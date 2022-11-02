Росія може атакувати з боку Сум та Запоріжжя, щоб оточити ЗСУ на сході, - генерал Забродський
Російські окупанти можуть створити два ударні угруповання на Сумському та Запорізькому напрямках, щоб спробувати оточити угруповання Збройних Сил України на лівобережжі Дніпра.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав перший заступник голови оборонного комітету Ради, член фракції "Європейська солідарність" генерал-лейтенант Михайло Забродський у статті "Вітчизняна війна. Сухопутні військові перспективи" для Укрінформу.
За його словами, противник у 2023 році може створити два потужні ударі угруповання на Запорізькому та Сумському напрямках, зокрема, завдяки боєздатним частинам, що відійдуть із Херсона. Ці угруповання можуть спробувати завдати двох одночасних ударів на напрямках Суми-Полтава-Дніпро та Запоріжжя-Дніпро, а угруповання РФ на Донбасі має сковувати дії ЗСУ і унеможливлювати використання військ на інших напрямках.
Кінцевою метою подібної операції окупантів може бути стратегічне оточення угруповання ЗСУ на лівому березі Дніпра, а також примус України до переговорів із позиції сили. Забродський зазначає, що подібний план ворога не є несподіваним для України, оскільки росіяни розглядали його ще навесні — окремі елементи його противник намагався реалізувати.
Генерал вважає, що російське командування може врахувати досвід весняних прорахунків з безуспішними спробами окупувати великі населені пункти і не ставити завдання захоплювати великі міста в принципі, оскільки головною метою буде перерізання логістики ЗСУ на Сході, наприклад, шосе Е50 і М03.
Воєначальник наголошує, що Україна вже зміцнила та продовжує зміцнювати оборону на згаданих напрямках. Він заявляє, що задум стратегічного оточення має більш реалістичний вигляд для РФ саме з північного напрямку. Україні, на думку Забродського, необхідно створити два оперативні об'єднання для протидії планам росіян — вони мають складатися з 4-5 загальновійськових бригад, 2-3 танкових та 1-2 артилерійських кожне.
Загалом — це до 600 танків, до 1100 бронетранспортерів та бойових машин піхоти та до 500 одиниць ствольної та реактивної артилерії — Забродський наголошує, що з урахуванням планових постачань зброї та військової техніки, а також можливостей української промисловості, такі показники є цілком реалістичними.
Генерал написав, що згаданий вище варіант розвитку є найнебезпечнішим, а тому варто передбачити готовність східного угруповання ЗСУ до можливих тривалих автономних бойових дій та операцій — насамперед це стосується забезпечення продовольством, паливом та боєкомплектом. Операції східного угруповання можуть обмежуватися не лише обороною, оскільки за певних умов ЗСУ можуть завдати ударів по Луганську та Маріуполю, які кардинально змінять ситуацію на фронті.
Забродський, беручи до уваги загрозу з боку Білорусі, наполягає на необхідності створення окремого об'єднання на Поліському та Волинському напрямах із посиленим артилерійським комплектом, який забезпечить вогневе прикриття нечисленних напрямків для просування вглиб України та даватиме можливість збудувати оборону на широкому фронті.
Резюмуючи, воєначальник наголошує, що інші оперативні та стратегічні перспективи відкриваються за умови збереження стратегічної ініціативи за Україною, коли навесні росіянам доведеться грати за українським сценарієм та продовжувати реагувати на дії ЗСУ.
"Традиційно ключовим для нас фактором буде час. Найбільш привабливим з погляду сезонних змін місцевості є нетривале погодне "вікно" наприкінці лютого – на початку березня, що показали події минулої весни. Випередження противника у розгортанні угруповань означатиме, що саме українське командування визначатиме коли і де саме за його рішенням настане весна 2023 року", - написав генерал.
Будь ласка, зачекайте...
Звичайно вони можуть попробувати із Сумщини та Запоріжжя, але це фантастика на яку їм ресурсу точно не хватить.
А по суті є чим заперечити свине?
Хоча навіщо я питаюсь - звичайно що немає. Звідки в людиноподібної худоби можуть бути логічні аргументи.
Ось тільки Ізюм профукали.
Біля Сум взагалі немає ударного угрупування.
Перед взяттям Рівного потрібно взяти Ковель, Луцьк, Житомир, ... а це болота, ліси, річки і кордон з НАТО.
Щось це пахне кацапскою пропагандою.
Якщо ж ви просто хотіли щоб я деанонімізувався та використати для себе мій авторитет як плюсик щоб довіряти моїм словам, то забудьте про це. Мої слова не для вас. У мої слова не треба вірити. Мої слова для тих хто вміє аналізувати та зробить відповідні висновки на основі аналізу, а не для тих хто просто вірить.
Мене не цікавить ваше справжнє ім'я. Мене цікавить рівень вашої компетенції.
"Який у вас військовий досвід і доступ до оперативної інформації?"
Якщо ви не можете проаналізувати самі і хочете просто повірити моїм словам, дізнавшись принаймні щось про мене, то не треба. Проходьте далі. Мені не треба вірити, я не арестович і мої коментарі не розраховані на всіх. Я лиш намагаюсь достукатись щоб не повторилось чергової "несподіванки" як було з Чорнобилем.
https://www.youtube.com/watch?v=16MidK_i8fY
Welcome to Sumy!
Підходить досвід (з 2014) та доступ (керівник батальйону)?
P.S. Якщо будуть сигнали що на цьому напрямку все погіршується, то почнуть говорити і інші. Поки що у рф+рб там ще все не готово.
Як ти собі уявляеш рух колон кацапської бронетехніки по болотах і торфяниках?
Ідіоти взагалі казали що росія хоче миру.
Так ось ви не правильно аналізуєте дії росіяни. Вони гобліни (людиноподібна худоба). Воєнні цілі ставлять у них не військові, а головний гоблін що сидить на троні. Ось вирішить він що треба лізти по болотах і армія так зробить, скаже штурмувати укріпрайон міста в лоб і вони це будуть робити. І пофіг що в болотах танки погрузнуть і їх треба буде кинути, пофіг що піхота вб'ється об місто - головне те як сказав головний гоблін царь. Сказав він що до свята треба взяти - значить армія буде плакати, але продовжувати гризти кактус.
P.S. Але є але. Що ми будемо робити якщо рф всеодно піде в наступ і миротворці наприклад на РАЕС здадуться? Не факт що хтось вступиться повноцінно. Це треба аналізувати та радитись з партнерами. Без наших військ там всеодно не обійтись занадто великі ризики.
А ще там гірський хребет до якого навіть якщо фентезійним способом рф з рб би дійшло то там би і стало та вмерло так і не перекривши кордон.
Але ось стрімкий удар на РАЕС цілком можливий якщо РАЕС не буде перетворено в укріпрайон по аналогії як росіяни зробили із ЗАЕС.
Русня в своєму репертуарі.
Если пишут вам про жопы, про ***, говно и рот, я скажу вам, без сомненья, пишет русский патриот.
Марш в стойло худобо.
https://www.youtube.com/watch?v=16MidK_i8fY https://www.youtube.com/watch?v=16MidK_i8fY 😏
Ну, а як люди Сумщини партизанили, можна подивитися в наступному відео...
https://www.youtube.com/watch?v=j1q9ssYpDOA https://www.youtube.com/watch?v=j1q9ssYpDOA 😏
https://www.youtube.com/watch?v=16MidK_i8fY
Welcome to Sumy!
Голова розвідки під час війни тільки й робить що роздає інтерв'ю про всяку муєту.
Нехай більше займається ділом. Десятки, сотні двигунів з Мотор Січі на паРашу він "не помічав" роками, навіть після лютого 2022.
Де саме зараз воює Забродський не обов'язково знати широкому загалу.
До речі, згадав: інфа ця була на цьому ресурсі: https://t.me/s/pecherhill Печерский холм
так що до нього не тільки дослухаються, він приймає безпосередню участь у розробці планів Генштабу.
До речі, там же працює й Муженко, Залужний його сам запросив.
https://www.youtube.com/watch?v=16MidK_i8fY https://www.youtube.com/watch?v=16MidK_i8fY 😏
Але є одно "але": з якоїсь причини (її ми дізнаємось ще не скоро) 24 лютого не були підірвані ВСІ МОСТИ через річки Псел, Сейм, Ворскла, Сула, Хорол (на картах вторгнення кацапів від deep state це добре видно).
Мережа цих річок з притоками, із заболоченими та торфяними берегами є практично непрохідною лінією оборони. Це зокрема, показує досвід форсування р. Сіверський Донець (с.Білогорівка, с.Серебрянка), р.Ірпінь (с.Мощун) і т.д.
Тобто - теоретично можуть, а практично ...
😛🤣
Бульбаші рокеровки якісь проводять,скоріше за все,навчають для запуску всього,що літає...
треба бути готовими до цього...
Вірим ЗСУ,бо вони наша єдина надія.
Псалми 126:1
"Коли дому Господь не будує, даремно працюють його будівничі при ньому! Коли міста Господь не пильнує, даремно сторожа чуває!"🙏🙏🙏
І як це співпадає з заявами про Крим весною 2023 чи вставання кацапів у глуху оборону на всіх ділянках фронту? Короче, війна безкінечна.