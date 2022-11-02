Державна зрада, колабораціонізм та підтримка агресії РФ: на Миколаївщині відкрито 223 справи проти прихильників окупантів

Від початку повномасштабної війни правоохоронці Миколаївщини зареєстрували 74 кримінальні провадження за фактом державної зради, 48 кримінальних проваджень за фактом колабораційної діяльності, ще 101 провадження за фактом виправдовування, визнання правомірною та заперечення збройної агресії Російської Федерації на території України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це кореспондентам Суспільного розповіла речниця Миколаївської обласної прокуратури Валерія Власова.

За словами Валерії Власенко, станом на 2 листопада вісім справ про держзраду слідство скерувало до суду, тобто завершило розслідування. Також до суду скеровано 15 справ про колабораціонізм.

"Вік місцевих мешканців, більшості з них від 40-ка до 70-ти років. Але є і молоді люди. До прикладу, є кримінальне провадження щодо жительки Березнегуватської громади, якій 20 років, і вона поширювала через заборонені соцмережі інформацію на підтримку Росії, заперечувала дії агресора на території нашої області та й України в цілому", — розповіла Валерія Власова.

Причини підтримки окупаційних військ теж різні, каже Валерія Власова.

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"Коли їх запитують про те, чому так діяли, то реакція різна. Хтось просить вибачення і каже, що не знали, що цим самим вони шкодили, наражали на небезпеку і наш регіон, і державу в цілому. Хтось "погнався" за грошима, адже куратори їм обіцяли винагороду. Інші — сумують за Радянським союзом", — розповіла Валерія Власова.

За словами пресофіцера Миколаївської обладміністрації Дмитра Плетенчука, російська пропаганда доклала максимум зусиль, щоб "зіграти" на почутті ностальгії та ототожнити сучасну Росію із Радянським Союзом — саме в радянські часи в Миколаєві працювали більшість суднобудівних та промислових підприємств. Потенційних колаборантів спецслужби РФ шукають здебільшого в соцмережах, каже Дмитро Плетенчук.

"Людям взагалі притаманно сумувати за минулим своїм, за своєю молодістю. Саме з-поміж таких людей агенти РФ намагаються шукати лояльних громадян, які можуть мимоволі або через свої переконання надавати їм якусь інформацію. Найгірше в цій ситуації, що частина з них взагалі не розуміє, що вони скоюють кримінальний злочин своїми діями", — сказав Дмитро Плетенчук.

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