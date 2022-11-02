Ми будемо безжальні: Кулеба розповів про наслідки для Ірану в разі допомоги Росії
Україна попередила Іран про наслідки, які його торкнуться у разі ухвалення рішення щодо допомоги Росії. Відтепер вибір залишається безпосередньо за Тегераном.
Про це пише Цензор.НЕТ, з посиланням на слова міністра закордонних справ Дмитра Кулеби під час брифінгу.
Відповідаючи на запитання щодо інформації про те, що Іран планує надати Росії ще більше ракет класу "земля-земля" та ударних дронів на початку листопада, Кулеба заявив, що українська сторона проінформувала Тегеран про серйозні наслідки у разі ухвалення відповідного рішення.
"Ми були максимально предметні, тепер крок за іранською стороною. Я казав і повторю, коли йдеться про участь будь-якої країни у російській агресії й вбивстві наших громадян, ми будемо абсолютно безжальні у своїх діях у відповідь", - заявив Кулеба.
Голова МЗС відзначив, що для Ірану більш мудрим рішенням було б згортання військового співробітництва з Росією.
Нагадаємо,згідно з даними CNN, Іран готується відправити РФ близько тисячі додаткових одиниць зброї, включаючи балістичні ракети, та більше ударних дронів.
Будь ласка, зачекайте...
США повідомляло про продаж дронів рашці ще 27 липня 2022.
https://mfa.gov.ua/timeline?&type=posts
Ссыкотно.
І ми безжально ********* ті військові іранські підприємства , де проводиться зброя
Нащо хайпувати по землях які були колонізовані українцями і ніколи не були в складі Українських державних утворень?
При тому що Стародубщина що завжди була українською, колиска гетьманів і письменників, досі окупована. Її анексувала рашка в 1918-1919 році. Так само як і Крим сто років потому
Так бы ты с Гафностаном разговаривал
Поэтому он и такой резвый-делать то ничего не надо.
В Украине работают 17 тысяч компаний из рф
Просто как предупреждение.
Вознаграждение за адрес иранца 3000грн. Переведу на карту.
Не...уй шахедить меня.
1) розірвати дипвідносини (щодо подання Кулеби рішення Зеленським наразі не прийнято);
2) заборонити продаж зерна, в т.ч. через посередників, з місцем кінцевої доставки на території Ірану;
3) накласти арешт і передати під управління АРМА активи і корпоративні права 863 підприємства, кінцеві бенефіціари яких мають іранське походження;
4) заморозити кошти на рахунках в українських банках громадян Ірану, арештувати їх рухоме і нерухоме майно і передати його в управління АРМА;
5) вислати з України всіх іранських громадян, заборонити їм в'їзд в Україну;
6) заборонити імпорт будь-яких іранських послуг і товарів, в т.ч. нафти і нафтопродуктів;
7) заборонити банківські операції, зокрема грошові перекази з Ірану і в Іран;
8) припинити будь-які відносини у сфері науки і технологій, культури і спорту тощо.
Мабудь, все.