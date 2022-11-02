Путінська Росія не здатна вижити, - професор історії Чиказького університету Ходарковський

Путінська Росія не може вижити у нинішньому вигляді і приречена на занепад.

Про це сказав професор історії Чиказького Університету Св. Лойоли Майкл Ходарковський під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Одна з причин у тому, що так і не було узгоджено взаємини між "національним" та "імперським". Росія залишається імперією, як це було упродовж всього її існування. Вона, так би мовити, колоніальна імперія, яка ніколи цього не визнавала", - сказав він.

Майкл Ходарковський зазначив, що одна з основних проблем Росії у тому, що вона не має ідентичності.

"Тому що немає простої відповіді на питання, що таке російський і руський. Путін та його люди це розуміють. І тому занепад Росії – це те, що змушує їх робити те, що вони роблять", - підкреслив він, маючи на увазі війну проти України.

"Вони намагаються протистояти занепаду через таку агресивну геополітичну поведінку. Намагаються таким чином вирішити ці проблеми російської нації", - додав професор.

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За його словами, проблема створення руської ідентичності в рамках чинної російської імперії полягає в тому, що для цього потрібна справжня демократична федерація і децентралізація влади.

"Це означає демократію. А Путін цього зробити не може", - резюмував Майкл Ходарковський.