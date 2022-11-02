Лопнули одразу 4 колеса: в аеропорту Іркутська аварійно сів літак А-320 "Уральських авіаліній"
В аеропорту Іркутська здійснив аварійну посадку літак А-320 "Уральських авіаліній", на борту кого перебувало 70 пасажирів та п’ять членів екіпажу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє telegram-канал Baza.
Літак прилетів до Іркутська з Душанбе. На борту перебувало 70 пасажирів та п'ять членів екіпажу. Внаслідок аварійної посадки ніхто не постраждав.
Водночас вже півтори години над аеропортом кружляє ще один літак, який не може здійснити посадку через борт, що перебуває на смузі.
Топ коментарі
+34 arye z.
показати весь коментар02.11.2022 16:57
+26 Прощай немытая раССея
показати весь коментар02.11.2022 16:53
+23 Прощай немытая раССея
показати весь коментар02.11.2022 16:55
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Будь ласка, зачекайте...
На пузо - теж треба вміти!
Чё за тупые вопросы типа "А нас то за что"?!
ТВАРЬ, ты не поняла, что утилизация твоего УБЛЮДКА отправившегося убивать украинцев была в том ПЛАНЕ?!
Моли Бога, что украинцы не такие МРАЗИ как вы!
На борту МИ-8, який 4 дні тому збили на Донеччині, було 18 офіцерів ПВК "Вагнер" та два члени екіпажу.
19 "200-х" та 1 "300-й"
Гірше того - при огляді вертольота виявилося що він - білоруський (з замальованими знаками впізнання) Так що там ще й "білоруський слід" виявляється є! Врятувався (скоріш всього) правий льотчик Вертоліт при посадці розвернуло і він ліг на лівий борт, заблокувавши вихід з пасажирської кабіни Горіть почало саме там Всередині - півтора куба авіагасу у тонкостінному алюмінієвому баку Командир екіпажу - зліва Його двері теж заблоковані Вилізти міг лише "правак" - через свій блістер
Про мертвых или хорошо, или ничего.
Будем придерживаться древних традиций - они умерли, и это хорошо.
"О мёртвых или хорошо или ничего!"
О мёртвых хорошо или плохо!"
"О мёртвых ничего кроме хорошего!"
"О мёртвых - правду!"
Вибирай будь-який!
"про мертвых либо хорошо либо ничего кроме правды".
Взагалі то оригінал такий.
- Джентльмени дійшли згоди не дійти згоди
Йа нипонял - он из Душанбе прилетел или приехал?
Конармейская тачанка,
Все четыре колеса!
@SpravaHromad
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А от Ка-52 ?
У нас этих колёс валяется по всем полям.