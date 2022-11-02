УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4555 відвідувачів онлайн
Новини
8 819 29
росія (63594) Київський безпековий форум (154)

Путінська Росія не здатна вижити, - професор історії Чиказького університету Ходарковський

майкл,ходарковський

Путінська Росія не може вижити у нинішньому вигляді і приречена на занепад.

Про це сказав професор історії Чиказького Університету Св. Лойоли Майкл Ходарковський під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Одна з причин у тому, що так і не було узгоджено взаємини між "національним" та "імперським". Росія залишається імперією, як це було упродовж всього її існування. Вона, так би мовити, колоніальна імперія, яка ніколи цього не визнавала", - сказав він.

Майкл Ходарковський зазначив, що одна з основних проблем Росії у тому, що вона не має ідентичності.

"Тому що немає простої відповіді на питання, що таке російський і руський. Путін та його люди це розуміють. І тому занепад Росії – це те, що змушує їх робити те, що вони роблять", - підкреслив він, маючи на увазі війну проти України.

"Вони намагаються протистояти занепаду через таку агресивну геополітичну поведінку. Намагаються таким чином вирішити ці проблеми російської нації", - додав професор.

Також читайте: Путін вже не зможе переломити ситуацію в Україні, - американський генерал Петреус

За його словами, проблема створення руської ідентичності в рамках чинної російської імперії полягає в тому, що для цього потрібна справжня демократична федерація і децентралізація влади.

"Це означає демократію. А Путін цього зробити не може", - резюмував Майкл Ходарковський.

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+16
показати весь коментар
02.11.2022 17:21
+16
Боевые вошки наты?
показати весь коментар
02.11.2022 17:30
+13
ху.ло двадцать лет твердило о прорыве а оказалось это был нарыв.
показати весь коментар
02.11.2022 17:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
02.11.2022 17:21 Відповісти
у них ідентичності немає, а ми всі тепер маємо сльозами обливатися?
стільки років і немає? то вже й не буде.
показати весь коментар
02.11.2022 17:23 Відповісти
показати весь коментар
02.11.2022 17:25 Відповісти
Боевые вошки наты?
показати весь коментар
02.11.2022 17:30 Відповісти
так, біологічна зброя))
показати весь коментар
02.11.2022 17:31 Відповісти
Бионацистские боевые вши рожденные боевыми комарами в биолаборатории НАТЫ США в Украине, запрограмированные исключительно против орков. Способны проносить на себе 900 тонн тротила.
показати весь коментар
02.11.2022 17:59 Відповісти
показати весь коментар
02.11.2022 18:19 Відповісти
Так хотели повторить. Деды про вшей в окопах тоже расскажет.
показати весь коментар
02.11.2022 18:00 Відповісти
воші мабуть "українські" які втекли до "братьев"?
показати весь коментар
02.11.2022 21:41 Відповісти
ху.ло двадцать лет твердило о прорыве а оказалось это был нарыв.
показати весь коментар
02.11.2022 17:29 Відповісти
Що треба зробити, щоб росія стала нормальною:
1 Росія має стати національною державою.
2 Побороти диктатуру.
3 Побороти корупцію.
4 Забрати все у олігархів.
показати весь коментар
02.11.2022 17:31 Відповісти
Це все можна зробити, але тоді це буде вже не Росія. Росія саме така, яка є, і іншої бути не може - імперська, злодійка, п'яна, ненавидить увесь світ і саму себе насамперед.

показати весь коментар
02.11.2022 17:37 Відповісти
Выглядит как сюжет ненаучно-фантастического фильма.
показати весь коментар
02.11.2022 17:38 Відповісти
Понравилось и мне, что надо сделать. Кстати, и нам пойдет.
показати весь коментар
02.11.2022 18:03 Відповісти
Оце нормас, так не буває
1.Росія? чимосковія? На сьогодні то ж федерація - тобто розпад? Якщо так - то, як вбачається із світових тенденцій такий розвиток не дуже вигідний, бо: як поділити ядерку, включаючи мирний атом і зберігання відходів? Утворення 50-60 нових суб"єктів у світі, ну це...так само - тільки проблеми. Значить, як і в 91 - там потрібен один пастух за отим стадом, якщо коротко.
2Побороти диктатуру - вони без неї не зможуть, надто велика територія і народи, які там водяться, утримувати таку різнокольорову у всіх смислах орду, ну не знаю ...Гулаги, телевізор...Бо інше їм не до снаги
3Побороти корупцію, ну тут нічого говорити, є скрізь.А там це взагалі марно...
4.Забрати у олігархів. Та не забирати треба, а націоналізовувати стратегічні галузі і такі, що можуть бути монополізовані окремими суб"єктами. А забрати - ну це пахне 1917, нічого доброго з такого не виходить, хіба не так?
Так що - кацапам кацап"яче.
Дивіться, купка наближених херяче такі потоки, в той час коли інші злидні були, є і будуть...У нас вони теж є (олігархи, наближені,монополісти, інші ворюги, але на кацапщині просто природні ресурси, яких у нас обмаль.Тобто - красти там простіше....
показати весь коментар
02.11.2022 18:57 Відповісти
паркан високий бетонний,довкола раші,а потім довго довго заливати бетоном.Немає там нормальних...
показати весь коментар
03.11.2022 03:45 Відповісти
Поки там є нафта, буде жити. Та й не розпадеться.
показати весь коментар
02.11.2022 17:31 Відповісти
Расися и райсиськинцы это вообще выдуманная ***** петром первым, которая своровала все у всех, флаг свой ********* Петька у Голландии *******, историю у Украины, язык у болгар и сербов
показати весь коментар
02.11.2022 17:31 Відповісти
Одна большая ядовитая гадина распадётся на десятки меньших таких же гадин, которые будут столетиями воевать с соседями и между собой. Гораздо эффективнее не расчленение Параши, а её полное уничтожение со всем её скотским населением. Только после этого можно рассчитывать на "мир во всём мире".
показати весь коментар
02.11.2022 17:32 Відповісти
Текст меморандумаРоссийская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают Украине свое обязательство в соответствии с принципами https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Заключительного Акта СБСЕ уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины.Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают свое обязательство воздерживаться от угрозы силой или её применения против территориальной целостности или политической независимости Украины, и что никакие их вооружения никогда не будут применены против Украины, кроме как в целях самообороны или каким-либо иным образом в соответствии с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Уставом Организации Объединённых Наций .Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают Украине свое обязательство в соответствии с принципами Заключительного Акта СБСЕ воздерживаться от экономического принуждения, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Украиной прав, присущих её суверенитету, и таким образом обеспечить себе преимущества любого рода.Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают свое обязательство добиваться незамедлительных действий https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Совета Безопасности ООН по оказанию помощи Украине как государству - участнику Договора о нераспространении ядерного оружия, не обладающему ядерным оружием, в случае, если Украина станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессии с применением ядерного оружия.Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают в отношении Украины свое обязательство не применять ядерное оружие против любого государства - участника https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%8F Договора о нераспространении ядерного оружия , не обладающего ядерным оружием, кроме как в случае нападения на них, их территории или зависимые территории, на их вооруженные силы или их союзников таким государством, действующим вместе с государством, обладающим ядерным оружием, или связанным с ним союзным соглашением.Украина, Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки будут консультироваться в случае возникновения ситуации, затрагивающей вопрос относительно этих обязательств.
показати весь коментар
02.11.2022 17:36 Відповісти
Це той папірець,завдяки якому нам дали скляні буси в обмін на зброю?
показати весь коментар
02.11.2022 17:44 Відповісти
показати весь коментар
02.11.2022 17:44 Відповісти
Вячаслау Сiкора
@SIKORA_slava
🔥ВСУ задержали члена преступной группировки, оганизованной генералом, известным под именем "Атаман Иваныч".

В плену мародер из дыныры рассказал о преступных приказах высшего командования о грабежах и похищениях людей.
Хто подивиться відео- не пошкодує
https://twitter.com/SIKORA_slava/status/1587819005737410666
показати весь коментар
02.11.2022 17:50 Відповісти
Си Дзиньпинь после закрытия 20-го съеза КПК:
"Для обеспечения мира во всём мире две страны -- Китай и США -- должны найти способы ладить друг с другом. Мир сегодня не является ни мирным, ни спокойным. США и Китай должны вместе содействовать международной стабильности."
показати весь коментар
02.11.2022 18:02 Відповісти
https://youtu.be/AE1mjUkLXe0?t=439 https://youtu.be/AE1mjUkLXe0?t=439

показати весь коментар
02.11.2022 18:03 Відповісти
А шо там виликая и прикрасная нараZZeя? Уже со счетов ее списоваюТ? А как же новый миробеспорядок во главе нараZZеи?
показати весь коментар
02.11.2022 19:28 Відповісти
помнится, Борис Ельцин тоже заикался о автентичности,говорил просто мы рассияне, а Валодька поправил всех, мы русские потому что живем в Расее и владеем русским языком. все таки без разницы кто там гусь а кто свинья.
показати весь коментар
02.11.2022 19:43 Відповісти
Ота
показати весь коментар
02.11.2022 20:14 Відповісти
О азирав)))))))))
показати весь коментар
02.11.2022 20:16 Відповісти
 
 