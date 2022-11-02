Батарея ЗРК Aspide, 4 системи ППО Hawk, ПТРК, гармати та снаряди: військова допомога від Іспанії вже на шляху до України
Іспанія передає україні новий пакет військової допомоги, який включає батарею зенітно-ракетного комплексу Aspide, системи ППО Hawk, протитанкові ракетні комплекси, гармати та снаряди до них.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу у Києві з іспанським колегою Хосе Мануелем Альбаресом.
"Я дуже радий, що новий пакет є, він уже на шляху до України, і найближчим часом наша держава зміцнить свою обороноздатність, отримавши батарею зенітно-ракетного комплексу Aspide та ракети до неї, чотири системи ППО Hawk, протитанкові ракетні комплекси, гармати та снаряди до них, а також інше військове спорядження", - повідомив він.
Міністр зазначив, що рішення Іспанії передати системи Hawk декілька тижнів тому стало сигналом для інших країн почати пошук систем Hawk для їхньої передачі до України.
"Це саме те, про що ми просили Іспанію, це те, що допоможе нам захистити нашу цивільну інфраструктуру", - сказав Кулеба.
Комплекси Aspide розраховані на захист стратегічних об’єктів, як то промислові підприємства, аеродроми чи морські порти. Вони можуть працювати в складі ешелонованої системи ППО та обмінюватися даними із ЗРК інших типів.
Будь ласка, зачекайте...
Тільки б не нарватись на черговий хриплосик, щоб настрій не псувать...
Згідно Вікіпедії: Этап III модернизации проводился с 1983 года до испытаний 1989 годов:
Глобальное улучшение комплекса по введению новых вычислительных средств и программного обеспечения большинства основных компонентов системы, в том числе новую РЛС обнаружения CWAR AN/MPQ-62, получившую возможность обнаружения целей уже с первой отметки в обзоре и модернизированную РЛС сопровождения и подсвета цели и наведения ЗУР AN/MPQ-61 HPI с новой системой «маловысотного одновременного поражения» LASHE (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. Low-Altitude Simultaneous Hawk Engagement). Система LASHE позволила комплексу противостоять массированному налёту и одновременно перехватывать несколько низколетящих целей. А це і є крилаті ракети.
По кількості і якості допомоги теж не згоден. Американці допомагають нам не тільки своєю технікою і фінансами, але і спонукають до цього союзників. В багатьох випадках зброя з інших країн теж обумовлена діями США, які наприклад зобов'язуються замість знятих з чергування або зберігання озброєнь в тих країнах виробити та поставити інші.
Пока там не раздолбали окончательно всю теплоэнергетику.