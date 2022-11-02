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Іспанія (880) допомога (7890) Кулеба Дмитро (3604) Альбарес Хосе Мануель (13)

Батарея ЗРК Aspide, 4 системи ППО Hawk, ПТРК, гармати та снаряди: військова допомога від Іспанії вже на шляху до України

зрк,aspide,spada

Іспанія передає україні новий пакет військової допомоги, який включає батарею зенітно-ракетного комплексу Aspide, системи ППО Hawk, протитанкові ракетні комплекси, гармати та снаряди до них.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу у Києві з іспанським колегою Хосе Мануелем Альбаресом.

"Я дуже радий, що новий пакет є, він уже на шляху до України, і найближчим часом наша держава зміцнить свою обороноздатність, отримавши батарею зенітно-ракетного комплексу Aspide та ракети до неї, чотири системи ППО Hawk, протитанкові ракетні комплекси, гармати та снаряди до них, а також інше військове спорядження", - повідомив він.

Міністр зазначив, що рішення Іспанії передати системи Hawk декілька тижнів тому стало сигналом для інших країн почати пошук систем Hawk для їхньої передачі до України.

"Це саме те, про що ми просили Іспанію, це те, що допоможе нам захистити нашу цивільну інфраструктуру", - сказав Кулеба.

Комплекси Aspide розраховані на захист стратегічних об’єктів, як то промислові підприємства, аеродроми чи морські порти. Вони можуть працювати в складі ешелонованої системи ППО та обмінюватися даними із ЗРК інших типів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські військові навчаються в Іспанії користуватись ЗРК Spada Aspide

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Топ коментарі
+31
Мучо грасіас, амігос.....
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02.11.2022 17:58
+13
Перші Hawk це добре, їх багато в світі ))
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02.11.2022 18:03
+12
Надвечір почали надходити гарні новини! Дякуємо!
Тільки б не нарватись на черговий хриплосик, щоб настрій не псувать...
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02.11.2022 18:01
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...окрем цього женіть кацапів на х..!
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02.11.2022 17:55 Відповісти
Мучо грасіас, амігос.....
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02.11.2022 17:58 Відповісти
Надвечір почали надходити гарні новини! Дякуємо!
Тільки б не нарватись на черговий хриплосик, щоб настрій не псувать...
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02.11.2022 18:01 Відповісти
Перші Hawk це добре, їх багато в світі ))
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02.11.2022 18:03 Відповісти
и они довольно старенькие чтобы их не жались давать и достаточно новые чтобы сбивать кацапское говно
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02.11.2022 18:14 Відповісти
По малих безпілотниках думаю ракета не спрацює, а от Шахіди, вертольоти, літаки та крилаті ракети це їх цілі ))
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02.11.2022 18:37 Відповісти
В США их тысяча пылятся на складах и никогда не будут использоватся поскрльку сильно устарели и не могут сбить современный самолет или крылатую ракету. Но Америка нам их не дает-жалко видно. Чем страна богаче-тем более жадная. Кто не знает: по соотношению к ВВП нам больше всего помогли Польша,Литва,Прибалтика,Эстония-тоесть самые бедные страны Европы.
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02.11.2022 19:12 Відповісти
Не погоджусть з Вами по поводу ********* літака та КР. Враховуючи, що москальня використовує літаки максимум 4+, то все добре, збиває на раз-два.
Згідно Вікіпедії: Этап III модернизации проводился с 1983 года до испытаний 1989 годов:
Глобальное улучшение комплекса по введению новых вычислительных средств и программного обеспечения большинства основных компонентов системы, в том числе новую РЛС обнаружения CWAR AN/MPQ-62, получившую возможность обнаружения целей уже с первой отметки в обзоре и модернизированную РЛС сопровождения и подсвета цели и наведения ЗУР AN/MPQ-61 HPI с новой системой «маловысотного одновременного поражения» LASHE (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. Low-Altitude Simultaneous Hawk Engagement). Система LASHE позволила комплексу противостоять массированному налёту и одновременно перехватывать несколько низколетящих целей. А це і є крилаті ракети.
По кількості і якості допомоги теж не згоден. Американці допомагають нам не тільки своєю технікою і фінансами, але і спонукають до цього союзників. В багатьох випадках зброя з інших країн теж обумовлена діями США, які наприклад зобов'язуються замість знятих з чергування або зберігання озброєнь в тих країнах виробити та поставити інші.
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02.11.2022 19:35 Відповісти
Ракета MIM-23 Hawk выполняет функцию поражения цели, обеспечивая мощную защиту от самолетов и вертолетов, крылатых ракет и тактических баллистических ракет малой дальности
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02.11.2022 20:02 Відповісти
а у нас как раз нечем баллистические сбивать....
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02.11.2022 20:20 Відповісти
Spada весь В Харьков, Hawk весь в Николаев. Или наоборот.
Пока там не раздолбали окончательно всю теплоэнергетику.
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02.11.2022 18:06 Відповісти
З миру по гарматі, ППО в додачу і закриють небо України від ворожих обстрілів
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02.11.2022 18:26 Відповісти
Орки будуть вдячні кулебі за таку інфу та будуть зустрічати оті поставки зброі. Навіть не уявляю, шо у тих зелених шмарклів в голові? Заради дешевого піару готові піти на все.
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02.11.2022 19:14 Відповісти
Дуже ДЯКУЕМО!
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02.11.2022 19:19 Відповісти
 
 