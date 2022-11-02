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Іран (1974) крилаті ракети (1058) росія (63594) Кулеба Дмитро (3604) дрони (4305)

Ми будемо безжальні: Кулеба розповів про наслідки для Ірану в разі допомоги Росії

іран

Україна попередила Іран про наслідки, які його торкнуться у разі ухвалення рішення щодо допомоги Росії. Відтепер вибір залишається безпосередньо за Тегераном.

Про це пише Цензор.НЕТ, з посиланням на слова міністра закордонних справ Дмитра Кулеби під час брифінгу.

Відповідаючи на запитання щодо інформації про те, що Іран планує надати Росії ще більше ракет класу "земля-земля" та ударних дронів на початку листопада, Кулеба заявив, що українська сторона проінформувала Тегеран про серйозні наслідки у разі ухвалення відповідного рішення.

"Ми були максимально предметні, тепер крок за іранською стороною. Я казав і повторю, коли йдеться про участь будь-якої країни у російській агресії й вбивстві наших громадян, ми будемо абсолютно безжальні у своїх діях у відповідь", - заявив Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США використають усі інструменти, щоб протидіяти постачанню Іраном зброї Росії, - Пентагон

Голова МЗС відзначив, що для Ірану більш мудрим рішенням було б згортання військового співробітництва з Росією.

Нагадаємо,згідно з даними CNN, Іран готується відправити РФ близько тисячі додаткових одиниць зброї, включаючи балістичні ракети, та більше ударних дронів.

Автор: 
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Топ коментарі
+43
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02.11.2022 17:53
+39
Покажіть на білорашкі, так щоб іран перелякався. А то..
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02.11.2022 17:44
+38
Иран ещё за сбитый Боинг от МАУ не ответил. Или Оман с Патрушевым? А какая разница?
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02.11.2022 17:45
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Покажіть на білорашкі, так щоб іран перелякався. А то..
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02.11.2022 17:44 Відповісти
Ще зробите безвіз чи знижку на зерно дасте?
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02.11.2022 21:33 Відповісти
Иран ещё за сбитый Боинг от МАУ не ответил. Или Оман с Патрушевым? А какая разница?
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02.11.2022 17:45 Відповісти
з язика зняв...
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02.11.2022 17:46 Відповісти
6 і 14 серпня 2022 ЗЕ продав Ірану зерна на 533 млн $.
США повідомляло про продаж дронів рашці ще 27 липня 2022.
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02.11.2022 19:45 Відповісти
"безжально" продав))) на кого це клоун кульбабка розраховує зі своєю маячнею? (питання риторичне)
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02.11.2022 21:34 Відповісти
а за мопеди нічого, хай клепають для рашистів
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02.11.2022 17:47 Відповісти
налякав їжака, який 40 років під санкціями, голою дупою
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02.11.2022 17:48 Відповісти
Скажіть Кулебі, що Іран вже поставив дрони Кацапії, і це вони кожен день нас атакують. Хоча, які питання до нього. Він нічого не вирішує. Навіть не часто беруть його в офіційні закордонні поїздки зельоних. Так, позитивний блохер, не більше.
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02.11.2022 17:49 Відповісти
Именно. И мид ничего не делает, никаких нот протеста, ни вызовов послов. Сплошной позитив.

https://mfa.gov.ua/timeline?&type=posts
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02.11.2022 19:23 Відповісти
если иранцам нужны деньги, мы можем сами выкупить у них всю эту дрянь
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02.11.2022 17:51 Відповісти
Гроші потрібні якраз ЗЕ, бо інакше чому в серпні він продав Ірану зерна на 533 млн $
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02.11.2022 19:47 Відповісти
А национализировать все иранские предприятия - почти 900?
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02.11.2022 17:51 Відповісти
Срацейские уже национализировали?
Ссыкотно.
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02.11.2022 18:40 Відповісти
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02.11.2022 17:53 Відповісти
Та ви що?! При чому тут Зеленський? (сарказм, якщо що...)
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02.11.2022 17:55 Відповісти
"Россияне - тоже люди. Они не смогут пойти войной на Украину", - Зєля в Мюнхені.
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02.11.2022 18:01 Відповісти
...и прослезился. ((
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02.11.2022 18:21 Відповісти
талантливый стрелочник. Но за эту х&йню его в конечном итоге толкнут на рельсы.
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02.11.2022 18:28 Відповісти
куліба, чючєло, єслі ти нє в тємє, то іран вже поставив русні достатньо , шоб ти з агрохламідією і дєрьмаком були "безжальні".
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02.11.2022 17:53 Відповісти
Безжальні, в устах Зелених, звучить як- без жальні...
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02.11.2022 17:54 Відповісти
Може США передадуть нам пару б/у підводних човнів разом с томогавками , або якийсь б/у авіаносець , виведений на зберігання, разом з літаками.
І ми безжально ********* ті військові іранські підприємства , де проводиться зброя
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02.11.2022 18:01 Відповісти
Я був про нього кращої думки
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02.11.2022 18:01 Відповісти
Та уже давно он себя показывает... достойным членом ЗЕ-команды.
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02.11.2022 18:22 Відповісти
Може ще й Зелений клин забрати?
Нащо хайпувати по землях які були колонізовані українцями і ніколи не були в складі Українських державних утворень?
При тому що Стародубщина що завжди була українською, колиска гетьманів і письменників, досі окупована. Її анексувала рашка в 1918-1919 році. Так само як і Крим сто років потому
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02.11.2022 19:51 Відповісти
Якого х#я ви розгавкались? На розумні коментарі клепки немає? 😏
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02.11.2022 18:06 Відповісти
І що ж ти зробиш Ірану, безжальний ти наш? Якщо пуйло пообіцяв їм ядерні технології або винищувачі - їм буде абсолютно пофігу на такі попередження.
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02.11.2022 18:07 Відповісти
Кулеба - це пшоняна каша на воді. На рибалці вживається як прикорм для сміттєвої риби. Ну, щоб не заважала.
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02.11.2022 18:10 Відповісти
Хм, а до цього це типу була ще не допомога Ірану кацапії?
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02.11.2022 18:16 Відповісти
грозный Димон.
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02.11.2022 18:23 Відповісти
И шо он им дулю покажет и губы надует?
Так бы ты с Гафностаном разговаривал
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02.11.2022 18:41 Відповісти
і шо ми Ірану вчинемо?
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02.11.2022 18:44 Відповісти
А перднем в их сторону дружно.
Поэтому он и такой резвый-делать то ничего не надо.

В Украине работают 17 тысяч компаний из рф
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02.11.2022 18:52 Відповісти
бу бу бу...му ......
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02.11.2022 18:48 Відповісти
Зеля посмотрит Хомейни в глаза? УжОс.
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02.11.2022 18:57 Відповісти
Выслать с страны всех иранцев немедленно.
Просто как предупреждение.
Вознаграждение за адрес иранца 3000грн. Переведу на карту.
Не...уй шахедить меня.
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02.11.2022 19:19 Відповісти
Санкції проти Ірану:
1) розірвати дипвідносини (щодо подання Кулеби рішення Зеленським наразі не прийнято);
2) заборонити продаж зерна, в т.ч. через посередників, з місцем кінцевої доставки на території Ірану;
3) накласти арешт і передати під управління АРМА активи і корпоративні права 863 підприємства, кінцеві бенефіціари яких мають іранське походження;
4) заморозити кошти на рахунках в українських банках громадян Ірану, арештувати їх рухоме і нерухоме майно і передати його в управління АРМА;
5) вислати з України всіх іранських громадян, заборонити їм в'їзд в Україну;
6) заборонити імпорт будь-яких іранських послуг і товарів, в т.ч. нафти і нафтопродуктів;
7) заборонити банківські операції, зокрема грошові перекази з Ірану і в Іран;
8) припинити будь-які відносини у сфері науки і технологій, культури і спорту тощо.
Мабудь, все.
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02.11.2022 19:23 Відповісти
Да вы и так без жала.
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02.11.2022 19:51 Відповісти
Кулеба ничего не говорит что Иран вот уже месяц главный поставщик оружия для россии..Тоесть получается Иран еще ничего не поставлял? Тоесть ни шахиды ни эти мопеды не иранские ? Или он не решился дальше разозлить аятоллу?
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02.11.2022 19:52 Відповісти
Кулеба балабол без жалю ! Він з Ірана камень на камені не залишить! Він тільки Лукашенка виправдовує. Це почалось ще із вбивства Шеремета.
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02.11.2022 20:57 Відповісти
Сделали полигон для испытания оружия иранского дронов ракет,что плохо сделала Украина Ирану
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02.11.2022 21:53 Відповісти
Скільки можна вже попереджати!Скотська "наша" влада, мабуть, чекає коли їм особисто прилетить ракета, жополизи їбучі!
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02.11.2022 22:17 Відповісти
Ми будемо безжальні - перестанемо їсти іранський лаваш.
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02.11.2022 23:48 Відповісти
 
 