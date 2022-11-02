США не бачать ознак підготовки Росії до застосування ядерної зброї, - Білий дім
Сполучені Штати не спостерігають ознак, які б свідчили про можливу підготовку РФ до застосування ядерної зброї.
Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.
За його словами, загрози росіян застосувати ядерну зброю "викликають глибоке занепокоєння", і США ставляться до них серйозно.
"Ми продовжуємо стежити за цим, наскільки це можливо, і ми не бачимо жодних ознак того, що Росія готується до такого використання", - сказав Кірбі.
Він зазначив, що не має конкретних коментарів на повідомлення газети New York Times про дискусії серед російських військових щодо застосування ядерної зброї.
Раніше видання повідомило, що нещодавно російські військові керівники мали розмови про те, коли і як Москва може застосувати тактичну ядерну зброю в Україні, що викликало підвищене занепокоєння у Вашингтоні та столицях країн-союзників.
Будь ласка, зачекайте...
Бо для застосування рашистами будь-якого ********** ТЯЗ, що довгий час (біля 30 років) знаходився у місці свого зберігання, потрібно попередньо провести його випробування з тієї ж партії, бо інакше цей механізм не працює.
Однак, при цьому буде порушено умови Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань, учасником якого є рф.
Це може бути приводом до фактичного вступу США у війну проти пітьми на стороні України, оскільки такий сценарій розвитку подій вже було кілька разів відпрацьовано на навчаннях американських військ і НАТО.