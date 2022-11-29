Запорізький залізнорудний комбінат опинився під окупацією, але продовжує платити зарплату працівникам та допомагати ЗСУ

Приватне акціонерне товариство "Запорізький залізорудний комбінат", який потрапив під окупацію росіян за рішенням акціонерів продовжує платити заробітну плату своїм працівникам та допомагати ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє представник мажоритарного акціонера Комбінату - компанії "MINERFIN, a.s.".

Зазначається, що "Підприємство з іноземними інвестиціями у формі приватного акціонерного товариства "Запорізький залізорудний комбінат" є одним з найбільших підприємств гірничо-металургійного комплексу України, яке до початку війни забезпечувало роботою понад 5 тисяч працівників, було одним з найбільших платників податків у державі та відігравало важливу роль у соціально-економічному розвитку Запорізького регіону.

Мажоритарним акціонером Комбінату є словацька компанія "MINERFIN, a.s.", яка володіє 51,16% акцій ПрАТ "ЗЗРК", також 29,51% акцій належить ПАТ "Запоріжсталь", ще 19,06% акцій володіє чеська компанія "KSK Consulting a.s.".

Через декілька днів після початку військової агресії РФ проти України ПрАТ "ЗЗРК", яке знаходиться у Василівському районі Запорізької області, опинилось під тимчасовою окупацією, внаслідок чого виробнича діяльність Комбінату припинилась, а обладнання переведено в режим консервації".

15.06.2022 ПрАТ "ЗЗРК" оголосило про втрату контролю за діяльністю Комбінату через його захоплення російськими військовими, які проникли на територію та здійснюють погрбування майна Комбінату. Зокрема, з території ПрАТ "ЗЗРК" були вкрадені підготовлені для відправки до країн Європи тисячі тон залізної руди. Також окупаційна влада ввела на Комбінат власну адміністрацію і заявила про намір самостійно відновити видобуток залізної руди. Проте, всі спроби окупантів відновити повноцінний видобуток залізної руди на сьогоднішній день успіхом не увінчались.

Акціонери і керівництво Комбінату виробили єдину позицію щодо незаконних дій російської окупаційної влади – діяльність окупаційної адміністрації є злочинною, такою що порушує права законних власників на володіння та розпорядження своїм майном, загрожує безпеці населення регіону та може призвести до техногенної катастрофи. Про всі злочини щодо Комбінату було повідомлено правоохоронні органи та органи державної влади.

Розуміючи відповідальність перед колективом та прагненням зберегти кадровий потенціал, за ініціативою словацького акціонера – компанії "MINERFIN, a.s.", Комбінат вже більш ніж 8 місяців виплачує усім працівникам, які виїхали та перебувають на підконтрольній Україні території, 2/3 посадових окладів. Акціонери Комбінату мають наміри і далі продовжувати такі виплати, як мінімум до кінця 2022 року. Загалом кількість працівників, що перебувають на підконтрольній Україні території складає понад 3 тисячі співробітників з 5 тисяч, що працювали на Комбінаті до 24.02.2022.

Також, попри скасування на законодавчому рівні норми щодо виплати середнього заробітку працівникам, призваним до війська, за ініціативою словацького акціонера - компанії "MINERFIN, a.s." з 01.09.2022 на ПрАТ "ЗЗРК" здійснюється, за рахунок власних коштів Комбінату, виплата матеріальної допомоги працівникам, що перебувають на військовій службі та боронять Україну, в розмірі 2/3 від встановленого їм окладу по посадах, на яких вони перебували до призову на військову службу. Сім’ї загиблих отримують одноразову матеріальну допомогу від Комбінату.

Комбінат також активно допомагає фінансово та матеріально окремим військовим частинам та Збройним силам України в цілому. ПрАТ "ЗЗРК" здійснює внески на фінансування Збройних сил України на спеціальний рахунок у Національному банку України. З початку війни ПрАТ "ЗЗРК" закупило та передало військовим значну кількість необхідного обмундирування та систем захисту військових, системи зв’язку та радіоелектронної боротьби, дрони, антидронові рушниці та інші дуже потрібні для наших захисників речі.

Поширюючи свій досвід, ПрАТ "ЗЗРК" прагне власним прикладом показати, що внесок бізнесу у підтримку як своїх робітників, так і наших військових, це внесок у захист нашої країни, перемогу над ворогом та наближення часу, коли ми зможемо звільнити всі окуповані території та повноцінно працювати, забезпечуючи добробут наших працівників, їх сімей та всієї України.