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"Зірку" російської пропаганди затримали в Україні: втекла з Донеччини через війну, але прославляла окупантів

пропаганда

На Харківщині затримали героїню роликів російської пропаганди. Жінка втекла з рідної Донецької області та прославляла країну-агресора.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у Facebook начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

Зазначається, що 60-річна Людмила народилася у селищі Миронівське Донецької області та вважалася внутрішньо переміщеною особою у с. Манцівка Великобурлуцького району Харківської області.

"Ця жінка вже бачила війну Росії проти України з 2014 року, але все одно підтримувала "русскій мір". Більше того, вона переїхала до Харківської області, а не до росіян", – розповіли в поліції.

Також дивіться: Поліція на Харківщині затримала двох зрадників, які поширювали в закладах освіти пропагандистську проросійську політику. ФОТОрепортаж

Зірку російської пропаганди затримали в Україні: втекла з Донеччини через війну, але прославляла окупантів 01

Зазначається, що Великий Бурлук та села навколо нього окупували 25 лютого. Із самого початку окупації Людмила підтримувала збройну агресію проти України та окупаційну "адміністрацію".

5 вересня, ще під час окупації, вона взяла участь у зйомках сюжету російського "Первого канала", де розповіла про позитивні настрої щодо окупації, прославляла та виправдовувала дії окупантів.

Читайте: Маріупольська кореспондентка перейшла на бік ворога та працює на пропагандистському телеканалі, - Офіс Генпрокурора

Слідчі зібрали всі докази – відеоматеріали та показання місцевих жителів і повідомили Людмилі про підозру у колабораціонізмі (ч. 6 ст. 111-1 КК).

Санкція статті – позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п'ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

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Топ коментарі
+56
я якось бачив репортаж про одного власнику зоопарку з Криму, який завзято закликав в Крим москалів! коли москалі прийшли, прибуток цього довбня впав до нуля, бо виявилося, що його зоопарк підвідували виключно українці!
потім у цього #ідараса виникли проблеми з окупантами і він зібрав манатки і звалив... вгадайте з 3х раз куди?! В ЄВРОПУ!
ця гніда, гнила підла, яка ********* расєю і кликала її в дім, поїхала не в расєю, а в Європу!!
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02.11.2022 16:30
+38
капець, і далі з себе корчить "жертву".
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02.11.2022 16:21
+37
Таку суку, порвати паспорт, срачами до кордону в кацапію, в українській в'язниці буде краще ніж в підарасії
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02.11.2022 16:35
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капець, і далі з себе корчить "жертву".
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02.11.2022 16:21 Відповісти
я якось бачив репортаж про одного власнику зоопарку з Криму, який завзято закликав в Крим москалів! коли москалі прийшли, прибуток цього довбня впав до нуля, бо виявилося, що його зоопарк підвідували виключно українці!
потім у цього #ідараса виникли проблеми з окупантами і він зібрав манатки і звалив... вгадайте з 3х раз куди?! В ЄВРОПУ!
ця гніда, гнила підла, яка ********* расєю і кликала її в дім, поїхала не в расєю, а в Європу!!
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02.11.2022 16:30 Відповісти
Зубов это родимый.
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02.11.2022 17:18 Відповісти
Может ошибаюсь, давно было. Вроде жульке косатой дарили там тигрёнка. Потом кликуха к ней прилипла--- тигрюля.
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02.11.2022 17:50 Відповісти
Не ошибаетесь
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02.11.2022 18:10 Відповісти
Задуть пенкой рот и далее.
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02.11.2022 19:06 Відповісти
Це типово.Наразі до Канади йде вал наволочі,котра згадала що вони українці, з Криму,лугандону та з рашки
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02.11.2022 19:17 Відповісти
Зубков. Нікуди він не поїхав, в Криму він. Була на нього кримінальна справа (лев комусь щось відкусив), навіть вирок був обвинувачений, але апеляція скасувала пару тижнів тому.
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02.11.2022 23:57 Відповісти
Таку суку, порвати паспорт, срачами до кордону в кацапію, в українській в'язниці буде краще ніж в підарасії
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02.11.2022 16:35 Відповісти
Попередньо задуть монтажною піною ...
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02.11.2022 16:37 Відповісти
Переодеть в тюремную робу - и на 10 лет, на хлеб и воду!
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02.11.2022 18:00 Відповісти
просто женщина жить не может без камеры
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02.11.2022 17:00 Відповісти
"Мои родители приехали https://vidos.top/v/1807019?fbclid=IwAR2Khpnrh8iKEaNHITzKmMpUDJYoMuyLCw5YZcBvbj0Kq03kupQyObBKrEw сюда быдло украинское подымать!"
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02.11.2022 17:51 Відповісти
Буде час подумати.
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02.11.2022 16:21 Відповісти
Там немає чим думати, таким місце в росії!
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02.11.2022 16:29 Відповісти
Пожурити пальчиком і відпустити з печеньками.
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02.11.2022 16:22 Відповісти
на гіляку запроданку кацапську !!!
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02.11.2022 16:22 Відповісти
А шо ти такий добрий? На росію батутом закинути
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02.11.2022 16:24 Відповісти
я такий, що поробиш !!! оба маїх діда боронили Україну в лавах ОУН УПА !!! напевно спадкове !!!
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02.11.2022 16:26 Відповісти
Блін... З моїми не все так однозначно.... Українській дід отримав в голову уламок на першому ж тижні війни ( чмобік ) і все життя дозволяв мені туди пальцяпхати. Москальській дід ( типа мобік ) був типа вагнерівця - кавалерійське військове шось, лейтенант. Але він пів Європи пройшов без кобили - бо вже тоді з забезпеченням куйня була. Полон, смерш, япона мать повоював. Але він мене навчив української і пити пиво
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02.11.2022 16:42 Відповісти
червона окупаційна влада заставляла, нажаль, українців, воювати , за цю комуно-кацапську імперію зла і тюрму нородів (срср) ...



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02.11.2022 16:48 Відповісти
Так же как и стран Балтии! Мы как никто другой, кроме вас, понимаем две больше разницы!
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02.11.2022 21:22 Відповісти
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02.11.2022 19:11 Відповісти
Хитра с..ка.Втекла в Неньку.Відсидить 15 р.в каталадці, але буде живою.Годувати будемо поторочу.
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02.11.2022 16:22 Відповісти
***** крашена...
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02.11.2022 16:22 Відповісти
Повернути до раzzії.Негайно!!!
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02.11.2022 16:23 Відповісти
Ех, поставити б на порєбрік та дати копняка у північному напрямку...
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02.11.2022 16:23 Відповісти
Яка расєя - такі і "зірки")))))))
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02.11.2022 16:24 Відповісти
На жаль, на початку війни люди 50+ були в відсотках надто уражені «російської мрією»
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02.11.2022 16:25 Відповісти
Це не правда! Менi 70 рокiв i совка в головi немае! Та серед моiх знайомих та сусiдiв також!
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02.11.2022 19:17 Відповісти
Ну так не всі ж, я ж говорю в відсотках. Я не ******** узагальнювати, як іншї «діячі» цього сайту
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02.11.2022 19:27 Відповісти
☺️
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03.11.2022 18:51 Відповісти
В Україні багато людей які хочуть Росії перешкоджають ЗСУ тому важко звільняти території
Згадайте 2014 рік як на Донбасі люди перекривали дороги танкам бо знали що ЗСУ це гуманна армія і не буде стріляти а російську армію зустрічали.
Тому взагалі на сході немає тих людей які хочуть жити під Україною або дуже мало
Але для України головне повернути території а не цих людей
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02.11.2022 16:27 Відповісти
А партизаните на сході виключно Ви з дивану? Скільки днів у своєму житті Ви прожили на сході? Саме ганебне явище - це вішати ярлики на усіх без розбору. Ви хоч уявляєте собі, скільки хлопців зі сходу зараз захищають Україну? Будь ласка, припиніть писати дурниці про людей
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02.11.2022 16:42 Відповісти
Не звертай уваги, це писав якійсь москальський дурнику. Хоча відповідь по суті
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02.11.2022 17:05 Відповісти
Хоть показательно посадите ету тварь. Ато сепарье смеется с наших законов и нашей судебной системы
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02.11.2022 16:29 Відповісти
Вони повинні просто....десь діватись...ВСЕ
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02.11.2022 16:33 Відповісти
Маю надію шо ця курва здохне у в'язниці...
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02.11.2022 16:30 Відповісти
Нада ее поменять на таксистов и маргиналов из ОРДЛО
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02.11.2022 16:30 Відповісти
**** (ЙО)бана - гівноголова!
Вид: - Людиноподібні примати
Підвид: - п*дараси

Ось що має бути написано на тій клітці у зоопарку, де ця потвора має сидіти ДОСКОНУ *****...
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02.11.2022 16:31 Відповісти
Вчера, 1 ноября, в турецких СМИ появилась новость о том, что президент страны Реджеп Эрдоган созвонился с Путиным и предложил ему немедленно прекратить войну и сесть за стол переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом информирует ресурс https://www.ahaber.com.tr/ AHBR .

Глава Турции подчеркнул, что нет никакой надобности в войне против Украины. Эрдоган призвал Путина вывести свои войска со всей территории Украины. Глава Турции также дал понять российскому коллеге, что в противном случае того ждет лишь поражение.
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02.11.2022 16:31 Відповісти
шибиниця це найгуманіше для таких ****** покарання
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02.11.2022 16:37 Відповісти
Яка гуманна наша держава і її закони до таких потвор, закони повинні діяти як у воєнний час, а в нас хрен зна що.
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02.11.2022 16:37 Відповісти
всі хто тут радіє що її спіткає тяжка доля, обломайтесь. наведу пару фактів. неля штепа мер словянска на початку 2014 відкрито підтримувала росію. зараз єспч присудило україні виплатити її компенсації в євро за те що суд відбувався понадстроково, її не засудили. єфремов, король луганщини, калаборант вищого рангу, не засуджений. таких прикладів тисячі.
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02.11.2022 16:37 Відповісти
Стару бандаршу відпустили, ще до повномасштабного вторгнення , портнов майже усіх ригів позвільняв. У нього ж тут судова мафія працює. Чи ви не в курсі?

Може під час війни їх усіх розстріляють по законам військового часу.
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02.11.2022 16:51 Відповісти
ключове слово може. сумніви всетаки є. замість портнова тут є заміна. і звати цю гниду татаров. печерский окружний. список довгий.
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02.11.2022 16:56 Відповісти
Цікаво, як там почувається шизонута Бережная, яка відкрито працювала на рузкіймір та кликала його сюди бігаючи з колорадкою по судах, заводячи справи проти української мови.
Впевнена, що сидить десь на півдні Франції або озері Комо та розповідає оточуючим, що втікла від біндерафцев фашистаф.
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02.11.2022 16:40 Відповісти
Ні, вона вже давно на тому світі. ДТП
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02.11.2022 17:08 Відповісти
Питання про стару бережну.На тому світі її дочка
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02.11.2022 17:14 Відповісти
Слухайте, Бережна ж ще 17ому році благополучно задвохсотилась десь у Хорватії. Тіло з авто вирізали. Доця наче вижила.
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02.11.2022 17:14 Відповісти
Навпаки. Доця загинула.
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02.11.2022 17:44 Відповісти
Ірина Бережна задвохсотилась, а її іпанута мамаша кликала до нас рузкій мір, особливо на день папєдабєсія у неї ставалося весняне загострення. Її заарештовували за заборонену символіку, але у неї був міцний дах - портнов.

Бережна навіть схожа на цю пику мордвинську, тому я про неї згадала.
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02.11.2022 18:02 Відповісти
кацапські "голуби миру", кличуть рускіймір а коли він приходить тікають далі
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02.11.2022 16:40 Відповісти
потрібно приймати якийсь закон... позбавляти громадянства і висилати наху... в підарашку.
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02.11.2022 16:44 Відповісти
Конфіскація всього майна. Реальним переселенцям ніде жити. А вона нехай гріє Магадан
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02.11.2022 17:09 Відповісти


Анатолій Штефан (Штірліц)



Ще одна самка хоче вибачитися або відбути на свою історичну "родину". Вірно, не Батьківщину. Може хтось впізнає цю особь?

https://twitter.com/i/status/1587805400161722370

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02.11.2022 16:47 Відповісти
Випхати на козломордію, десь у сибір- нехай радіє тому, що прославляла.
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02.11.2022 16:47 Відповісти
Догралася стара курва
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02.11.2022 16:50 Відповісти
растрелять
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02.11.2022 16:50 Відповісти
А потом повесить ,и утопить падлу
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02.11.2022 17:05 Відповісти
ваше право
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02.11.2022 17:24 Відповісти
Вдруг патруль-облава, заштормило море.. (с)
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02.11.2022 16:52 Відповісти
Да начните вы уже наказывать таких,чтоб другим не повадно было!за 8лет никого не наказали!
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02.11.2022 16:55 Відповісти
Из за нее и война , эти падлюки хуже кацапов
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02.11.2022 17:07 Відповісти
Вот нахрена ее еще кормить и содержать "от 8 до 12 лет"?!!

Депортировать нафиг в рашу, пусть там кушает свой "узкий мир" по полной..
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02.11.2022 17:32 Відповісти
В расход курву.
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02.11.2022 17:34 Відповісти
Ну пофоткались и разошлись.
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02.11.2022 17:36 Відповісти
Їх повно. За кордоном таких біженців ще більше
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02.11.2022 17:37 Відповісти
На місці там її і гасіть суку
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02.11.2022 17:48 Відповісти
Баба в трусиках.
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02.11.2022 17:49 Відповісти
які сильні і мерзенні кацапські гени... Живе в Україні відколи Сралін її діда привіз на Донбас, а досі чиста кацапка.
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02.11.2022 18:04 Відповісти
В роки другоі світовоі в США після вступу Японіі в війну всіх eтнічних японців пeрeсeлили в спeціальні рeзeрваціі до кінця війни. Умови там були так собі, алe вільно по краіні вони пeрeсуватись нe могли. У нас більшість ватників-сусідів тeж всі знають, іх тeж трe ізолювати до кінця війни. А ця "красавица" має чувашськe походжeння, іі місцe на поволжжі.
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02.11.2022 18:10 Відповісти
До речі,завдяки таким посадкам багато ватників сидять в своїх будках і мовчки дивлять соловйова. Все правильно. Любиш росію-іди на росію і не псуй українцям повітря.
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02.11.2022 19:01 Відповісти
Не мучайте милую женщину! Отправьте её в родные *****! Нет лучшего наказания российским выродкам, чем принуждение жить в роSSийском мире!
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02.11.2022 21:24 Відповісти
К сожалению медицина тут бессильна...
Только усыпление...
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10.11.2022 13:54 Відповісти
 
 