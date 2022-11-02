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Лопнули одразу 4 колеса: в аеропорту Іркутська аварійно сів літак А-320 "Уральських авіаліній"

літак

В аеропорту Іркутська здійснив аварійну посадку літак А-320 "Уральських авіаліній", на борту кого перебувало 70 пасажирів та п’ять членів екіпажу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє telegram-канал Baza.

Літак прилетів до Іркутська з Душанбе. На борту перебувало 70 пасажирів та п'ять членів екіпажу. Внаслідок аварійної посадки ніхто не постраждав.

Водночас вже півтори години над аеропортом кружляє ще один літак, який не може здійснити посадку через борт, що перебуває на смузі.

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Топ коментарі
+34
Не пам'ятаю, було це тут чи ні.
На борту МИ-8, який 4 дні тому збили на Донеччині, було 18 офіцерів ПВК "Вагнер" та два члени екіпажу.
19 "200-х" та 1 "300-й"
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02.11.2022 16:57
+26
Вечер перестает быть томным...
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02.11.2022 16:53
+23
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02.11.2022 16:55
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02.11.2022 16:52 Відповісти
Ну вот и пошли проблемы, как и предупреждали.
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02.11.2022 17:20 Відповісти
Вечер перестает быть томным...
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02.11.2022 16:53 Відповісти
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02.11.2022 16:53 Відповісти
....
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02.11.2022 16:58 Відповісти
.просто згадав, як кацапи відмовились віддавати літаки, а власники послали їх з обслуговуванням та ліцензуванням...ідіоти...нічого нового.Надалі, думаю - може вони ще й іскру будуть шукати, якщо в повітрі пропаде...
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02.11.2022 17:03 Відповісти
"На честном слове и на одном крыле."- новый слоган рашенских авиалиний.
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02.11.2022 18:12 Відповісти
Уральские пельмени - птицы гордые, не пнешь - не полетят. И не приземлятся.
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02.11.2022 16:54 Відповісти
Вічно висіти в повітрі не будуть - приземляться!
На пузо - теж треба вміти!
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02.11.2022 17:11 Відповісти
Питання - чому за півтори години не відправили на інший аеропорт? Диспеяери п'яні?
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02.11.2022 18:08 Відповісти
жаль... шо не наіпнувся...
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02.11.2022 16:55 Відповісти
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02.11.2022 16:55 Відповісти
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02.11.2022 16:56 Відповісти
Таких потвор надо терять по дороге!
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02.11.2022 17:23 Відповісти
Ось що бояришнік з фейсом робить!
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02.11.2022 18:09 Відповісти
О! А вот и ТВАРЬ! Что, ***** рашистская, где твой патриотизм? Почему не визжишь про "до последнего хохла"?!
Чё за тупые вопросы типа "А нас то за что"?!
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02.11.2022 20:59 Відповісти
Айяйяй! Как не стыдно так откровенно дискредитировать вооружённые силы космической ********* у которой всё идёт по плану?!
ТВАРЬ, ты не поняла, что утилизация твоего УБЛЮДКА отправившегося убивать украинцев была в том ПЛАНЕ?!
Моли Бога, что украинцы не такие МРАЗИ как вы!
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02.11.2022 20:56 Відповісти
І знов Тагіл руліт.
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02.11.2022 16:55 Відповісти
Єдиним виробником авіаційних шин у немитій є Алтайський шинний комбінат у Барнаулі. Треба з ним щось робити.
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02.11.2022 16:55 Відповісти
А может шины Ереванского шинного завода???
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02.11.2022 17:21 Відповісти
там м'ясокомбінатів багато
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02.11.2022 17:37 Відповісти
Не единственным. Их там двое было. Ярославль что-ли ещё. Гов...о го...ом оба. Слава богу наши давно перешли на бритов с этого го...а.
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02.11.2022 18:03 Відповісти
Ещё Нижнекамск.
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02.11.2022 20:03 Відповісти
Можливо, колись було. Я з півроку тому цікавився цим питанням, точно пам'ятаю, що АШК зараз - монополіст.
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03.11.2022 00:09 Відповісти
Не пам'ятаю, було це тут чи ні.
На борту МИ-8, який 4 дні тому збили на Донеччині, було 18 офіцерів ПВК "Вагнер" та два члени екіпажу.
19 "200-х" та 1 "300-й"
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02.11.2022 16:57 Відповісти
Це ти ще не все знаєш! Це колишні армійські офіцери, які не "навоювалися" за службу і вирішили що їм пенсії малувато Їх тільки-но "вербонули" і вони летіли приймать командування над "штрафбатом ХХІ століття" - тільки-но звільненими "зеками" Так що "смерть их была геройской - от руки наймитов НАТО - бандеравских укрофашистов", а не від кулі в спину від "зеків", яких-би би вони на убой погнали! Батальйонна група без командування залишилася
Гірше того - при огляді вертольота виявилося що він - білоруський (з замальованими знаками впізнання) Так що там ще й "білоруський слід" виявляється є! Врятувався (скоріш всього) правий льотчик Вертоліт при посадці розвернуло і він ліг на лівий борт, заблокувавши вихід з пасажирської кабіни Горіть почало саме там Всередині - півтора куба авіагасу у тонкостінному алюмінієвому баку Командир екіпажу - зліва Його двері теж заблоковані Вилізти міг лише "правак" - через свій блістер
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02.11.2022 17:49 Відповісти
"...de mortuis aut bene, aut nihil"

Про мертвых или хорошо, или ничего.
Будем придерживаться древних традиций - они умерли, и это хорошо.
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02.11.2022 17:55 Відповісти
ну, сказать "земля бетоном" тут не грех
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02.11.2022 18:03 Відповісти
Будеш сміяться - у мене на полиці стоїть книга "Словарь латинских крылатых слов" Там чотири різних варіанти цього вислову:
"О мёртвых или хорошо или ничего!"
О мёртвых хорошо или плохо!"
"О мёртвых ничего кроме хорошего!"
"О мёртвых - правду!"
Вибирай будь-який!
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02.11.2022 18:38 Відповісти
"de mortuis aut bene, aut nihil nisi verum"

"про мертвых либо хорошо либо ничего кроме правды".

Взагалі то оригінал такий.
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02.11.2022 19:56 Відповісти
Коли писалися усі ці варіанти - мне ще не існувало Тому ні заперечить ні погодиться не маю права
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02.11.2022 20:11 Відповісти
Існує чудовий американський вираз:

- Джентльмени дійшли згоди не дійти згоди
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02.11.2022 20:25 Відповісти
Британці кажуть ще краще : "залишились кожний при своєму"
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02.11.2022 20:37 Відповісти
Ні хрена собі, привпливли чорти...а точно так?
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02.11.2022 18:15 Відповісти
Ну така інформація! Маю її з трьох джерел Одне - з Росії Інше - з Донбасу
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02.11.2022 18:40 Відповісти
Хорошая прибавка к пенсии - МММ.
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02.11.2022 20:17 Відповісти
"Все четыре колеса"
Йа нипонял - он из Душанбе прилетел или приехал?
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02.11.2022 16:57 Відповісти
Принесли!
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02.11.2022 17:19 Відповісти
Прискакал: Наша гордость и краса,
Конармейская тачанка,
Все четыре колеса!
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02.11.2022 18:17 Відповісти
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02.11.2022 16:57 Відповісти
Теперь о серьезном...


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02.11.2022 17:00 Відповісти
Це сьогодні, свіженька, через пару днів у Україні.... А куди гроші переказувати?

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02.11.2022 17:32 Відповісти
Справа Громад

@SpravaHromad

·

https://twitter.com/SpravaHromad/status/1587803222596526080 1 ч

Мільйон гривень та 11 броньовиків продовжать утилізувати російське сміття. Вибір очевидний.
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Дякуємо усім донаторам! Ретвіти - ВАЖЛИВІ!
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02.11.2022 17:36 Відповісти
https://twitter.com/SpravaHromad/status/1587802250684125185 https://twitter.com/SpravaHromad/status/1587802250684125185

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02.11.2022 17:37 Відповісти
Дякую, напишу Юрію.
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02.11.2022 20:06 Відповісти
Ніхто не постраждав... а жаль...
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02.11.2022 17:00 Відповісти
Жаль не разбился
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02.11.2022 17:02 Відповісти
*********** и прочие отбросы человечества именуемые себя "россиянами", а чего вы не на скрепном ковре-самолёте или скрепных коньках-скалиозных горбунках летаете, а летаете на так ненавистном продукте Европы "Airbus A320"?
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02.11.2022 17:16 Відповісти
Хотьбы стоместный сарай(ЯК42) слепили!
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02.11.2022 17:22 Відповісти
Из чего? Из говна и палок?
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02.11.2022 17:29 Відповісти
Так он из этого и был! Дюралевый планер и 3 движка,которые"жрали" как 3 Боинга!
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02.11.2022 20:35 Відповісти
Що, мабуть пасажири перед рейсом не похезали?
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02.11.2022 17:16 Відповісти
Не лоп-нулі, тріснули!
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02.11.2022 17:16 Відповісти
І не тріснули, а луснули.
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02.11.2022 19:17 Відповісти
та якби наїбнувся а так нецікаво коли нема дохлих кацапів
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02.11.2022 17:18 Відповісти
Колеса лопнули только снизу.
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02.11.2022 17:21 Відповісти
А що там з візитками?
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02.11.2022 17:55 Відповісти
Почекаємо слідуючего разу. А він обов'язково буде.
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02.11.2022 18:41 Відповісти
а далі буде - розігнався і упав 😜
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02.11.2022 18:54 Відповісти
На А-320 не подходят колёса ни от "Лады", ни от Ту-134 ?
А от Ка-52 ?
У нас этих колёс валяется по всем полям.
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02.11.2022 19:17 Відповісти
Снова Иркутск. Случайность?
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02.11.2022 20:03 Відповісти
 
 