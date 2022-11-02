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США не бачать ознак підготовки Росії до застосування ядерної зброї, - Білий дім

джон,кірбі

Сполучені Штати не спостерігають ознак, які б свідчили про можливу підготовку РФ до застосування ядерної зброї.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

За його словами, загрози росіян застосувати ядерну зброю "викликають глибоке занепокоєння", і США ставляться до них серйозно.

"Ми продовжуємо стежити за цим, наскільки це можливо, і ми не бачимо жодних ознак того, що Росія готується до такого використання", - сказав Кірбі.

Він зазначив, що не має конкретних коментарів на повідомлення газети New York Times про дискусії серед російських військових щодо застосування ядерної зброї.

Також читайте: Джонсон не вірить, що Путін застосує ядерну зброю в Україні: "Він суттєво втратить покровительство китайців"

Раніше видання повідомило, що нещодавно російські військові керівники мали розмови про те, коли і як Москва може застосувати тактичну ядерну зброю в Україні, що викликало підвищене занепокоєння у Вашингтоні та столицях країн-союзників.

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Топ коментарі
+4
Немає ознак до тих пір, поки путінська армія ще по-справжньому не почала "сипатися" на фронті, допоки вони ще утримують Херсон, коридор до Криму, ЗАЕС та більшу частину Донбасу. Мобілізація їм цей процес в часі відтягнула дещо. Але як тільки ЗСУ почнуть наполегливо відсувати рашистів з цих регіонів - ознаки застосування ЯЗ з'являться. У путіна не буде іншого вибору, окрім як відвертий ядерний шантаж.
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02.11.2022 16:20
+3
Для виродка-кацапа не існує ніяких ,,тонких червоних ліній", не потрібна ніяка підготовка і перевірка. У його характеристиці записано, що він може приймати рішення, наслідки яких він не здатний передбачити. Він кожної миті обирає рішення ,,за покликом" того, що у нормальної людини називається душею, а у нього -- духом сатани. І ніяких сумнівів, ніяких перепон -- війна до останнього бурята і останнього снаряда.
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02.11.2022 17:32
+1
Ввиду нарушения гарантами безопасности Будапештского меморандума, Украина должна восстановить ядерное оружие в достаточном объёме, как сдерживающий фактор для самозащиты в случае опасности применения по нам ЯО. Запад остаётся в безопасности, так как Украина сама будет отвечать на возможный ядерный удар и очевидно, что никто не пожелает осуществить ядерный удар по ядерной стране. Но если удар будет, то соразмерно необходимо ответить сразу, иначе удары повторятся и приведут в конце к массовому применению ЯО.
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02.11.2022 18:12
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Звісно, що не бачать ознак.
Бо для застосування рашистами будь-якого ********** ТЯЗ, що довгий час (біля 30 років) знаходився у місці свого зберігання, потрібно попередньо провести його випробування з тієї ж партії, бо інакше цей механізм не працює.
Однак, при цьому буде порушено умови Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань, учасником якого є рф.
Це може бути приводом до фактичного вступу США у війну проти пітьми на стороні України, оскільки такий сценарій розвитку подій вже було кілька разів відпрацьовано на навчаннях американських військ і НАТО.
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02.11.2022 16:07 Відповісти
Для виродка-кацапа не існує ніяких ,,тонких червоних ліній", не потрібна ніяка підготовка і перевірка. У його характеристиці записано, що він може приймати рішення, наслідки яких він не здатний передбачити. Він кожної миті обирає рішення ,,за покликом" того, що у нормальної людини називається душею, а у нього -- духом сатани. І ніяких сумнівів, ніяких перепон -- війна до останнього бурята і останнього снаряда.
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02.11.2022 17:32 Відповісти
Немає ознак до тих пір, поки путінська армія ще по-справжньому не почала "сипатися" на фронті, допоки вони ще утримують Херсон, коридор до Криму, ЗАЕС та більшу частину Донбасу. Мобілізація їм цей процес в часі відтягнула дещо. Але як тільки ЗСУ почнуть наполегливо відсувати рашистів з цих регіонів - ознаки застосування ЯЗ з'являться. У путіна не буде іншого вибору, окрім як відвертий ядерний шантаж.
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02.11.2022 16:20 Відповісти
Ввиду нарушения гарантами безопасности Будапештского меморандума, Украина должна восстановить ядерное оружие в достаточном объёме, как сдерживающий фактор для самозащиты в случае опасности применения по нам ЯО. Запад остаётся в безопасности, так как Украина сама будет отвечать на возможный ядерный удар и очевидно, что никто не пожелает осуществить ядерный удар по ядерной стране. Но если удар будет, то соразмерно необходимо ответить сразу, иначе удары повторятся и приведут в конце к массовому применению ЯО.
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02.11.2022 18:12 Відповісти
В Україні немає чим платити зарплати військовим, про яку ЯЗ може йти мова? Хто нам її подарує?
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02.11.2022 18:30 Відповісти
Той, хто дбає про власну безпеку, а ми гарант безпеки Заходу від просування **********.
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02.11.2022 19:31 Відповісти
Вже багато років поспіль слідкую за діяльністю Портнікова. Десь два роки тому він поперджав, що парашия буде нападати на Україну і відкусить стільки нашої території південному-сході, скільки ми їй дамо - прогноз виправдався. Потім він казав, що рашисти херачитимуть взимку по нашій інфраструктурі аби країна залишилася без електрики і тепла, аби люди тікали з України - також здійснилося. Далі він казав, що 24.02 почалася не тільки війна проти України, а це був дан старт для низки війн у світі - все йде то цього (іран-саудити, китай-тайвань, тощо). Ну і нещодавно, він розповідав про Чорнобиль. Боюсь це озвучувати, однак мені здається, що він натякав, що по Україні може буде завдано ядерного удару у разі програшу парашиї на фронті.
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02.11.2022 18:29 Відповісти
не бачать, то добре. головне шоб дядько Сем не проібав нічого.
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02.11.2022 21:07 Відповісти
 
 