони в їдуть, до кінця життя треба на щось існувати, а Україна їм і на не на.
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02.11.2022 17:41 Відповісти
Потому что он из ПР-БПП?
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02.11.2022 16:51 Відповісти
Тому що він воював із 2014 і воює зараз. І в нього хороша профільна освіта.
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02.11.2022 16:59 Відповісти
А фамилии других вы коверкаете потому что у вас плохая профільна освіта?
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02.11.2022 17:56 Відповісти
Тому що я зневажаю брехунів, наклепників, боягузів.
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02.11.2022 18:01 Відповісти
Поэтому не любите ПР-БПП?
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04.11.2022 15:18 Відповісти
А в чому "пурга" про двійників ? Це відомі речі. До речі , де воює Забродський ?
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02.11.2022 17:51 Відповісти
НАВІЩО нам зараз інформація про двійників-трійників пуйла та всі його мозолі?

Голова розвідки під час війни тільки й робить що роздає інтерв'ю про всяку муєту.
Нехай більше займається ділом. Десятки, сотні двигунів з Мотор Січі на паРашу він "не помічав" роками, навіть після лютого 2022.
Де саме зараз воює Забродський не обов'язково знати широкому загалу.
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02.11.2022 17:57 Відповісти
була інфа, що в Генштабі, допомагає Залужному. Він, і Муженко. Чим і як допомагають - не деталізували.
До речі, згадав: інфа ця була на цьому ресурсі: https://t.me/s/pecherhill Печерский холм
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02.11.2022 18:44 Відповісти
Забродський зараз працює у Генштабі, він один з замісників Залужного.
так що до нього не тільки дослухаються, він приймає безпосередню участь у розробці планів Генштабу.
До речі, там же працює й Муженко, Залужний його сам запросив.
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02.11.2022 18:43 Відповісти
Не паникуйте-все буде добре! https://www.youtube.com/watch?v=16MidK_i8fY
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02.11.2022 18:44 Відповісти
Забродський.....вы посмотрите интерьвью Буданова)))Вы об чём???И вообще странно.....берём Херсон,берём Херсон!!!Берём пока кацапы чмобиков не пригнали!!!По итогу????Заморозка???
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02.11.2022 15:29 Відповісти
чому заморозка ??? посиленна утилізація кацапського лайна !!!
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02.11.2022 15:33 Відповісти
На чмобиков рассчитывали сразу еще весной это хорошо что кацапы самоуверены были,решили не делать сразу могилизацию до основной тогда ещё живой армии,так что могилизация это не сюрприз
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02.11.2022 15:45 Відповісти
Вони - на чмобіків, у нас на дідів 58+?
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02.11.2022 15:52 Відповісти
Где заморозка?
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02.11.2022 15:51 Відповісти
Раз такий розумний, покажи на власному прикладі як потрібно ЗСУ брати Херсон
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02.11.2022 15:58 Відповісти
Це той, який, на відміну від 95 кварталу, захищає Батьківщину від кацапів з 2014 року.
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02.11.2022 15:38 Відповісти
А сейчас что?
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02.11.2022 15:41 Відповісти
В Діми з 24 лютого немає інтернету. І таке буває...
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02.11.2022 15:46 Відповісти
Росіяни довго чекали масштабного наступу ВСУ на Мелітополь, але оскільки цього так і не відбулося то почнуть вони.
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02.11.2022 15:43 Відповісти
Вони вже наступали з того напрямку і що це їм дало? Спробувати ще раз можуть, але чи дійдуть далі Сум?
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02.11.2022 15:46 Відповісти
Просто все розвалять да і все. А їм це й треба
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02.11.2022 17:43 Відповісти
А дiйдуть вони до Сум, або пройдуть живими через Суми?!
https://www.youtube.com/watch?v=16MidK_i8fY https://www.youtube.com/watch?v=16MidK_i8fY 😏
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02.11.2022 18:48 Відповісти
Чего же у нас ждут когда ********* накапливают силы вместо того чтобы каждый день методично уничтожать их склады, аеродромы и технику? Лукашонка уже полностью сел на ********** кукан и он ничего не решает, как ему и не нужен повод чтобы атаковать. Если они еще не атаковали с ********** то ето значит что они просто еще не готовы.
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02.11.2022 15:46 Відповісти
Почекайте, панове! Треба ж дороги поремонтувать! Оті лярди в бюджеті 2023 заклали як ви думаєте навіщо? Бо по болотах техніка орків не пройде! Зара заасфальтуємо, почекайте!
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02.11.2022 15:53 Відповісти
Вопрос в том насколько они готовы. Опять киев за 3 дня? Добавьте полных ********** в РФ. Вариант возможен но есть много НО.
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02.11.2022 15:56 Відповісти
Готують я кожен день. На відміну від нас вони навчання проводять не на полігоні, а по прикордонним селам гатятт
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02.11.2022 17:44 Відповісти
Теоретично через Сумську область на Полтаву може.
Але є одно "але": з якоїсь причини (її ми дізнаємось ще не скоро) 24 лютого не були підірвані ВСІ МОСТИ через річки Псел, Сейм, Ворскла, Сула, Хорол (на картах вторгнення кацапів від deep state це добре видно).
Мережа цих річок з притоками, із заболоченими та торфяними берегами є практично непрохідною лінією оборони. Це зокрема, показує досвід форсування р. Сіверський Донець (с.Білогорівка, с.Серебрянка), р.Ірпінь (с.Мощун) і т.д.
Тобто - теоретично можуть, а практично ...
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02.11.2022 16:02 Відповісти
Злые языки кажуть шо РаБsseю опустил Эрдоган..пару дней назад по телефону... типа путлер ,,,ты Никто...Чёрное море мое, проливы Босфор и Дарданеллы мои .а что твое,Окурок?путлер ответил концлагерь ЧМОсковия....
😛🤣
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02.11.2022 16:05 Відповісти
Нас застали 24 лютого "врасплох",а зараз наша армія має досвід.
Бульбаші рокеровки якісь проводять,скоріше за все,навчають для запуску всього,що літає...
треба бути готовими до цього...
Вірим ЗСУ,бо вони наша єдина надія.
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02.11.2022 16:10 Відповісти
Головна наша надiя Господь, а також ЗСУ!
Псалми 126:1

"Коли дому Господь не будує, даремно працюють його будівничі при ньому! Коли міста Господь не пильнує, даремно сторожа чуває!"🙏🙏🙏
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02.11.2022 18:57 Відповісти
Тобто вони ще здатні формувати ударні угруповування. І ще може бути бог знає скільки фаз наступу-оборони що одної, що іншої сторони.
І як це співпадає з заявами про Крим весною 2023 чи вставання кацапів у глуху оборону на всіх ділянках фронту? Короче, війна безкінечна.
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02.11.2022 17:04 Відповісти
Не безкінечна, а поки ми не вб'ємо мінімум пару мільйонів росіян. До того часу вони будуть лізти, вбиватись та знову лізти.
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02.11.2022 17:42 Відповісти
По мнению "Великого и Ужасного Зе", знаки - "Ведутся дорожные работы" остановят наступление кацапов на этих направлениях. Поэтому 60 лярдов и заложили в бюджете.
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02.11.2022 17:41 Відповісти
заложили ₴90лярдів, але тільки ~₴30лярдів (+/-) є такими, які справді є необхідними (все ж таки мости і дороги під час війни апріорі руйнуються). А 60лярдів - справді, на розпил...
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02.11.2022 18:48 Відповісти
Ну даже полтора лярда долларов для Укравтодора в военное время немало. Может они их выделили, чтобы раскурочивать дороги? Тогда это имело бы хоть какой то смысл.
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02.11.2022 22:27 Відповісти
 
 