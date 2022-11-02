"Зірку" російської пропаганди затримали в Україні: втекла з Донеччини через війну, але прославляла окупантів

На Харківщині затримали героїню роликів російської пропаганди. Жінка втекла з рідної Донецької області та прославляла країну-агресора.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у Facebook начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

Зазначається, що 60-річна Людмила народилася у селищі Миронівське Донецької області та вважалася внутрішньо переміщеною особою у с. Манцівка Великобурлуцького району Харківської області.

"Ця жінка вже бачила війну Росії проти України з 2014 року, але все одно підтримувала "русскій мір". Більше того, вона переїхала до Харківської області, а не до росіян", – розповіли в поліції.

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Зазначається, що Великий Бурлук та села навколо нього окупували 25 лютого. Із самого початку окупації Людмила підтримувала збройну агресію проти України та окупаційну "адміністрацію".

5 вересня, ще під час окупації, вона взяла участь у зйомках сюжету російського "Первого канала", де розповіла про позитивні настрої щодо окупації, прославляла та виправдовувала дії окупантів.

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Слідчі зібрали всі докази – відеоматеріали та показання місцевих жителів і повідомили Людмилі про підозру у колабораціонізмі (ч. 6 ст. 111-1 КК).

Санкція статті – позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п'ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.