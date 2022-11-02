Батарея ЗРК Aspide, 4 системи ППО Hawk, ПТРК, гармати та снаряди: військова допомога від Іспанії вже на шляху до України

Іспанія передає україні новий пакет військової допомоги, який включає батарею зенітно-ракетного комплексу Aspide, системи ППО Hawk, протитанкові ракетні комплекси, гармати та снаряди до них.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу у Києві з іспанським колегою Хосе Мануелем Альбаресом.

"Я дуже радий, що новий пакет є, він уже на шляху до України, і найближчим часом наша держава зміцнить свою обороноздатність, отримавши батарею зенітно-ракетного комплексу Aspide та ракети до неї, чотири системи ППО Hawk, протитанкові ракетні комплекси, гармати та снаряди до них, а також інше військове спорядження", - повідомив він.

Міністр зазначив, що рішення Іспанії передати системи Hawk декілька тижнів тому стало сигналом для інших країн почати пошук систем Hawk для їхньої передачі до України.

"Це саме те, про що ми просили Іспанію, це те, що допоможе нам захистити нашу цивільну інфраструктуру", - сказав Кулеба.

Комплекси Aspide розраховані на захист стратегічних об’єктів, як то промислові підприємства, аеродроми чи морські порти. Вони можуть працювати в складі ешелонованої системи ППО та обмінюватися даними із ЗРК інших типів.

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