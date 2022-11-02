"Зірку" російської пропаганди затримали в Україні: втекла з Донеччини через війну, але прославляла окупантів
На Харківщині затримали героїню роликів російської пропаганди. Жінка втекла з рідної Донецької області та прославляла країну-агресора.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у Facebook начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.
Зазначається, що 60-річна Людмила народилася у селищі Миронівське Донецької області та вважалася внутрішньо переміщеною особою у с. Манцівка Великобурлуцького району Харківської області.
"Ця жінка вже бачила війну Росії проти України з 2014 року, але все одно підтримувала "русскій мір". Більше того, вона переїхала до Харківської області, а не до росіян", – розповіли в поліції.
Зазначається, що Великий Бурлук та села навколо нього окупували 25 лютого. Із самого початку окупації Людмила підтримувала збройну агресію проти України та окупаційну "адміністрацію".
5 вересня, ще під час окупації, вона взяла участь у зйомках сюжету російського "Первого канала", де розповіла про позитивні настрої щодо окупації, прославляла та виправдовувала дії окупантів.
Слідчі зібрали всі докази – відеоматеріали та показання місцевих жителів і повідомили Людмилі про підозру у колабораціонізмі (ч. 6 ст. 111-1 КК).
Санкція статті – позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п'ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.
Будь ласка, зачекайте...
потім у цього #ідараса виникли проблеми з окупантами і він зібрав манатки і звалив... вгадайте з 3х раз куди?! В ЄВРОПУ!
ця гніда, гнила підла, яка ********* расєю і кликала її в дім, поїхала не в расєю, а в Європу!!
Згадайте 2014 рік як на Донбасі люди перекривали дороги танкам бо знали що ЗСУ це гуманна армія і не буде стріляти а російську армію зустрічали.
Тому взагалі на сході немає тих людей які хочуть жити під Україною або дуже мало
Але для України головне повернути території а не цих людей
Вид: - Людиноподібні примати
Підвид: - п*дараси
Ось що має бути написано на тій клітці у зоопарку, де ця потвора має сидіти ДОСКОНУ *****...
Об этом информирует ресурс https://www.ahaber.com.tr/ AHBR .
Глава Турции подчеркнул, что нет никакой надобности в войне против Украины. Эрдоган призвал Путина вывести свои войска со всей территории Украины. Глава Турции также дал понять российскому коллеге, что в противном случае того ждет лишь поражение.
Може під час війни їх усіх розстріляють по законам військового часу.
Впевнена, що сидить десь на півдні Франції або озері Комо та розповідає оточуючим, що втікла від біндерафцев фашистаф.
Бережна навіть схожа на цю пику мордвинську, тому я про неї згадала.
Анатолій Штефан (Штірліц)
Ще одна самка хоче вибачитися або відбути на свою історичну "родину". Вірно, не Батьківщину. Може хтось впізнає цю особь?
https://twitter.com/i/status/1587805400161722370
Депортировать нафиг в рашу, пусть там кушает свой "узкий мир" по полной..
Только усыпление...