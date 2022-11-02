Путінська Росія не здатна вижити, - професор історії Чиказького університету Ходарковський
Путінська Росія не може вижити у нинішньому вигляді і приречена на занепад.
Про це сказав професор історії Чиказького Університету Св. Лойоли Майкл Ходарковський під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Одна з причин у тому, що так і не було узгоджено взаємини між "національним" та "імперським". Росія залишається імперією, як це було упродовж всього її існування. Вона, так би мовити, колоніальна імперія, яка ніколи цього не визнавала", - сказав він.
Майкл Ходарковський зазначив, що одна з основних проблем Росії у тому, що вона не має ідентичності.
"Тому що немає простої відповіді на питання, що таке російський і руський. Путін та його люди це розуміють. І тому занепад Росії – це те, що змушує їх робити те, що вони роблять", - підкреслив він, маючи на увазі війну проти України.
"Вони намагаються протистояти занепаду через таку агресивну геополітичну поведінку. Намагаються таким чином вирішити ці проблеми російської нації", - додав професор.
За його словами, проблема створення руської ідентичності в рамках чинної російської імперії полягає в тому, що для цього потрібна справжня демократична федерація і децентралізація влади.
"Це означає демократію. А Путін цього зробити не може", - резюмував Майкл Ходарковський.
Будь ласка, зачекайте...
стільки років і немає? то вже й не буде.
1 Росія має стати національною державою.
2 Побороти диктатуру.
3 Побороти корупцію.
4 Забрати все у олігархів.
1.Росія? чимосковія? На сьогодні то ж федерація - тобто розпад? Якщо так - то, як вбачається із світових тенденцій такий розвиток не дуже вигідний, бо: як поділити ядерку, включаючи мирний атом і зберігання відходів? Утворення 50-60 нових суб"єктів у світі, ну це...так само - тільки проблеми. Значить, як і в 91 - там потрібен один пастух за отим стадом, якщо коротко.
2Побороти диктатуру - вони без неї не зможуть, надто велика територія і народи, які там водяться, утримувати таку різнокольорову у всіх смислах орду, ну не знаю ...Гулаги, телевізор...Бо інше їм не до снаги
3Побороти корупцію, ну тут нічого говорити, є скрізь.А там це взагалі марно...
4.Забрати у олігархів. Та не забирати треба, а націоналізовувати стратегічні галузі і такі, що можуть бути монополізовані окремими суб"єктами. А забрати - ну це пахне 1917, нічого доброго з такого не виходить, хіба не так?
Так що - кацапам кацап"яче.
Дивіться, купка наближених херяче такі потоки, в той час коли інші злидні були, є і будуть...У нас вони теж є (олігархи, наближені,монополісти, інші ворюги, але на кацапщині просто природні ресурси, яких у нас обмаль.Тобто - красти там простіше....
@SIKORA_slava
🔥ВСУ задержали члена преступной группировки, оганизованной генералом, известным под именем "Атаман Иваныч".
В плену мародер из дыныры рассказал о преступных приказах высшего командования о грабежах и похищениях людей.
Хто подивиться відео- не пошкодує
https://twitter.com/SIKORA_slava/status/1587819005737410666
"Для обеспечения мира во всём мире две страны -- Китай и США -- должны найти способы ладить друг с другом. Мир сегодня не является ни мирным, ни спокойным. США и Китай должны вместе содействовать международной стабильности."